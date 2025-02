Chystáte se změnit zdravotní pojišťovnu? Vojenská pojišťovna navýšila příspěvky na pohyb či pro dárce krve a pokračuje v programu Zdravý pojištěnec

13:23

Praha 19. února 2025 (PROTEXT) - U zdravotní pojišťovny bychom neměli zůstávat jen proto, že jsme jejími klienty řadu let. Je dobré se aktivně zajímat, zda je stávající pojišťovna pro nás ta pravá. Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) jako jedna z mála například zvýšila příspěvky zejména na pohybové aktivity a pro dárce krve. Specialitou je program Zdravý pojištěnec, jenž se v prvním roce fungování osvědčil a do kterého VoZP letos zařadí další zájemce. Nejbližší termín pro změnu pojišťovny je 1. července 2025, žádost je však třeba podat do konce března.