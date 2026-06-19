Chytrá ekologická doprava od Geely Farizon na veletrhu Hong Kong Expo 2026

V produktové sestavě společnosti Farizon najdeme metanolový REV (Range Extended Vehicle, vozidlo s prodlouženým dojezdem) SV, metanolový REV Homtruck, metanolový REV lehký nákladní vůz, Robotaxi, metanolový REV U12M, elektrické dvoupatrové autobusy přizpůsobené pro Hongkong, dále mobilní zdroje energie Visionol, metanolové generátory a lodní motory. Na míru vyrobený dvoupatrový autobus se v Hongkongu představuje poprvé. Jeho vnější vzhled i interiér jsou navrženy pro místní hromadnou dopravu a prohlídky města a stávají se tak novým symbolem městské mobility. Autobus na metanol U12M získal od hongkongského Úřadu pro ochranu životního prostředí výjimku z emisních limitů a do komerčního provozu bude uveden v srpnu. To potvrzuje, že metanolovo-elektrická vozidla společnosti Farizon splňují přísné hongkongské ekologické předpisy, a připravuje půdu pro globální zavádění metanolové technologie.
V den zahájení veletrhu uspořádala skupina Geely Holding Group akci „Zelené město, chytré město – Představení ekosystému inteligentní zelené mobility Geely", na níž společnost Geely Farizon uzavřela strategické partnerství se společností CaoCao. Obě strany plánují do roku 2030 uvést na trh 100.000 kusů vozidel Farizon Robovan s cílem budovat ekologická chytrá města. V rámci strategie „One Geely" spojí obě strany své síly v oblasti výzkumu a vývoje, výroby, provozu a ekosystémových zdrojů, aby urychlily sériovou výrobu vozidel Robovan a vybudovaly inteligentní logistickou síť založenou na umělé inteligenci.
Jako mezinárodní metropole si Hongkong aktivně stanovil cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Současná realita Hongkongu, charakterizovaná vysokou hustotou obyvatelstva, omezenou rozlohou a nedostatkem energetických zdrojů, však omezuje výstavbu potřebné infrastruktury, jako jsou dobíjecí stanice. Přechod Hongkongu na ekologickou dopravu proto musí být přizpůsoben místním podmínkám a musí být komerčně realizovatelný.
Technologická strategie společnosti Geely Farizon „metanol-elektrický pohon + čistě elektrický pohon", vycházející z dlouholetých praktických zkušeností společnosti Geely na hongkongském trhu, přesně odpovídá přednostem a rozvojovým potřebám hongkongského městského prostředí.
Jako přední značka užitkových vozidel na novou energii vybudovala společnost Geely Farizon globální prodejní a servisní síť pokrývající 64 zemí a regionů. V prvním čtvrtletí letošního roku se umístila na prvním místě v čínském sektoru vývozu užitkových vozidel na novou energii. Hongkong je pro Geely Farizon klíčovým trhem, kde nabízí nejširší sestavu produktů. Řada vozidel na nové zdroje energie přitom již byla v Hongkongu v různých odvětvích uvedena do provozu. Jedním z nich je model Farizon SV, který byl v sériích dodán hongkongské taxislužbě Big Bee. Díky svým přednostem, jako jsou nulové emise, nízká hlučnost, vysoký výkon a prostorná kabina, si vysloužil nadšené ohlasy jak od řidičů, tak od cestujících.
Do budoucna se společnost Geely Farizon chystá nasadit své komplexní řešení zeleného inteligentního ekosystému mobility, aby tak podpořila Hongkong ve včasném dosažení cíle uhlíkové neutrality do roku 2050 – od metanol-elektrických trajektů pendlujících přes Victoria Harbour až po taxíky Farizon SV na hongkongských silnicích a od metanol-elektrických autobusů veřejné dopravy až po řadu Robo zajišťující plně autonomní mobilitu. Osvědčený hongkongský model navíc hodlá exportovat do celého světa, čímž zajistí čínským inovacím na poli nových energií globální rozšíření.
Kontakt: April Ni, zeen.ni@geely.com