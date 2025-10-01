Chytrá spolupráce pro prosperující ekosystém: společnost Huawei FusionSolar úspěšně uspořádala globální summit podniků zavádějících nové aplikace

  11:38
Tung-kuan (Čína) 1. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Huawei FusionSolar uspořádala v Tung-Kuanu 4. a 5. globální summit podniků zavádějících nové aplikace. Více než 1200 partnerů a podniků zavádějících nové aplikace z celého světa se podrobně seznámilo s tržními trendy v oblasti fotovoltaiky a systémů pro skladování energie (ESS), strategiemi podniků zavádějících nové aplikace, příklady úspěšných projektů a marketingovými strategiemi, aby společně vytvořili jasnou budoucnost distribuované energie.

Zhou Jianjun, viceprezident společnosti Huawei a prezident globálního marketingu, prodeje a služeb Huawei Digital Power, pronesl na summitu uvítací projev. Uvedl, že „každý podnik zavádějící nové aplikace je tvůrcem a dodavatelem hodnoty v poslední fázi". Vysvětlil, že cílem summitu je sdílet pozici a strategie společnosti Huawei Digital Power s globálními podniky zavádějícími nové aplikace, představit nejnovější technologie, produkty a řešení a vytvořit platformu pro hladkou komunikaci. Shromážděním předních postupů u tohoto oboru z celého světa podporuje tato akce růst podnikání prostřednictvím praktických zkušeností a společného úsilí o lepší budoucnost.

Sun Xiaofeng, prezident pro marketing a prodejní služby u chytré fotovoltaiky a systémů pro ukládání energie Huawei Digital Power, přednesl hlavní projev na téma Kultura a inovační systém společnosti Huawei. Uvedl, že Huawei Digital Power se bude i nadále zaměřovat na zákazníky a bude se věnovat digitalizaci, inteligenci a dekarbonizaci, přičemž zajistí pokračující investice do špičkových technologií. Huawei Digital Power bude i nadále úzce spolupracovat s globálními partnery a zákazníky a s otevřenou myslí přijímat nejistotu budoucnosti, aby mohla budovat lepší a ekologičtější budoucnost.

Jack Tong, prezident pro globální rezidenční voltaiku a systémy pro ukládání energie Huawei Digital Power, se podělil o strategie při zavádění nové aplikace v Huawei FusionSolar. Poukázal na to, že podniky zavádějící nové aplikace a smlouvy o energetické účinnosti jsou strážci bezpečnosti, garanty kvality a tvůrci hodnot v poslední fázi transformace domácností a podniků z odběratelů energie na výrobce i spotřebitele energie zároveň. Společnost Huawei se zavázala vytvořit jednoduchou a efektivní obchodní cestu pro podniky zavádějící nové aplikace a spolupracovat s uživateli a podniky zavádějícími nové aplikace a partnery na společném úspěchu.

Allen Zeng, prezident pro technický servis a provoz Huawei Digital Power, přednesl úvodní projev s názvem Navrhněte si svůj úspěch: chytřejší instalace, pokročilá podpora a neomezené příležitosti. Odhalil čtyři hlavní trendy: přísnější bezpečnostní požadavky, rekordně vysoký růst trhu, rostoucí význam ESS a nové motory růstu potřebné na trhu. Huawei vybudovala trojrozměrný systém služeb, který se vyznačuje vynikající kvalitou, profesionálními dovednostmi a strategickou vizí a zaměřuje se na zjednodušenou instalaci a údržbu, profesionální technickou podporu a školení a dlouhodobé zisky, aby pomohla podnikům zavádějícím nové aplikace dosáhnout obchodního úspěchu.

Xia Hesheng, marketingový ředitel společnosti Huawei Digital Power, přednesl úvodní projev s názvem Jednoduchost vede k moudrosti, marketingové pokyny pro podniky zavádějící nové aplikace, ve kterém zdůraznil význam budování a řízení značky a marketingu pro obchodní úspěch. Společnost Huawei Digital Power neustále posiluje dynamiku své značky a spolupracuje s podniky zavádějící nové aplikace v Evropě, Asii a Tichomoří, Africe a Latinské Americe na hledání úspěšných modelů společného marketingu. Huawei Digital Power bude otevřeně spolupracovat s partnery a podniky zavádějící nové aplikace, aby sdílela zdroje a odborné znalosti v oblasti budování a řízení značky a marketingu a podporovala tak vzájemný obchodní úspěch.

Wang Wenyuan, hlavní konstruktér systému chytrého řízení fotovoltaiky Huawei Digital Power, představil SmartDesign: Od konceptu k obchodnímu plánu za 10 minut. SmartDesign je internetový konstrukční nástroj, který dokáže efektivně řešit mnoho výzev, kterým čelí podniky zavádějící nové aplikace při navrhování řešení pro majitele, včetně standardizovaného návrhu, výběru zařízení a intuitivních a vizuálních výhod projektu. Technici zavádějící nové aplikace mohou dokončit návrh za pouhých 10 minut, aniž musí být na místě. SmartDesign podporuje elektrický návrh, 3D modelování, rozvržení fotovoltaických panelů a generování seznamu zařízení. Kromě toho může generovat podrobné zprávy, které jasně zobrazují návratnost investic do systému, což výrazně zlepšuje efektivitu komunikace a výměnu zkušeností mezi majiteli a podniky zavádějící nové aplikace.

Kromě toho odborníci na řešení Huawei FusionSolar poskytli hloubkovou analýzu základní hodnoty univerzálního řešení pro rezidenční a průmyslové a komerční aplikace, která globálním podnikům zavádějícím nové aplikace přinesla praktické poznatky a působivé závěry. Podniky zavádějící nové aplikace z celého světa se podělily o reálné aplikace a příběhy úspěchu, což vedlo k dynamické výměně názorů, novým nápadům a novým příležitostem ke spolupráci.

Čtyřměsíční soutěž Pohár tvůrců od FusionSolar Huawei (od 1. dubna do 31. července) byla úspěšně zakončena slavnostním předáváním cen. Zástupci podniků zavádějících nové aplikace z celého světa představili poutavé příběhy o ekologickém a nízkouhlíkovém rozvoji v domácnostech a podnicích. Prostřednictvím objektivu zachytili autentické reflexe a hluboké postřehy o současnosti a budoucnosti udržitelného života.

Summit přinesl velmi působivý a obsahově bohatý program zaměřený na kulturní konsensus, strategické sladění, technologické inovace a průlomové modely. Akce nebyla pouze globálním setkáním podniků zavádějícím nové aplikace od Huawei FusionSolar, ale sloužila také jako důležitá platforma pro výměnu znalostí napříč trhy a regiony, kde se volně šířily poznatky a zvyšovaly se schopnosti. Do budoucna zůstává Huawei FusionSolar odhodlána spolupracovat s globálními partnery na integraci odborných znalostí v oboru, urychlení digitální transformace energetiky a budování lepší a ekologičtější budoucnosti.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2783652/Smart_Collaboration_a_Thriving_Ecosystem_Huawei_FusionSolar_Successfully_Hosts_Global.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2783653/Smart_Collaboration_a_Thriving_Ecosystem_Huawei_FusionSolar_Successfully_Hosts_Global_1.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2783654/Smart_Collaboration_a_Thriving_Ecosystem_Huawei_FusionSolar_Successfully_Hosts_Global_2.jpg 

 

KONTAKT: July He, hechenjie@huawei.com

 

 

