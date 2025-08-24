Chytré elektrické vozidlo za 5990 euro přináší nové pojetí radosti z mobility

Řada ASTRAUX Micro Smart EV AL: Nové mikroelektrické vozidlo ASTRAUX je navrženo tak, aby splňovalo požadavky městské mobility a oslovilo všechny generace. Je certifikováno podle kategorií EU L6e/L7e, takže v některých evropských zemích jej mohou legálně řídit osoby od 14 let, což do městské dopravy přináší novou svobodu a zábavu.
Vizuálně vyniká tento vůz velmi originálním designovým konceptem: mimořádně objemnými kruhovými světlomety, panoramatickým střešním oknem a výhledem 360°. Takto se spojuje odvážná osobnost s vyšší bezpečností. Uvnitř nabízí karaoke a rovnoměrné osvětlení, zatímco zvenčí je vybaven dronem, který jej proměňuje z jednoduchého auta na mobilní zábavní centrum.
ASTRAUX na představení také odhalí dvě další inovace: robotického společníka Aimona s umělou inteligencí a sluneční brýles umělou inteligencí, které představují nejnovější krok značky v oblasti inteligentních technologií zaměřených na životní styl.
ASTRAUX, navržený pro všechny generace, přináší novou koncepci „radost pro všechny", která spojuje styl, technologii a dostupnost. Toto uvedení na trh, spojující různé kategorie, představuje odvážný krok do oblasti inteligentní mobility, emocionálního společenství a přenosných zážitků s umělou inteligencí.
Časově omezená nabídka – Od dnešního dne do 6. září, 24:00 středoevropského času si můžete rezervovat jakýkoli produkt za pouhých 9,9eur s možností plné refundace do 10. listopadu:
ASTRAUX AL7 cena při včasném zakoupení nebo rezervaci: 7 990 eur (běžná cena 8 990 eur)
ASTRAUX AL6 cena při včasném zakoupení nebo rezervaci: 5 990 eur (běžná cena 6 990 eur)
Vizí společnosti ASTRAUX je zpřístupnit inovativní design a nabídnout spotřebitelům chytřejší, zábavnější a cenově dostupnější technologie. Jak sama značka říká: „Volte styl. Zažijte to. Ukažte to."
Odpočítávání začalo. Připojte se k nám na veletrhu IFA v Berlíně a staňte se svědky nové éry chytrého životního způsobu.
