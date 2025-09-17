Chytré zámky pro Foxconn, chladicí boxy pro Rohlík.cz. OX Point výrazně pomáhá i firmám

Praha 17. září 2025 (PROTEXT) - Chytré boxy stále více pronikají i do firem působících nejen na území České republiky. Dokážou totiž zjednodušit život zaměstnancům i zaměstnavatelům. Český výrobce chytrých boxů OX Point dodal spolehlivá řešení i pro světoznámého výrobce elektroniky Foxconn či online supermarket Rohlík.cz.

„Dodali jsme pro Foxconn chytré zámky pro 7500 zaměstnaneckých skříněk. Usnadnili jsme tím manipulaci se skříňkami prakticky pro všechny, kteří pro renomovanou společnost pracují. Zaměstnanci se už nemusí spoléhat na klasické zámky a mají o starost o osobní věci méně. Ještě větší radost mají bezpečnostní pracovníci Foxconnu, kteří nyní mají lepší kontrolu nad tím, kdo a jak schránky využívá. Správa skříněk díky našim chytrým zámkům včetně kontroly dat je nyní pro ně velmi snadná,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král s tím, že celá instalace proběhla rychle bez přerušení výroby.

“Jsme spokojení s poskytnutými službami, oceňujeme, že se OX Point dokázal integrovat do našich systémů a že vše probíhá v souladu s pravidly GDPR pomocí naší vlastní firemní sítě. Díky spolupráci s OX Pointem došlo ke zvýšení komfortu odbavení směn a tedy lepšího pracovního prostředí našich zaměstnanců,“ říká vedoucí PR a komunikace Foxconn Česká republika Martin Vencl.

„Spolupráce s Foxconnem klapla na výbornou. Jsme v dodávkách našich chytrých zámků či skříní flexibilní, umíme vše vyrobit našim zákazníkům na míru,“ dodává Král z OX Pointu s tím, že podobná řešení mohou také pomoci školám, sportovním centrům či veřejným institucím.

Z kooperace s OX Pointem těží i největší český online supermarket Rohlík.cz. „Poskytli jsme Rohlíku desítky boxů. Pochopitelně obsahují velkých počet chladicích schránek, díky nímž je v něm možné bezpečně uložit i potraviny s nízkou trvanlivostí,“ říká ředitel OX Pointu Král. „Úložné boxy na potraviny jsou pro nás vhodným doplněním distribuční sítě – rozšiřují možnosti, jak se naše zboží může dostat k zákazníkům. Snažíme se být maximálně flexibilní v doručovacích časech pro naše zákazníky, ale pro některé je pohodlnější si nákup vyzvednout například po cestě domů z práce. Boxy navíc představují praktické řešení i pro vzdálenější oblasti, kde zatím nejsme schopni doručovat přímo do domácností. I proto chceme nabídnout našim zákazníkům širokou škálu variant, aby měli opravdové pohodlí,“ říká Martin Beháň, managing director společnosti Rohlik.cz pro region CEE.

OX Point umí i díky boxům zprostředkovat předání klíčů v autoservisu či na letišti. Má za sebou i další úspěšně zrealizované projekty pro další firmy v Česku i na Slovensku.

 

O OX Point:

OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, One by Allegro, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.

 

Foto: Chytré skříňky OX Point pomáhají zaměstnancům společnosti Foxconn. Zdroj: OX Point

 

17. září 2025  12:07

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Otevření Centra komplexní rodinné péče

17. září 2025  12:01

Poutní místo Maria Hilf bude hostit Pouť národů, českého, polského a německého

Věřící ze tří zemí se v sobotu sejdou na tradiční Pouti národů na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor na Jesenicku. Akce zdůrazňuje propojení...

17. září 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

