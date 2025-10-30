Chytrý Honza prošel rebrandingem. Mění název na EFEKTA Brokerpool

Nový název přesněji vystihuje hlavní zaměření společnosti – poskytování špičkového zázemí a podpory finančním poradcům v rámci brokerpoolu. Značka se tak ještě více spojuje s poradenským byznysem a odděluje se od on-line srovnávače ChytrýHonza.cz. Ten přitom i nadále zůstává samostatnou značkou zaměřenou na koncové klienty.
„Naším cílem bylo vytvořit značku, která jasně komunikuje, kdo jsme a co nabízíme. EFEKTA Brokerpool symbolizuje efektivitu, jistotu a důvěru, tedy hodnoty, na kterých dlouhodobě stavíme. Zároveň tím vysíláme jasný signál našim partnerům i trhu, že jsme moderní brokerpool připravený podporovat jejich růst,“ říká Jan Bartušek, výkonný ředitel EFEKTA Brokerpool.
Součástí rebrandingu je také rozvoj digitálních nástrojů a modernizace služeb. Mobilní aplikace ponese nově název Efektivní Finance, zatímco CRM systém se promění na EFEKTA Space – prostor pro efektivní správu obchodních případů a podporu poradců v každodenní práci. Tyto kroky představují další posun směrem k digitalizaci, inovacím a efektivnější spolupráci v rámci celé poradenské sítě.
„Rebranding Chytrého Honzy je přirozeným krokem v rozvoji celé skupiny DRFG v oblasti finančních služeb. Naším záměrem je podpořit jasnou a silnou identitu značky, která reflektuje profesionalitu a stabilitu našich partnerů. Věříme, že tato změna ještě více posílí vnímání skupiny jako spolehlivého a dlouhodobého investora v oblasti finančního poradenství,“ vysvětluje Michaela Valuchová, ředitelka komunikace a marketingu investiční skupiny DRFG.
Společnost působila pod značkou Chytrý Honza na tuzemském trhu již od roku 2010 a na přelomu let 2018/2019 se stala součástí investiční skupiny DRFG. V současnosti patří brokerpool mezi lídry na českém trhu finančního zprostředkování v oblasti hypoték, pojištění i investic. Jeho síť čítá více než 750 finančních zprostředkovatelů a investičních konzultantů, kteří zprostředkovávají přes 650 produktů od téměř 70 bank, pojišťoven, úvěrových, penzijních a investičních společností.
O investiční skupině DRFG
Investiční skupina DRFG byla založena v Brně v roce 2011. Jako strategický investor se dlouhodobě věnuje nemovitostem, telekomunikacím a finančním službám. Prostřednictvím svých investičních aktivit působí hned na osmi evropských trzích. DRFG spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun. V telekomunikacích se věnuje výstavbě a servisu telekomunikačních sítí pro nadnárodní mobilní operátory. DRFG je zakladatelem investičních fondů pod značkou CZECH FUND a fondu pro kvalifikované investory DRFG Investment Fund. Více na www.drfg.cz.
Kontakt:
Barbora Lankašová
TOXIN s.r.o.
e-mail: barbora.lankasova@toxin.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.