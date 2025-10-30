Chytrý Honza prošel rebrandingem. Mění název na EFEKTA Brokerpool

Praha 30. října 2025 (PROTEXT) - Společnost Chytrý Honza vstupuje do nové etapy svého vývoje pod názvem EFEKTA Brokerpool. Změna názvu je součástí širší strategie investiční skupiny DRFG. Jejím cílem je sjednocování značek, další posilování pozice na finančním trhu a vytvoření moderní identity, která lépe odpovídá současnému směřování společnosti i potřebám jejích partnerů.

Nový název přesněji vystihuje hlavní zaměření společnosti – poskytování špičkového zázemí a podpory finančním poradcům v rámci brokerpoolu. Značka se tak ještě více spojuje s poradenským byznysem a odděluje se od on-line srovnávače ChytrýHonza.cz. Ten přitom i nadále zůstává samostatnou značkou zaměřenou na koncové klienty.

„Naším cílem bylo vytvořit značku, která jasně komunikuje, kdo jsme a co nabízíme. EFEKTA Brokerpool symbolizuje efektivitu, jistotu a důvěru, tedy hodnoty, na kterých dlouhodobě stavíme. Zároveň tím vysíláme jasný signál našim partnerům i trhu, že jsme moderní brokerpool připravený podporovat jejich růst,“ říká Jan Bartušek, výkonný ředitel EFEKTA Brokerpool.

Součástí rebrandingu je také rozvoj digitálních nástrojů a modernizace služeb. Mobilní aplikace ponese nově název Efektivní Finance, zatímco CRM systém se promění na EFEKTA Space – prostor pro efektivní správu obchodních případů a podporu poradců v každodenní práci. Tyto kroky představují další posun směrem k digitalizaci, inovacím a efektivnější spolupráci v rámci celé poradenské sítě.

„Rebranding Chytrého Honzy je přirozeným krokem v rozvoji celé skupiny DRFG v oblasti finančních služeb. Naším záměrem je podpořit jasnou a silnou identitu značky, která reflektuje profesionalitu a stabilitu našich partnerů. Věříme, že tato změna ještě více posílí vnímání skupiny jako spolehlivého a dlouhodobého investora v oblasti finančního poradenství,“ vysvětluje Michaela Valuchová, ředitelka komunikace a marketingu investiční skupiny DRFG.

Společnost působila pod značkou Chytrý Honza na tuzemském trhu již od roku 2010 a na přelomu let 2018/2019 se stala součástí investiční skupiny DRFG. V současnosti patří brokerpool mezi lídry na českém trhu finančního zprostředkování v oblasti hypoték, pojištění i investic. Jeho síť čítá více než 750 finančních zprostředkovatelů a investičních konzultantů, kteří zprostředkovávají přes 650 produktů od téměř 70 bank, pojišťoven, úvěrových, penzijních a investičních společností.

O investiční skupině DRFG

Investiční skupina DRFG byla založena v Brně v roce 2011. Jako strategický investor se dlouhodobě věnuje nemovitostem, telekomunikacím a finančním službám. Prostřednictvím svých investičních aktivit působí hned na osmi evropských trzích. DRFG spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun. V telekomunikacích se věnuje výstavbě a servisu telekomunikačních sítí pro nadnárodní mobilní operátory. DRFG je zakladatelem investičních fondů pod značkou CZECH FUND a fondu pro kvalifikované investory DRFG Investment Fund. Více na www.drfg.cz.

Kontakt:

Barbora Lankašová

TOXIN s.r.o.

e-mail: barbora.lankasova@toxin.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

