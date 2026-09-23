Chytrý prsten RingConn Gen 3 vzbudil pozornost na veletrhu IFA 2026

Laureátem několika ocenění Best of IFA
Prsten RingConn Gen 3 získal během veletrhu IFA 2026 sedm ocenění, což svědčí o pozitivním ohlasu ze strany odborné veřejnosti i technologických médií. Tento chytrý prsten se stal laureátem ceny IFA Innovation Award v kategorii Beauty Tech & Well-being, získal ocenění CHIP Highlight a také ocenění Best of IFA od pěti médií: Digital Trends, Trusted Reviews, Android Headlines, PC Welt a Apartment Therapy.
Kromě ocenění si RingConn Gen 3 vysloužil i pozitivní recenze v celé řadě médií zaměřených na technologie a spotřební elektroniku, jako jsou například CHIP.de a connect.de.
Hvězda veletrhu
Kromě uznání ze strany médií vzbudil prsten RingConn Gen 3 během veletrhu IFA 2026 také velký zájem návštěvníků, distributorů a odběratelů. Zástupci společnosti RingConn navázali kontakt s partnery z celé Evropy i z dalších mezinárodních trhů a diskutovali s nimi o možných tržních příležitostech a plánech na rozšíření přítomnosti značky v regionu. Produkty RingConn jsou již k dostání v téměř 150 kamenných prodejnách včetně maloobchodních obchodů a lékáren, což spotřebitelům nabízí více příležitostí k osobnímu vyzkoušení a zakoupení těchto produktů. Zájem projevený na veletrhu IFA dále zdůraznil potenciál pro širší distribuční a maloobchodní partnerství na evropských trzích.
*Výrobky společnosti RingConn nejsou zdravotnickými prostředky a jsou určeny výhradně pro obecné zdraví a kondici, nikoli pro diagnostiku či léčbu nemocí.
O společnosti RingConn
Společnost RingConn vznikla v roce 2021. Zaměřuje se na uživatele a její činnost je založená na kontinuálních inovacích. Poskytuje profesionální, vždy funkční a promyšlené produkty a služby v oblasti monitorování zdraví. RingConn si klade za cíl stát se nejdůvěryhodnějším strážcem fyzického i duševního zdraví uživatelů.
KONTAKT: Alice Zhai, alice.zhai@ringconn.com, 86-18902227196
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59308.