Chytrý spot od Bidli Energie umožní majitelům FVE navýšit úspory

Zákazníci Bidli Energie využívající fotovoltaiku dokážou uspořit ročně až 60 % nákladů na energie, oproti tradičním dodávkám ze sítě. A právě finanční úspora za energie je pro Čechy hlavním motivátorem k pořízení fotovoltaiky. V průzkumu pro společnost Bidli Energie tak reagovalo 8 z 10 dotázaných, kteří fotovoltaiku už využívají anebo o ni reálně uvažují.

Dotazování ukázalo, že chytré zařízení instalované ke stávající fotovoltaické elektrárně, které by dokázalo ušetřit další desítky procent nákladů, by jednoznačně přivítala asi čtvrtina (24 %) dotázaných. 67 % by pořízení zvažovalo s tím, že by si museli zjistit další detaily. Zbývajících 9 % respondentů by vnímalo instalaci chytrého zařízení, které monitoruje chod jejich domácnosti, jako zásah do soukromí a jeho instalaci by se vyhnuli.

Zařízením, které tento parametr splňuje je Chytrý spot od Bidli Energie. Funguje na principu průběžného monitoringu spotřeby domu a následném chytrém řízení nákupu energií, jejich skladování a čerpání s ohledem na potřeby domácnosti. Zařízení je schopné při správném využití ušetřit až 35 % nákladů na energie a je vhodné pro ty, kteří FVE už vlastní nebo o ní uvažují. Chytrý spot využívá kvalitní Rakouské technologie Loxone. Cena zařízení se pohybuje podle zvolených parametrů mezi 30-50 tisíci korun a návratnost investice se na základě odběru domu může pohybovat v rozmezí 1 až 3 let.

Základem systému je střídač, ke kterému jsou připojeny fotovoltaické panely a bateriové úložiště. Ke střídači je nainstalováno chytré zařízení – Chytrý spot – napojené na cloud Bidli Energie. V rámci cloudu probíhají neustále výpočty pro co nejvýhodnější nákup energií, dobíjení baterie a ohřev teplé vody. Střídač je následně Chytrým spotem ovládán tak, aby dokupoval elektřinu v časech, kdy je spotová cena v dané čtvrthodině nejvýhodnější a zároveň optimalizoval dokup energií v konkrétních časech tak, aby nenakoupil zbytečně mnoho.

„Pokud chceme z Chytrého spotu vytěžit maximum, musíme na to jít přes management domu a samostatné řízení velkých odběrů jako je bojler, tepelné čerpadlo nebo wallbox. V tom jsme unikátní, protože s jednotlivými zařízeními zacházíme zvlášť,“ říká Jan Kakos, ředitel obchodu Bidli Energie a dodává: „Pracujeme s předpovědí počasí, cenou spotu, a to celé přizpůsobujeme chování domácnosti.“ Chytrý spot se v první fázi učí, jak domácnost funguje, poté navrhne nejlepší možné řešení na optimalizaci práce s energií během dne. Na základě algoritmů nabíjí baterie nejen z fotovoltaické elektrárny, ale i ze sítě v době, kdy je nejlevnější. Velkoodběrová zařízení jsou pak nejvíce zatěžována v časech, kdy je elektřina levná nebo je dostupný dostatek energie ze slunce. „Jedna věc je energii vyrábět a nakupovat ji na spotovém trhu, ale správně a efektivně s ní nakládat je mnohem náročnější. Inteligentní energetický management je v tomhle velký pomocník a jsem rád, že se v Bidli touto cestou vydali s námi. Využitím Loxone vsadili na produkt, který je víceúčelový a v budoucnu umožní chytrou optimalizaci dále rozvíjet například o obchodování s přetoky a podobně,“ doplňuje Pavel Lískovec, manažer českobudějovické pobočky Loxone.

„Našim zákazníkům dokážeme ušetřit až dalších 35 % proti klasickým spotovým ceníkům, které byly vloni o 25 % levnější než standardní fixní ceníky a o 37 % levnější než vládní strop. Celková úspora tak může být až 46 % proti cenám vládního stropu. Takto razantní úspory jsou nejvíce vidět právě u energeticky náročn!ých zařízení jako je tepelné čerpadlo, bojler, bazénová technologie nebo dobíjecí stanice na elektromobily,“ uzavírá Kakos.

O Bidli Energie:

Společnost Bidli Energie je od roku 2017 energetický dodavatel patřící do skupiny firem Bidli, stejně jako společnost Bidli Technologie, která realizuje dodávky fotovoltaických elektráren a bateriových uložišť.

Zdroj: ShrtCut Studio