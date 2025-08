Chytrý výkup od CENTROPOL ENERGY, nová příležitost pro domácnosti s fotovoltaikou. Zákazníci mohou nově vydělávat za řízení přetoků i využití baterie

„Neřízené přetoky z domácích fotovoltaik představují pro elektrizační soustavu zátěžový prvek. Naše klienty proto finančně motivujeme k tomu, aby přispěli ke stabilizaci sítě. Poskytnutím flexibility svého bateriového úložiště navíc získají významný dodatečný finanční příjem,“ vysvětluje marketingový ředitel společnosti a člen správní rady Jiří Matoušek.

Centropol odměňuje majitele domácích fotovoltaik za to, že s produktem Chytrý výkup s flexibilitou umožní nejen řízení přetoků do distribuční sítě, ale i využití své baterie v rámci flexibility. Aby elektrizační soustava bezvadně fungovala, musí být v rovnováze. To znamená, že v ní musí být v každém okamžiku právě tolik elektřiny, kolik je jí třeba. Jinak vzniká disproporce, kterou je třeba řešit, což je primárně úkolem společnosti ČEPS. Ta na základě zapojení subjektů poskytujících služby výkonové rovnováhy zajistí výrobu chybějící, nebo naopak odčerpání přebytečné elektřiny.

„Díky našemu produktu můžeme využít baterie našich klientů k ukládání přebytečné energie, nebo naopak k čerpání nedostatkové elektřiny a v obou případech jim zaplatíme za každou dodanou i odebranou kilowatthodinu. Flexibilitu přitom striktně využijme pouze v situacích, které výrazně pomohou stabilitě. Podle našich zkušeností to bude do 3 procent hodin za celý rok. Naší motivací je umožnit klientovi vydělat co nejvíc s nejvyšší ohleduplností k jeho baterii,“ přibližuje princip produktu Jiří Matoušek a dodává: „Stabilitě sítě napomáháme rovněž řízením přetoků z fotovoltaik tak, že je pouštíme do sítě v době, kdy je to žádoucí. Maximální doba omezení přetoků je přitom stanovena na 5 procent měřených intervalů v roce.“

Nejběžnější domácí fotovoltaický systém v České republice se obvykle skládá z výrobny s výkonem od 8 kWp a bateriového úložiště s kapacitou 11,6 kWh. S produktem Chytrý výkup s flexibilitou může klient Centropolu s ročním přetokem 4 MWh očekávat výnos 3600 Kč za řízené přetoky do sítě a přibližně 5500 Kč za aktivaci flexibility. Předpokládaný roční výtěžek se tak pohybuje nad 9000 Kč.

„Zapojení do programu je standardně jednoduché,“ říká Jiří Matoušek. „Prostřednictvím portálu Centropol monitor klient registruje svou výrobnu. My mu následně zašleme komunikační zařízení typu routeru, které sám snadno nainstaluje. Smlouvu uzavíráme elektronicky a díky portálu Centropol monitor má náš klient neustále online přesný přehled o přetocích, o jednotlivých aktivacích flexibility a výnosech z ní.“

Z řízených a do sítě dodaných přetoků a počtu kWh přenesených při aktivacích flexibility vychází i vyúčtování, které se uskutečňuje jednou ročně, vždy k 31. květnu. Pokud klientova flexibilita anebo řízení přetoků z nějakého důvodu nebudou dostupné, nehrozí mu za to žádná sankce, jen jeho výkup se v té době bude řídit podmínkami prostého výkupu s nižší cenou za MWh dodanou do elektrizační soustavy.

CENTROPOL ENERGY, a.s. je český dodavatel energií s 22letou působností a silným finančním zázemím. Patří k nejrychleji rostoucím stabilním dodavatelům, v jeho péči je dlouhodobě kolem 300 tisíc odběrných míst z řad domácností, firem i veřejných institucí.

Zdroj: Centropol

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.