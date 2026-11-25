Jedenáctý ročník Ciklum Client Conference se uskutečnil v říjnu v pražském Obecním domě pod názvem Build What Matters Next: Orchestrating AI at Scale. Setkání klientů, technologických partnerů a odborníků se zaměřilo na praktické využití umělé inteligence ve velkých organizacích. Diskutovalo se o automatizaci firemních procesů, modernizaci technologických systémů i o možnostech širšího nasazení AI agentů. Technologičtí partneři ve svých vystoupeních představili příklady využití AI v podnikové praxi.
„Firmy dnes mají k dispozici stále více možností, jak umělou inteligenci využívat. Skutečnou výzvou je její začlenění do každodenního provozu a rozhodovacích procesů. To vyžaduje změny v technologiích i ve způsobu fungování celé organizace,“ říká Petr Lukasík, Chief Digital and Delivery Officer společnosti Ciklum.
Od softwaru až po vývoj technologických produktů
Ciklum působí na mezinárodním trhu od roku 2002 a poskytuje technologická řešení klientům z finančnictví, zdravotnictví, průmyslu, maloobchodu nebo cestovního ruchu. Jeho specializace zahrnuje softwarový vývoj, produktový design, hardwarové inženýrství, testování, automatizaci a práci s daty. V Česku a na Slovensku navazuje na dlouholetou historii společnosti CN Group, která se v roce 2021 stala součástí globální skupiny Ciklum.
Vývojová centra dnes působí v Praze, Hradci Králové, Zlíně a Bratislavě. V Hradci Králové má silné zastoupení vývoj v jazyce Java, ve Zlíně testování softwaru a v Bratislavě se týmy věnují také vývoji technických zařízení propojujících software s hardwarem.
„Našim lidem umožňujeme pracovat na mezinárodních projektech a současně rozvíjet široké spektrum technických dovedností. Vedle vývojářů u nás působí specialisté na testování, design nebo hardwarová řešení. Díky tomu dokážeme propojovat různé odbornosti a podílet se na vývoji komplexních produktů,“ říká Tomáš Zenkl, Country Head pro CZ a SK.
AI jako součást vývoje i vzdělávání
Umělá inteligence představuje jednu z hlavních oblastí rozvoje společnosti. Podle údajů Ciklumu s ní souvisí přibližně polovina nově získaného byznysu. Firma vyvíjí také vlastní platformu PRODIGY, která využívá AI agenty k automatizaci pracovních postupů, testování nebo IT služeb.
S nástupem nových technologií se mění i požadavky na odborné dovednosti. Ciklum proto provozuje interní AI Academy a podporuje odbornou komunitu více než 530 zaměstnanců zaměřených na využití umělé inteligence. V Česku a na Slovensku zároveň rozvíjí spolupráci s univerzitním prostředím a navazuje na zkušenosti s výchovou mladých technologických talentů.
O společnosti Ciklum
Ciklum je globální společnost zaměřená na Experience Engineering s využitím umělé inteligence. Proměňuje způsob, jakým po celém světě vznikají technologická řešení a inovace a jak lidé technologie využívají. Společnost se opírá o více než 3000 inženýrů působících v Evropě, na Blízkém východě, v Africe, v USA a v asijsko-pacifickém regionu a provozuje více než 15 vývojových a realizačních center po celém světě. Má více než 20 let zkušeností s vývojem produktů a umělou inteligencí, od základních technologií AI a automatizace pomocí AI agentů až po zrychlený vývoj softwaru, který přináší dlouhodobou hodnotu. Více informací na www.ciklum.com.
Zdroj: Ciklum
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60234.