Cinema City zavádí Cenové zóny: vstupenky od 99 Kč a větší volba místa

Praha 3. listopadu 2025 (PROTEXT) - Síť multikin Cinema City přináší do českých multiplexů nový systém Cenových zón, díky kterému si každý divák může vybrat nejen film a čas projekce, ale i cenu a konkrétní místo v sále. Nejlevnější vstupenky začínají již na 99 Kč pro členy Clubu Cinema City.

Novinka aktuálně funguje v Ostravě, Plzni a Pardubicích a umožňuje zvolit variantu podle individuálních preferencí. Od cenově dostupných míst až po prémiová sedadla s maximálním komfortem. "Naším cílem je, aby si každý divák našel své ideální místo, ať už hledá pohodlí, nebo výhodnou cenu," říká marketingová manažerka Cinema City Lenka Al-Rihani.

Jak systém funguje

Sál je rozdělen do tří barevně označených cenových zón – A, B a C, které se liší cenou a umístěním v sále. Zóny jsou přehledné jak v online systému, tak přímo na pokladnách, takže si návštěvníci snadno vyberou podle svých preferencí.

"Cenové Zóny jsou ve světě velmi oblíbené, například ve Velké Británii patří k běžnému standardu. Jsem rád, že tento přístup přinášíme i českým divákům. Nabízíme velmi nízkou vstupní cenu pro ty, kteří více sledují rozpočet, a současně prémiová místa pro diváky, kteří preferují maximální zážitek. Stejný film, stejná kvalita, větší svoboda volby," uvádí Oldřich Kubišta, Director of Operations pro Českou republiku, Slovensko a Polsko ve společnosti Cinema City.

Inspirace ze zahraničí a přínosy pro diváky

Systém Cenových zón navazuje na model, který je již řadu let běžnou součástí filmového trhu v mnoha evropských zemích, například ve Velké Británii, Německu, Itálii či Nizozemsku. Takzvaný zoned pricing funguje velmi jednoduše. Diváci si při koupi vstupenky volí nejen film a čas, ale i konkrétní řadu v sále podle toho, jaký poměr ceny a pozice jim nejlépe vyhovuje. Tento přístup je oblíbený právě proto, že přináší větší svobodu volby a pocit férovosti: kdo chce ušetřit, může zvolit místo blíže k plátnu, zatímco ten, kdo preferuje sedět dál, si připlatí za střední či zadní řady. Zkušenosti z britských a německých kin ukazují, že tento model zvyšuje celkovou spokojenost návštěvníků a pomáhá kinům lépe reagovat na různorodé preference publika. "Celkově sledujeme velmi klidné a pozitivní přijetí. Lidé oceňují, že mají možnost volby a často říkají, že film si užijí úplně stejně, jen teď platí méně za místo, které jim vyhovuje. Vnímáme to jako krok správným směrem," dodává Kubišta.

Pilotní fáze v Ostravě, Plzni a Pardubicích pomůže ověřit reakce návštěvníků a doladit systém tak, aby návštěva kina byla dostupná co nejširšímu publiku.

Cenová zónaZákladní vstupnéCena pro členy E-clubuCena pro studenty/děti/senioryCena pro členy E-clubu
Kategorie A239 Kč219 Kč199 Kč179 Kč
Kategorie B199 Kč179 Kč159 Kč139 Kč
Kategorie C119 Kč99 Kč119 Kč99 Kč

 

Více informací najdete na www.cinemacity.cz.

 

Zdroj: Cinema City

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

