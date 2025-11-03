Cinema City zavádí Cenové zóny: vstupenky od 99 Kč a větší volba místa

Novinka aktuálně funguje v Ostravě, Plzni a Pardubicích a umožňuje zvolit variantu podle individuálních preferencí. Od cenově dostupných míst až po prémiová sedadla s maximálním komfortem. "Naším cílem je, aby si každý divák našel své ideální místo, ať už hledá pohodlí, nebo výhodnou cenu," říká marketingová manažerka Cinema City Lenka Al-Rihani.
Jak systém funguje
Sál je rozdělen do tří barevně označených cenových zón – A, B a C, které se liší cenou a umístěním v sále. Zóny jsou přehledné jak v online systému, tak přímo na pokladnách, takže si návštěvníci snadno vyberou podle svých preferencí.
"Cenové Zóny jsou ve světě velmi oblíbené, například ve Velké Británii patří k běžnému standardu. Jsem rád, že tento přístup přinášíme i českým divákům. Nabízíme velmi nízkou vstupní cenu pro ty, kteří více sledují rozpočet, a současně prémiová místa pro diváky, kteří preferují maximální zážitek. Stejný film, stejná kvalita, větší svoboda volby," uvádí Oldřich Kubišta, Director of Operations pro Českou republiku, Slovensko a Polsko ve společnosti Cinema City.
Inspirace ze zahraničí a přínosy pro diváky
Systém Cenových zón navazuje na model, který je již řadu let běžnou součástí filmového trhu v mnoha evropských zemích, například ve Velké Británii, Německu, Itálii či Nizozemsku. Takzvaný zoned pricing funguje velmi jednoduše. Diváci si při koupi vstupenky volí nejen film a čas, ale i konkrétní řadu v sále podle toho, jaký poměr ceny a pozice jim nejlépe vyhovuje. Tento přístup je oblíbený právě proto, že přináší větší svobodu volby a pocit férovosti: kdo chce ušetřit, může zvolit místo blíže k plátnu, zatímco ten, kdo preferuje sedět dál, si připlatí za střední či zadní řady. Zkušenosti z britských a německých kin ukazují, že tento model zvyšuje celkovou spokojenost návštěvníků a pomáhá kinům lépe reagovat na různorodé preference publika. "Celkově sledujeme velmi klidné a pozitivní přijetí. Lidé oceňují, že mají možnost volby a často říkají, že film si užijí úplně stejně, jen teď platí méně za místo, které jim vyhovuje. Vnímáme to jako krok správným směrem," dodává Kubišta.
Pilotní fáze v Ostravě, Plzni a Pardubicích pomůže ověřit reakce návštěvníků a doladit systém tak, aby návštěva kina byla dostupná co nejširšímu publiku.
|Cenová zóna
|Základní vstupné
|Cena pro členy E-clubu
|Cena pro studenty/děti/seniory
|Cena pro členy E-clubu
|Kategorie A
|239 Kč
|219 Kč
|199 Kč
|179 Kč
|Kategorie B
|199 Kč
|179 Kč
|159 Kč
|139 Kč
|Kategorie C
|119 Kč
|99 Kč
|119 Kč
|99 Kč
Více informací najdete na www.cinemacity.cz.
Zdroj: Cinema City
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT