Čínská značka hlásí útok na evropské silnice. Tohle představila v Paříži

Modely TK 5 PHEV a TK 7 PHEV pohání primárně atmosférický čtyřválec o objemu 1,5 litru, ke kterému se však přidává také elektromotor s energií uloženou v 39kWh LFP baterii.
V případě obou modelů zaručuje hybridní pohon vyšší výkon a při pravidelném nabíjení na domácím wallboxu také mimořádně úspornou jízdu na kratší vzdálenosti. Při plném nabití totiž „pětka“ i „sedmička“ ujedou v čistě elektrickém režimu až 210 km. Oba modely patří do zcela nové modelové řady značky Forthing, jejímž mottem je „For Things That Matter“ (tedy „Pro věci, na kterých záleží“). Liší se však vnějšími rozměry a vnitřním prostorem.
TK 5 PHEV nabídne mimořádně praktické proporce kompaktního SUV a prostor pro maximálně pět cestujících. Interiéru dominuje velký centrální displej infotainmentu, který nahrazuje tlačítka na středovém panelu. To nejdůležitější, tedy ovládání klimatizace, však posádka nadále ovládá fyzickým ovladačem, byť netradičně umístěným tam, kde bychom většinou očekávali volič automatické převodovky. Ten se přesunul na páčku pod volantem.
Během jízdy potěší 50W bezdrátová nabíječka, 360stupňová parkovací kamera a vyhřívaná přední sedadla. Řidič má k dispozici dokonce i ventilované sedadlo s masážní funkcí a cestující vzadu ocení samostatné výdechy vzduchu.
TK 7 PHEV nabídne jednu řadu sedadel navíc a v uspořádání 2+2+3 odveze až sedm cestujících. Díky mimořádně aerodynamickému tvaru však boří dosavadní představy o tom, že MPV musí být jen nevzhledná a neforemná krabice.
Elektromobil nové generace a cestovatel, díky kterému zapomenete na hotely
Velkou pozornost poutala také nová, plně elektrická verze TK 5 BEV, která se zatím do Česka nedostala. Jde o elektromobil nové generace postavený na 800V platformě.
Baterie s kapacitou 75 kWh a pohonné ústrojí tak pracují s mimořádnou účinností až 99,5 % a zvládají rychlé nabíjení výkonem až 160 kW. Při cestování mezi dostatečně rychlými nabíjecími stanicemi se elektromobil nabije z 20 na 80 % SoC za pouhých 18 minut. Na domácím wallboxu zvládne nabíjení střídavým proudem (AC) výkonem až 11 kW.
Dojezd na jedno nabití by měl překročit 500 km. V případě potřeby potěší také funkce V2L, která umožňuje napájet z baterie auta externí spotřebiče, jako jsou světla, chladnička, gril a podobně.
Forthing V9 je v nabídce čínské automobilky už delší dobu, v Paříži však inženýři představili jeho modernizovanou plug-in hybridní verzi ve speciální kempingové úpravě.
Nová je přední maska, ale především výsuvná markýza na boku střechy, která vytváří příjemný přístřešek. Další zajímavostí je stanový modul s postelí a matrací, který se vysouvá z místa, kde bychom běžně očekávali panoramatickou střechu. Prostor k odpočinku lze vytvořit také sklopením sedadel třetí řady do úplné roviny
Plastonic působí jako importér vozů Forthing pro slovenský, český a maďarský trh již několik let a přináší do tohoto regionu designově atraktivní, kvalitní a konkurenceschopné modely s moderními technologiemi, a to za dostupné ceny. Portfolio modelů i dealerská síť značky Forthing na Slovensku výrazně rostou, zejména od osamostatnění značky od nabídky mateřského Dongfengu. Vozy nabízené na českém trhu zákazníci najdou také na webu forthing-cesko.cz.
Zdroj: Forthing Slovensko a Česko
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59798.