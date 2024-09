Čínské město Wu-si hostí CIICF 2024

Jménem hostitelů na fóru vystoupili Shen Haixiong, prezident CMG, a Xu Kunlin, guvernér provincie Ťiang-su. Akce se zúčastnili významní hosté z domácí i mezinárodní sféry: kamerunský velvyslanec v Číně a děkan afrického diplomatického sboru Martin Mpana, vedoucí zastupitelského úřadu Ligy arabských států v Číně Ahmed Mustafa Fahmy, akademik čínské technické akademie a profesor Čeťiangské univerzity Tan Jianrong, prezident výzkumného institutu umělé inteligence Silicon Valley Artificial Intelligence Research Institute Piero Scaruffi a viceprezident Pekingské pedagogické univerzity Kang Zhen. Prostřednictvím videa vystoupil také bývalý francouzský premiér Jean-Pierre Raffarin.

Během zahajovacího ceremoniálu byl uveden dokumentární film CMG „Wu-si: Město pro milovníky hudby a hlavní město tradiční čínské hudby (Wuxi: A City for Music Lovers and the Capital of Traditional Chinese Music). Událost dále tvořily akce ve čtyřech hlavních rovinách: podpora mezinárodních výměn prostřednictvím inteligentních technologií, posílení efektivity komunikace, zajištění lepší kvality života a vedení mladých lidí k poznání. Prostřednictvím tematických projevů a speciálních vystoupení se zde představily inovativní postupy z různých oblastí.

Na okraj akce byla rovněž vydána Zpráva o možnostech inteligentní komunikace čínských měst 2024 (Report on China Urban International Intelligent Communication Capability 2024). U kulatého stolu „Světový dialog mládeže" se pět mladých zástupců z domova i ze zahraničí – včetně zlaté medailistky ve vzpírání žen v kategorii nad 81 kg na olympijských hrách v Paříži 2024 Li Wenwen – zapojilo do hloubkových diskusí a prostřednictvím svých živých pohledů a kreativních audiovizuálních prostředků se podělilo o příběhy vzájemného učení.

V rámci CIICF 2024 proběhly také tematické komunikační aktivity, včetně fóra Wu-si o mezinárodní komunikaci městského obrazu (Wuxi Forum on Urban Image International Communication), inauguračního fóra o digitálních osobách s umělou inteligencí (Inaugural Forum on AI Digital Humans) a fóra o digitálním kulturním turismu (Digital Cultural Tourism Forum). Ve Wu-si však samozřejmě nechyběly ani doprovodné aktivity, jako je festival městské kulturní výměny 2024 „Setkání s Wu-si", živě vysílaná akce „Wu-si na globálních vlnách" a prohlídka města Wu-si.

