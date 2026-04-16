Čínské značky s bezprecedentním krokem. Čechy přesvědčí zárukou až do 10 let

Autor:
  8:44
Praha 16. dubna 2026 (PROTEXT) - Mezi motoristy se stále častěji šíří názor, že nová auta jsou příliš komplikovaná a moderní motory ani zdaleka nedokážou nabídnout takovou životnost jako vozidla vyrobená na konci 90. let či krátce po začátku nového milénia. Předsudky panují i vůči čínským automobilkám, které na náš trh přišly teprve nedávno. Automobilka Dongfeng a její dceřiné značky se proto rozhodly české řidiče přesvědčit o opaku. Na modely s logem Dongfeng, Voyah a M-Hero zakoupené od 1. dubna 2026 začaly poskytovat unikátní záruku až do 10 let bez omezení počtu kilometrů.

Nejde přitom o žádnou krátkodobou akci. Unikátní a mezi současnými automobilkami působícími na českém trhu skutečně nevídaná rozšířená víceúrovňová záruka až do 10 let bez omezení najetých kilometrů platí pro vozidla Dongfeng, Voyah a M-Hero, která si Češi koupí u některého z lokálních prodejců v období od 1. dubna 2026 až do 31. března 2027.  

Na koupi nového auta s jistotou minimálních servisních nákladů během celé doby vlastnictví tak mají dostatek času, téměř 12 následujících měsíců. Záruka se vztahuje na všechna vozidla s klasickým spalovacím motorem i hybridní a plně elektrická vozidla.

Jistota po celou dobu životnosti vozidla

Majitelé nových vozidel od čínské automobilky tak získají jistotu, jakou aktuálně nenabízí prakticky žádná jiná značka na českém trhu.  

Vozidla čínských automobilek jsou sice na našich silnicích stále poměrně nová, je však třeba si uvědomit, že např. Dongfeng vyrábí auta už od roku 1969. Inženýři tak mají s výrobou motorů a ostatních součástí už téměř 60leté zkušenosti, i když do Česka jsme tyto modely začali dovážet teprve před pár lety. Právě to nám umožňuje nabídnout takto dlouhou záruku bez jakéhokoli příplatku, už v základní ceně a pro všechny majitele,“ vysvětluje Branislav Kocper, CEO společnosti Plastonic, která je importérem značky Dongfeng v Česku.

Nové auto za cenu pod hranicí 500 000 Kč

Rozšířená záruka až do 10 let bez omezení počtu kilometrů se týká i jednoho z nejlevnějších modelů Dongfeng u nás, kterým je rodinné kombi Dongfeng Shine GS. Auto už v základní výbavě nabízí například automatickou převodovku, bezklíčové startování, vyhřívaná přední sedadla a volant či elektricky ovládané střešní okno se sluneční clonou.  

Zájemci o čím dál populárnější kategorii SUV pak mohou sáhnout po modelu Dongfeng Mage od 599 900 Kč a ti, kteří už dávají přednost elektrifikovaným nebo plně elektrickým modelům, pak záruku dostanou k městskému elektromobilu Dongfeng BOX nebo na některý z prémiových elektromobilů a hybridů Voyah či M-Hero.

 

Zdroj: Dongfeng Motor Slovensko a Česko

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

16. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šance pro malé obce - komplexní box za zlomek ceny

16. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.