Čínské značky ukázaly nové modely pro český trh, dbají na to nejdůležitější

„Oblíbenost a prodeje vozidel Dongfeng, ale dnes už i dalších našich značek na Slovensku, stále dramaticky rostou. I proto jsme se před pár měsíci rozhodli začít s budováním samostatných showroomů pro Voyah a MHero, ke kterým se nedávno přidalo i spuštění samostatných webových stránek,“ vysvětluje Branislav Kocper, CEO společnosti Plastonic. Ta je importérem značek Dongfeng, Forthing, Voyah a MHero na Slovensko a do ČR.
„Těší mě, že naši prodejci, ale i motorističtí novináři měli možnost neformálně si popovídat přímo se zástupci jednotlivých značek, kteří přijeli na naši konferenci. Ze zkušeností totiž víme, že mimořádně dbají na veškerou zpětnou vazbu a jednotlivé modely či prvky výbavy na jejím základě často vylepšují i přímo během jejich životního cyklu,“ doplnil.
V českých showroomech čínských značek přibylo 5 nových vozidel
Na novinářské akci nejvíce zaujal nový Forthing T5, který je již možné v samostatných showroomech Forthing předobjednat za akční cenu 549.900 Kč s DPH. Má potenciál stát se absolutním bestsellerem mezi českými rodinami, které hledají dostatečně velké a prostorné SUV, rozměrově srovnatelné například s výrazně dražším Volkswagenem Tiguan.
Za mimořádně výhodnou cenu pro prvních 100 kusů totiž nabídne 1,5litrový turbomotor spárovaný se 7stupňovou automatickou převodovkou a bohatou výbavu včetně 360stupňové parkovací kamery, masážního sedadla pro řidiče a 15,6palcového infotainmentu s podporou Android Auto a Apple CarPlay.
Forthing osloví i příznivce elektromobility, kteří si však nejsou jisti, zda dokážou žít s plně elektrickým vozidlem, například kvůli obavám z dojezdu nebo nemožnosti nabíjet před panelákem. Elektromobil Forthing S7 totiž nyní na český trh přichází i v unikátní verzi S7 REEV s range-extenderem, která k elektromotoru pohánějícímu zadní nápravu přidává klasickou benzínovou nádrž a 1,5litrový atmosférický čtyřválec sloužící jako generátor.
Čistě elektrický dojezd podle cyklu CLTC dosahuje 235 km, což bohatě stačí na většinu jízd do práce či za nákupy. V případě potřeby však auto začne čerpat energii i prostřednictvím motoru poháněného benzínem, který lze kdykoli dotankovat na libovolné čerpací stanici. Dojezd se tak rozšíří až na 1250 km. Navíc prémiově vybavená S7 REEV přichází za výhodnější cenu 849.900 Kč s DPH.
Trojice netradičních kousků, které mají oslovit české zákazníky
O motoristy v prémiovém segmentu se zase popere nový Hongqi H6, který vychází z už známého sedanu H5, ale tentokrát mimořádný prostor pro pětici cestujících přináší v ostřeji řezané karoserii typu liftback s lepším přístupem do zavazadlového prostoru.
Pod kapotou téměř pětimetrového korábu je čistokrevný "dvoulitr" ignorující jakoukoli elektrifikaci, uvnitř pak zaujmou kožená křesla, ambientní osvětlení v 253 barvách, akustická skla, dvoudílná panoramatická střecha a bohatý infotainment s luxusním zvukem. Vozidlo také nabídne head-up displej, LED Matrix světlomety a vyhřívaná, ventilovaná i masážní sedadla. Jde zkrátka o dálniční křižník na hltání tisíců kilometrů.
Do města i pořádného terénu je určená novinka v podobě pick-upu Dongfeng Z9 GT. Jde o kategorii, která je v Česku, na rozdíl od Kanady či USA, neprávem přehlížená, ale své zákazníky si nachází čím dál častěji.
Z9 GT cílí na dvě skupiny řidičů – běžné, kteří investují i do elektrické rolety skrývající náklad na korbě, nebo „pracanty“, kteří zvolí raději uzávěrku zadní nápravy. Ve všech případech pickup pohání 2,3litrový turbodiesel s výkonem 140 kW a točivým momentem rovných 500 Nm, který byl vyvinut ve spolupráci s koncernem Renault-Nissan a objevuje se i v užitkových vozech Renault Master či Nissan NV400. Pickup startuje na ceně 934.900 Kč s DPH.
Značka MHERO se do povědomí Čechů zapsala extrémním elektrickým off-roadem MHERO 917 s výkonem přes 1000 koní. Na dealerské konferenci byl představen i jeho civilnější sourozenec MHERO 817. Jde o plug-in hybrid kombinující plně elektrický pohon s prodlužovačem dojezdu v podobě běžného spalovacího motoru s kombinovaným výkonem 505 kW.
V menším rozsahu bude možné nastavovat i jeho vzduchový podvozek, který na dálnici a okreskách může klesnout na světlou výšku jen 22 cm. V terénu a při překonávání městských obrubníků je možné světlou výšku zvýšit až o 8 cm. Zákazníci si ho budou moci vybrat ve třech výbavových verzích, s cenou začínající od 1,599.000 Kč s DPH.
Zdroj: Dongfeng Motor Slovensko a Česko
