„Ukázalo se nám, že autosalony, tak jak je známe z minulosti, mají stále smysl. Motoristé, kteří právě uvažují o koupi nového vozu, si na nich mohou vyzkoušet a detailně porovnat hned několik konkurenčních modelů stojících vedle sebe. Hledáček pak zaměří i na značky, o nichž původně neuvažovali,“ vysvětluje Branislav Kocper, CEO společnosti Plastonic.
Značka Dongfeng je známá především skvělým poměrem ceny a výbavy, kdy už v základu nechybějí LED světlomety, bezklíčový vstup, parkovací kamera, panoramatická střecha či vyhřívaná sedadla. To však neznamená, že by rezignovala na moderní pohon. Právě v těchto dnech v showroomech přibývá i plug-in hybridní verze jednoho z nejdostupnějších SUV na trhu. MAGE PHEV dostal 17 kWh baterii zajišťující čistě elektrický dojezd až 81 km, a přesto činila autosalonová cenovka pouhých 729.000 CZK s DPH.
„Plug-in hybrid s menší baterií je ideální pro řidiče, kteří nechtějí plnohodnotný elektromobil. Ceny takových vozidel zůstávají při zemi a výhodou je také relativní konstrukční jednoduchost,“ dodává Kocper. I proto Dongfeng na tento model nabízí nevídanou rozšířenou víceúrovňovou záruku na 10 let bez omezení počtu najetých kilometrů.
V elektrifikaci jde ještě o něco dál Forthing, který na e-SALON přivezl nový TK 5. Jeho baterie pro hybridní pohon má kapacitu až 39 kWh, díky čemuž čistě elektrický dojezd dosahuje až 210 km. „Díky tomu už dává smysl uvažovat i o domácím wallboxu, se kterým většinu cest do práce zvládnete bez aktivace spalovací jednotky a jediného litru benzinu. Běžné ježdění během týdne tak lze absolvovat s minimálními náklady,“ vysvětluje šéf zastoupení této značky.
Jako elektromobil, jen s jistotou, že nečekáte u nabíječek
Ještě zajímavější je netradiční Forthing S7 REEV za cenu 849.900 CZK, který jezdí jako plnohodnotný elektromobil, avšak jeho baterii průběžně dobíjí spalovací patnáctistovka přímo za jízdy.
„V tomto případě vůz nabízí výhody čistě elektrického svezení, jako je absolutní ticho na palubě nebo okamžité zrychlení z křižovatek, ale zároveň se nemusíte obávat o místo u veřejných nabíječek ani řešit, kde doplníte energii, pokud bydlíte v paneláku. Automobily s range-extenderem stačí natankovat na běžné čerpací stanici,“ vysvětluje Kocper.
Celkový dojezd s plně nabitou baterií a natankovanou nádrží navíc přesáhne 1100 km, na což se nechytají ani moderní dieselové motory.
Luxus, jaký segment SUV ještě neviděl
e-SALON však návštěvníkům ukázal i absolutní unikát v podobě vozu Voyah Taishan. Jde o pravděpodobně nejzajímavější plug-in hybrid na trhu. Na rozdíl od běžných PHEV s malou baterií totiž nabídne baterii s kapacitou až 62,56 kWh, což zcela mění pravidla hry.
„To jsou hodnoty, jaké byste očekávali spíše od plnohodnotného elektromobilu. Taishan si tak s sebou vozí hned dva typy pohonů, přičemž čistě na elektřinu ujede až 370 km. Zároveň ale pohodlně přepraví až šest pasažérů i na dlouhých dálničních přesunech, a to s jízdními vlastnostmi či agilitou, jaké běžné osobní dodávky nabídnout nedokážou,“ hodnotí Kocper.
Luxusní cestovní vůz disponuje aktivními tlumiči na vzduchovém podvozku, pohonem všech čtyř kol, akustickými skly a audiosystémem s impozantním počtem 29 nebo až 32 reproduktorů. Všechny dveře nabízejí automatické otevírání i zavírání a vzadu může být obří 21,4palcová výklopná obrazovka pro druhou řadu sedadel či vestavěná lednička s teplotním rozsahem od -6 až do +50 stupňů. I v tomto případě je k dispozici desetiletá záruka bez limitu najetých kilometrů. Cena činí 1,999.900 CZK za 5-místnou a 2,449.000 CZK za 6-místnou verzi.
MHERO naopak myslelo na ty, kterým segment SUV nevoní a potřebují vůz se skutečnými schopnostmi v náročném terénu. Ten zdolá zejména off-roadová verze E0 modelu MHERO 817, jež může být vybavena i terénními pneumatikami, navijákem a uzávěrkami diferenciálů vpředu i vzadu.
Přesto však nabízí maximální komfort a pohodlí při jízdě, které ještě podtrhuje jeho městská verze E1+ od 1,815.000 CZK s adaptivními tlumiči, vzduchovým podvozkem a natáčením zadní nápravy.
Zdroj: Dongfeng Motor Slovensko a Česko
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60221.