Čínský (kantonský) mezinárodní veletrh stavebnictví a interiérového vybavení se připravuje na rok 2027 a rozšiřuje globální propojení

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  15:07
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Kanton (Čína) 30. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V komplexu Canton Fair právě skončil Čínský (kantonský) mezinárodní veletrh stavebnictví a interiérového vybavení 2026 (CBD Fair Guangzhou). Počet vystavovatelů navzdory širším tlakům na trhu vzrostl. Počet zahraničních návštěvníků přesáhl 11 473, což představuje meziroční nárůst o 33,4 %, přičemž návštěvníci přijeli ze 147 zemí a regionů. Na tento vývoj nyní veletrh navazuje přípravami ročníku 2027, který se více zaměří na transformaci odvětví a globální propojení.

Jak zvládnout výzvy spojené s transformací odvětví

Odvětví bytového vybavení a stavebních dekorací vstupuje do nové fáze, kdy model růstu tažený realitním trhem ustupuje trhu, který je stále více utvářen renovacemi a modernizací. Podpora exportní politiky a růst rozvíjejících se trhů sice vytvářejí nové příležitosti, přetrvávají však i problémy, mezi něž patří počáteční fáze globalizace značek, nesoulad mezi nabídkou a potřebami odběratelů a neúplné řetězce služeb.

Vedoucí prodeje veletrhu CBD Fair Chen Penghan uvedl, že nové příležitosti je třeba hledat v renovacích, zvyšování kvality, inteligentních inovacích a širším rozvoji distribučních kanálů.

Zaměření ročníku 2027

Aby se veletrh CBD Fair Guangzhou těmto změnám přizpůsobil, urychluje svou transformaci v integrovanou platformu sloužící domácímu i mezinárodnímu obchodu. V ročníku 2027 spojí značky s vyšší mezinárodní konkurenceschopností a zároveň bude dále rozvíjet svou iniciativu „CBD World-Connect", jejímž cílem je přilákat odběratele z rozvíjejících se trhů a posílit celoroční služby a propojování obchodních partnerů napříč celým řetězcem a prostřednictvím různých kanálů.

CBD Fair Guangzhou 2027 se zaměří na uspořádání 21 výstavních hal do tří koncentrovanějších sektorů.

Sektor INTERIOR se zaměří na renovace a kvalitnější bydlení v rámci čínského modelu „Good House" a bude zahrnovat oblasti, jako jsou kovové prvky na míru, integrovaná řešení pro domácnost, částečné renovace, úpravy pro seniory a scénáře bydlení pokrývající celý životní cyklus. Zároveň spojí hlavní průmyslová uskupení z celé Číny.

Sektor EXTERIOR se rozšíří o venkovní kategorie, jako jsou stínicí technika, hliníkové výrobky, dřevoplastové kompozity a integrované bydlení, a zároveň začlení vstupní dveře, okna a komerční projekty. Nově bude zařazena také obnova kulturního dědictví v souvislosti s revitalizací venkova, kulturním cestovním ruchem a památkovou péčí.

Sektor MATECH bude dále propojovat mezinárodní a čínské subjekty, přičemž se nově zaměří na inteligentní hardware, integraci chytré domácnosti a řešení CMF. Propojování zahraničních obchodních partnerů bude pokračovat i mimo dobu konání veletrhu.

Prostřednictvím těchto iniciativ chce veletrh v roce 2027 posílit celoroční propojení v rámci odvětví a zároveň otevřít další příležitosti na domácích i světových trzích.

Navštivte CBD Fair Guangzhou 2027 ve dnech 8.–11. července 2027, navažte kontakty v oboru a objevte nové obchodní příležitosti.

Další informace naleznete na adrese https://www.cbdfair-gz.com/en.

 

KONTAKT: Jingjing Dong, dongjj@fairwindow.com.cn, 86-13925009357

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59401.

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