Čínský (kantonský) mezinárodní veletrh stavebnictví a interiérového vybavení se připravuje na rok 2027 a rozšiřuje globální propojení

Jak zvládnout výzvy spojené s transformací odvětví
Odvětví bytového vybavení a stavebních dekorací vstupuje do nové fáze, kdy model růstu tažený realitním trhem ustupuje trhu, který je stále více utvářen renovacemi a modernizací. Podpora exportní politiky a růst rozvíjejících se trhů sice vytvářejí nové příležitosti, přetrvávají však i problémy, mezi něž patří počáteční fáze globalizace značek, nesoulad mezi nabídkou a potřebami odběratelů a neúplné řetězce služeb.
Vedoucí prodeje veletrhu CBD Fair Chen Penghan uvedl, že nové příležitosti je třeba hledat v renovacích, zvyšování kvality, inteligentních inovacích a širším rozvoji distribučních kanálů.
Zaměření ročníku 2027
Aby se veletrh CBD Fair Guangzhou těmto změnám přizpůsobil, urychluje svou transformaci v integrovanou platformu sloužící domácímu i mezinárodnímu obchodu. V ročníku 2027 spojí značky s vyšší mezinárodní konkurenceschopností a zároveň bude dále rozvíjet svou iniciativu „CBD World-Connect", jejímž cílem je přilákat odběratele z rozvíjejících se trhů a posílit celoroční služby a propojování obchodních partnerů napříč celým řetězcem a prostřednictvím různých kanálů.
CBD Fair Guangzhou 2027 se zaměří na uspořádání 21 výstavních hal do tří koncentrovanějších sektorů.
Sektor INTERIOR se zaměří na renovace a kvalitnější bydlení v rámci čínského modelu „Good House" a bude zahrnovat oblasti, jako jsou kovové prvky na míru, integrovaná řešení pro domácnost, částečné renovace, úpravy pro seniory a scénáře bydlení pokrývající celý životní cyklus. Zároveň spojí hlavní průmyslová uskupení z celé Číny.
Sektor EXTERIOR se rozšíří o venkovní kategorie, jako jsou stínicí technika, hliníkové výrobky, dřevoplastové kompozity a integrované bydlení, a zároveň začlení vstupní dveře, okna a komerční projekty. Nově bude zařazena také obnova kulturního dědictví v souvislosti s revitalizací venkova, kulturním cestovním ruchem a památkovou péčí.
Sektor MATECH bude dále propojovat mezinárodní a čínské subjekty, přičemž se nově zaměří na inteligentní hardware, integraci chytré domácnosti a řešení CMF. Propojování zahraničních obchodních partnerů bude pokračovat i mimo dobu konání veletrhu.
Prostřednictvím těchto iniciativ chce veletrh v roce 2027 posílit celoroční propojení v rámci odvětví a zároveň otevřít další příležitosti na domácích i světových trzích.
Navštivte CBD Fair Guangzhou 2027 ve dnech 8.–11. července 2027, navažte kontakty v oboru a objevte nové obchodní příležitosti.
Další informace naleznete na adrese https://www.cbdfair-gz.com/en.
KONTAKT: Jingjing Dong, dongjj@fairwindow.com.cn, 86-13925009357
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59401.