Čínský národní cirkus přijíždí do České republiky. Představí show ZENSATION!

Dechberoucí spojení disciplíny, krásy a lidských možností
Projekt, který reflektuje více než 2 000 let historie čínské akrobacie, přináší výběr těch nejúchvatnějších čísel – reinterpretovaných novou generací nejlepších artistů z prestižních čínských cirkusových akademií. Každý pohyb na jevišti je výsledkem mnoha let tvrdého tréninku, odříkání a neuvěřitelné disciplíny. Za dokonalostí jednotlivých výkonů stojí akrobaté, kteří od útlého věku navštěvují prestižní gymnastické akademie vycházející z čínského odkazu. Mnozí z účinkujících zasvětili akrobacii prakticky celý svůj život. Na jevišti pak nevystupují pouze jako artisté, ale jako skuteční mistři koncentrace a pohybu.
Nová generace světových akrobatů
Současným programem „ZENSATION – Velmistři rovnováhy vzdává Čínský národní cirkus hold všem oceněným číslům z minulosti formou „Best of“. Koláž výňatků z dvoutisícileté historie čínského cirkusu se spojuje v nový emocionálně působivý formát představení. Publikum se může těšit na oceňovaná čísla, která získala uznání na nejprestižnějších světových festivalech a uchvátila diváky po celém světě.
Pod vedením Raoula Schoreggeho, uměleckého ředitele Čínského národního cirkusu v Evropě, vznikla dokonalá přehlídka vycházející ze samotné podstaty akrobacie. Bez přehnaných efektů, s důrazem na čistotu formy, eleganci pohybu a sílu okamžiku. Výsledkem je výjimečný zážitek, který dokáže diváky nejen ohromit, ale také zcela pohltit.
Exkluzivně pouze ve třech českých městech
České publikum bude mít jedinečnou možnost zažít tuto mimořádnou světovou produkci pouze v rámci exkluzivního turné:
26. 2. 2027 Ostrava
27. 2. 2027 Brno
28. 2. 2027 Praha
Večer, na který jen tak nezapomenete
Nenechte si ujít tuto mimořádnou a možná jedinou příležitost být součástí večera, který posouvá vnímání lidských možností. Přijďte zažít světovou špičku akrobatického umění v jeho nejčistší a nejintenzivnější podobě a dopřejte si okamžiky, které se již nikdy nebudou opakovat.
Vstupenky v síti Ticketportal a Ticketmaster.
Zdroj: JVS HOLDING GROUP