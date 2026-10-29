Čínští a zahraniční překladatelé a zástupci médií diskutovali o nových hybných silách rozvoje města Jen-tchaj

Překladatelé a novináři z Číny, Německa, Egypta, Pákistánu, Maroka a Ruska se v Jen-tchaji sešli, aby se prostřednictvím návštěv významných míst a podrobného průzkumu v terénu seznámili s místním rozvojem, sdíleli své poznatky a diskutovali o své práci. Účastníci navštívili historický architektonický komplex pavilonu Pcheng-laj, společnosti RemeGen Co., Ltd. (Jen-tchaj) a Yantai Gogetter Intelligence Technology Co., Ltd. a také Kongtong Wonderland, první čínský ekologický rekreační komplex na moři, který nabízí návštěvníkům pohlcující zážitky ve světě pohádek a fantazie.
Během návštěv měli hosté možnost zblízka poznat historické a kulturní dědictví města Jen-tchaj, jeho silné stránky v oblasti biofarmaceutického průmyslu a inteligentní výroby i atraktivitu místního přímořského kulturního cestovního ruchu. Čínští a zahraniční účastníci rovněž diskutovali o kulturním překladu, způsobech prezentace vědeckých a technologických inovací a mezinárodní komunikaci měst z perspektivy námořní civilizace.
Úspěchy města Jen-tchaj v ochraně a rozvoji kulturního dědictví, modernizaci průmyslu a zavádění inovací v kulturním cestovním ruchu přitahují stále více lidí, kteří sem přijíždějí nejen na návštěvu, ale také se zde rozhodují usadit a aktivně se podílet na dalším rozvoji města.
Zdroj: Yantai International Communication Center
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59838.