Činžovní domy v Praze: proč dnes nerozhoduje jen cena, ale kvalita, scarcity a profesionálně řízený prodej

Autor:
  13:19
Praha 2. února 2026 (PROTEXT) - „Investor vždy usiluje o co nejnižší nákupní cenu a právě proto majitel potřebuje řízený prodejní proces, nikoli vyjednávání s jediným investorem,“ říká Maria Kopřivová, real estate investment partner a specialistka na prodej činžovních domů v Praze, se zaměřením na neveřejné (off-market) transakce.

Pražský trh s činžovními domy vstupuje do roku 2026 v zásadně odlišných podmínkách než před několika lety. Éra levných peněz skončila a investoři jsou dnes výrazně disciplinovanější. Činžovní dům musí obstát jako investiční aktivum - lokalitou, technickým stavem, právní připraveností, kvalitou nájemního cash flow a u většiny investorů především rozvojovým potenciálem. Právě proto se dnes dramaticky rozevírají nůžky mezi domy, které mají jasný investiční plán a jsou prodávány profesionálně, a domy, které se na trhu objevují bez strategie a bez kontroly nad procesem.

Jak se podle vás změnil prodej činžovních domů v Praze?
Zásadně. Dnes už opravdu nerozhoduje, kdo přijde první s nabídkou. Rozhoduje to, kdo dokáže dům připravit jako investiční projekt - správně popsat jeho potenciál, rizika, budoucí investice a oslovit přesně ty investory, pro které má smysl. Prodej činžovního domu v Praze dnes není realitní transakce, ale investiční proces“ vysvětluje Maria Kopřivová.

TRH SE TŘÍDÍ: SCARCITY PREMIUM A PROČ JE KVALITA VZÁCNÁ

Na trhu je dlouhodobě patrné scarcity premium u kvalitních činžovních domů ve vnitřním městě. „Scarcity premium znamená cenovou přirážku za vzácnost - kvalitních činžovních domů v centru Prahy je málo, zatímco poptávka investorů dlouhodobě převyšuje nabídku. Jen velmi malá část domů se reálně dostane na trh, a právě tato omezená nabídka vytváří tlak na cenu“ vysvětluje Kopřivová. Tento efekt je v Praze ještě zesílen extrémně dlouhými a komplikovanými povolovacími procesy nové bytové výstavby.

Proč dnes developeři a investoři tak často volí činžovní domy místo pozemků?
Protože čas je v Praze klíčová komodita. Povolit novou výstavbu trvá roky. Koupě stávajícího činžovního domu je oproti tomu výrazně rychlejší cesta. Při správné přípravě lze rekonstrukci zahájit v řádu měsíců. Činžovní dům se tak stává nejrychlejší vstupní branou k developerskému projektu v hotové městské struktuře“ říká Kopřivová.

DEVELOPERSKÁ LOGIKA: REKONSTRUKCE, PARIFIKACE A PRODEJ PO JEDNOTKÁCH

Typickým investičním scénářem většiny investorů a developerů je dnes koupě činžovního domu, jeho kompletní rekonstrukce, technická a právní příprava, následná parifikace a prodej jednotlivých bytových jednotek. Tento model umožňuje zkrátit investiční horizont, lépe řídit kapitál a využít silnou poptávku po městském bydlení. „Proto se kvalitní činžovní domy neoceňují jen podle aktuálního výnosu z nájmu, ale hlavně podle toho, jaký developerský potenciál v sobě nesou“ doplňuje Kopřivová.

Vedle developerů ale existují i dlouhodobí investoři.
Ano, existuje stabilní skupina investorů, kteří činžovní dům zrekonstruují a drží ho dlouhodobě pro nájemní výnos. U těchto investorů hraje klíčovou roli stabilita cash flow, struktura nájemníků, provozní náklady a dlouhodobá udržitelnost. Rozdílné strategie znamenají, že stejný činžovní dům má pro různé investory různou hodnotu“ vysvětluje Kopřivová.

PROČ VEŘEJNÁ INZERCE ČINŽOVNÍ DŮM POŠKOZUJE

Proč podle vás mnoho majitelů nedosáhne nejlepší ceny?
Velká chyba je veřejná inzerce činžovního domu. Jakmile se taková nemovitost objeví na realitních portálech, v očích investorů to často působí jako signál, že dům není prodán řízeně, že se nedaří najít kupce a že je prostor tlačit cenu dolů. Veřejná nabídka činžovní dům degraduje a z investičního aktiva se stává ‚problémová‘ nemovitost“ říká Maria Kopřivová.

Další častou chybou je výběr makléře
Mnoho majitelů má výbornou zkušenost s realitním makléřem, který jim prodal jeden nebo dva byty, a logicky mu svěří i prodej činžovního domu. Jenže prodej bytů a prodej činžovního domu v neveřejné nabídce jsou dvě naprosto odlišné disciplíny. Takový makléř obvykle nemá databázi investorů, nezná jejich investiční strategie a neví, koho a jak oslovit. Dům se tím dostává mimo kontrolovaný prodejní proces“ upozorňuje Kopřivová.

OFF-MARKET PRODEJ JAKO ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Prodej činžovního domu v neveřejné nabídce je podle ní zcela samostatná specializace. „Je tu řada makléřů a realitních kanceláří, které tvrdí, že činžovní domy umí prodat a slibují nejvyšší cenu. Ve skutečnosti je to často jen marketing a vidina realitní provize. Skutečný off-market prodej znamená hlubokou znalost investorů, jejich strategií, kapitálu a schopnost vytvořit řízenou soutěž. Výběr specialisty je u takto významné nemovitosti naprosto klíčový“ říká Kopřivová.

 

PROČ JEDNÁNÍ S JEDNÍM INVESTOREM NEDÁVÁ SMYSL

Investor má přirozený zájem nakoupit co nejlevněji - to není nic negativního. Problém vzniká ve chvíli, kdy majitel jedná jen s jedním investorem. Pak nevzniká tržní cena, ale cena jedné investiční strategie. V takovém případě se nejedná o prodej činžovního domu, ale o jeho výkup ze strany investora. Nejvyšší cenu vytváří až strukturovaný prodejní proces, kde se potkají různé investiční přístupy“ shrnuje Kopřivová.

DOPORUČENÍ PRO MAJITELE ČINŽOVNÍCH DOMŮ V PRAZE

Majitel by měl před prodejem znát skutečný investiční potenciál svého domu, mít připravenou dokumentaci, jasné scénáře, a především zvolit specialistu na prodej činžovních domů v neveřejné nabídce. Kombinace odborné přípravy, řízené soutěže investorů a off-market strategie je dnes nejspolehlivější cesta k dosažení nejlepší možné ceny“ uzavírá Maria Kopřivová.

 

Více informací:
https://www.mariakoprivova.cz/prodej-cinzovniho-domu-v-praze-v-neverejne-nabidce/
https://www.mariakoprivova.cz/cinzovni-domy-v-praze-pozor-na-chyby-ktere-vas-mohou-stat-miliony/
https://www.mariakoprivova.cz/cinzovni-dum-k-rekonstrukci-v-praze-aktualni-poptavky-investoru/
https://www.mariakoprivova.cz/blog/

 

Real Estate Investment Partner
+420 739 698 393
info@mariakoprivova.cz
www.mariakoprivova.cz

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Náměstkem hejtmana pro zdravotnictví se stal Jan Kříž, vystřídal Maška (oba ANO)

ilustrační snímek

Náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví se dnes stal dosavadní předseda zdravotního výboru krajského zastupitelstva Jan Kříž (ANO). Ve...

2. února 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

Epidemie žloutenky na jižní Moravě sílí, hygienici evidují 115 případů

ilustrační snímek

Jihomoravští hygienici evidují za leden 115 případů žloutenky. Je to více než polovina celkového počtu uplynulého roku, kdy jich bylo 221. O rok dříve bylo...

2. února 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

NSS se zastal spolku, který chce adresy Airbnb v Praze, znovu rozhodne magistrát

ilustrační snímek

Magistrát hlavního města se musí znovu zabývat žádostí spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy o poskytnutí konkrétních adres a počtů lůžek krátkodobého...

2. února 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Dvorecký most se prodraží. Náklady na stavbu se zvedly o téměř 400 milionů

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Celkové náklady na stavbu Dvoreckého mostu, jež spojí Prahu 4 a Prahu 5, se oproti původně stanovené částce 1,57 miliardy korun navýšily na zhruba 1,97 miliardy. Vyplývá to z pondělního rozhodnutí...

2. února 2026  12:02,  aktualizováno  15:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šest brněnských městských částí nabídne na společenských akcích vratné kelímky

ilustrační snímek

Šest brněnských městských částí nabídne na svých kulturních a společenských akcích vratné kelímky. Radnice se spojily a požádaly o dotaci z ministerstva...

2. února 2026  13:34

Finská sezona v Olomouci připomene 40. výročí partnerství s Tampere

ilustrační snímek

Finskému umění, literatuře, filmům, hudbě, skřítkům Mumínkům a také saunování bude věnována Finská sezona v Olomouci. Po celý rok bude připomínat 40. výročí...

2. února 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně...

2. února 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Daň z nemovitých věcí 2026: inflace ji nezvedne, rozdíly dělají koeficienty obcí

2. února 2026  15:03

VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)

Zamrzlé Lipno láká v těchto dnech stovky bruslařů i běžkařů. A zkracují si přes něj cestu i řidiči aut. Patří mezi ně místní pendleři, kteří pracují za hranicemi, i lyžaři mířící do rakouského areálu...

2. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Na ulici Přemyslovců v Ostravě-Mariánských Horách brzy spustí provoz pro automobily

2. února 2026  14:44

Matku jim vzal covid, otce nehoda. Malí sourozenci zůstali sami, pomáhá celá obec

Obec Damníkov vypsala pro osiřelé děti veřejnou sbírku. (2. února 2026)

Před pěti lety jim zemřela maminka na covid a teď je to přesně týden, co děti Anička a Vítek z Damníkova na Orlickoústecku přišly po tragické dopravní nehodě u Svitav o tatínka. Mezi lidmi, a nejen...

2. února 2026  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.