Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů rozšiřuje pomoc potřebným v České republice i po celém světě

Pomoc se zaměřuje zejména na jednotlivce a rodiny, které čelí sociálnímu vyloučení, chudobě nebo zdravotnímu omezení, včetně seniorů, rodičů samoživitelů a osob bez domova. Dobrovolníci z řad členů církve se pravidelně zapojují do sbírek potravin, distribuce hygienických potřeb i komunitních aktivit.
Humanitární projekty v číslech a konkrétních příkladech
V uplynulém roce bylo na území České republiky uskutečněno více než 30 projektů ve spolupráci s charitativními organizacemi, potravinovými bankami a městskými úřady.
Mezi konkrétní aktivity patřilo například:
- distribuce více než 12 tun trvanlivých potravin a základních hygienických potřeb,
- vybavení více než 250 školáků ze sociálně slabých domácností,
- podpora chráněných dílen materiálně i dobrovolnickou činností,
- úklidy veřejných prostranství a komunitní služby ve 12 městech.
V několika případech byly také poskytnuty jednorázové finanční dary pro zařízení sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory nebo azylové domy. Církev se podílela i na dovybavení krizových ubytovacích zařízení.
Financování těchto aktivit probíhá výhradně z církevních prostředků a darů určených pro veřejně prospěšné účely. Členové církve se pravidelně účastní jako dobrovolníci a přispívají vlastními silami ke zlepšení životních podmínek lidí ve svém okolí.
Pomoc vychází z dlouhodobého závazku služby bližním a křesťanského přesvědčení, že každý člověk má hodnotu a právo na důstojný život. V rámci globálního programu církev realizovala v roce 2024 celkem 4 119 projektů v oblastech humanitární pomoci, zdravotnictví, krizové intervence a vzdělávání. Většina těchto projektů je zaměřena na dlouhodobou udržitelnost a budování soběstačnosti jednotlivců i komunit.
Další informace o aktivitách církve
Informace o projektech v České republice a dalších humanitárních aktivitách církve jsou k dispozici na webové stránce:
· Globální stránky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů