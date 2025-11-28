Císařské dědictví: Sbírka posledního čínského císaře Pchu I

Výstava Císařské dědictví představuje mimořádné kulturní bohatství – osobní předměty posledního čínského císaře Aisin Gioro Pchu I (1906–1967), známého na Západě jako Henry Puyi. Tento panovník usedl na trůn už jako dvouleté dítě a stal se symbolem dramatických proměn Asie v první polovině 20. století.
Po jeho abdikaci v roce 1912 zůstala rozsáhlá sbírka artefaktů, jejíž zachování ohrozily turbulentní dějiny první poloviny 20. století. Pro tuto výstavu jsme vybrali 65 nejvýznamnějších předmětů, které zahrnují stříbro, bronz, slonovinu a vzácná dřeva, často doplněná drahými kameny – nefritem, jadeitem, korálem, karneolem, chalcedonem, horským křišťálem a jantarem.
Exponáty odrážejí mistrovství tradičních čínských řemesel a hlubokou symboliku dvorských ceremonií dynastie Čching. Patří sem bohatě inkrustované kumgany, rituální meče, svícny, stúpy či předměty každodenního dvorského života. Každý kus nese příběh o prestiži, tradici a schopnosti přizpůsobit se novým dobám.
Sbírku, která přežila chaos dynastických změn, zdokumentovala fotografická skupina Yanguangshi, díky čemuž bylo možné artefakty uchovat a později studovat. Když Pchu I opustil Zakázané město, muzejní týmy rychle zasáhly a začaly sbírku systematicky katalogizovat.
Osud těchto předmětů je úzce spjat s dramatickým životem samotného císaře. Pchu I dvakrát abdikoval, krátce se v roce 1917 vrátil na trůn při neúspěšném pokusu o obnovu monarchie, stal se loutkovým vládcem Mandžukuo pod japonskou kontrolou, a nakonec zajatcem Sovětské armády. Po návratu do Číny byl vězněn a po deseti letech amnestován. Zbytek života strávil v Pekingu jako zahradník a archivář. Zemřel v roce 1967 bez potomků.
Výstava umožňuje nahlédnout do života císařského dvora, připomíná zaniklou slávu dynastie Čching a zároveň odráží přelomové události 20. století od zániku císařství přes japonskou okupaci až po nástup komunistické éry. Návštěvníci se mohou těšit na vizuálně bohaté exponáty, které kombinují estetiku, symboliku a mistrovství řemesla.
Výstava se koná v Klášteře minoritů Praha, v unikátních prostorách Románských sklepení, které výjimečně podtrhují atmosféru dávné historie a dávají vyniknout kráse vystavených pokladů.
Termín výstavy: 28. listopadu 2025 – 1. února 2026
Pro veřejnost otevřeno: pondělí – sobota od 10 do 18 hodin, neděle od 12 do 18 hodin
Adresa: Klášter minoritů Praha, Malá Štupartská 6, Praha 1, www.klaster-minoritu.cz
Zdroj: Agentura Helas