Čistá energie pro všechny: BLUETTI a UN-Habitat posilují partnerství a rozšiřují přístup k čisté energii v Africe

V rámci partnerství se společnost BLUETTI zúčastnila konference o decentralizaci 2025 (12.–15. srpna), která je v Keni hlavním politickým fórem. Představila zde, jak mohou cenově dostupná a čistá energetická řešení podpořit rozvoj bydlení, posílit odolnost měst a zavádění chytrých urbanistických řešení. Konference potvrdila společný závazek účastníků, institucí i keňské vlády učinit čistou energii klíčem k udržitelné budoucnosti pro všechny.
V návaznosti na dosavadní úspěchy se partnerství zaměřilo na komunity ve dvou městských oblastech: v rychle rostoucím příměstském regionu Muhoroni v okrese Kisumu a v neformálních osadách EX-Grogon a Mathare v centru Nairobi. BLUETTI zde poskytla školení a zajistila přenos technologií, přičemž darovala 500 solárních sad E60 na osvětlení a skladování energie, které zlepšily život více než 2000 obyvatel. Během pěti let by měla iniciativa přispět ke snížení emisí uhlíku o 337,5 tuny a podpořit městskou odolnost i environmentální uvědomění v komunitách.
„Partnerství s BLUETTI přináší obnovitelnou energii sociálně znevýhodněným rodinám v subsaharské Africe, domácnostem vedených ženami. Tento projekt je zároveň ukázkovým modelem partnerství OSN a soukromého sektoru," prohlásil Oumar Sylla, ředitel regionální kanceláře UN-Habitat pro Afriku, při setkání se zástupci BLUETTI v sídle OSN v Nairobi.
„Jsme hrdí, že můžeme prohloubit naši spolupráci s UN-Habitat a přijmout poslání i odpovědnost za naplňování cílů udržitelného rozvoje," uvedl mluvčí společnosti BLUETTI James Ray.
Po úspěšném startu v Keni plánují BLUETTI a UN-Habitat rozšířit obdobné projekty i do dalších afrických států, čímž potvrzují odhodlání prosazovat udržitelnost a rovný přístup k energii.
O společnosti BLUETTI
Jako technologický průkopník v oblasti čisté energie nabízí BLUETTI spolehlivá řešení – od domácích záložních bateriových systémů až po přenosné zdroje energie pro outdoorové aktivity. Společnost, které důvěřuje více než 3,5 miliardy uživatelů ve více než 110 zemích a regionech, se dlouhodobě hlásí k udržitelnosti a odpovědným inovacím.
O programu UN-Habitat
Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) je hlavním institucí OSN v otázkách urbanizace. Podporuje sociálně i environmentálně udržitelná města a komunity a na globální úrovni spolupracuje s partnery na prosazování inkluzivního a odolného rozvoje, který snižuje nerovnost, diskriminaci a chudobu
