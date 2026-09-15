Čistá energie pro všechny: BLUETTI a UN-Habitat rozšiřují společné aktivity do Nigérie

V rámci iniciativy se na univerzitě Rev. Fr. Orshio Adasu University v Makurdi uskutečnil dvoudenní workshop o solární energii, který se věnoval základním principům solární energie a jejímu praktickému využití. Společnost BLUETTI darovala 50 sad PB200 pro solární osvětlení a ukládání energie (Solar Lighting and Storage Kit) pro praktickou výuku a spustila program Campus Ambassador Programme s cílem zvyšovat povědomí o čisté energii v univerzitních areálech a okolních komunitách.
Iniciativa se rozšířila také do obce Yelwata v oblasti místní správy Guma, kde je přístup ke spolehlivým dodávkám elektřiny nadále značně omezený. Společnost BLUETTI darovala dalších 180 sad domácnostem vedeným ženami nebo staršími lidmi, z čehož má prospěch více než 1000 obyvatel. Tímto krokem BLUETTI pomohla rodinám získat přístup k bezpečnější a spolehlivější elektřině pro každodenní potřeby, čímž zlepšila základní životní podmínky a zároveň vytvořila více příležitostí pro vzdělávání, komunikaci a rozvoj komunity.
„Je nám ctí znovu spojit síly s UN-Habitat. Tato iniciativa se rozšířila z východní do západní Afriky, což odráží náš společný závazek rozšiřovat přístup k čisté energii do dalších komunit v Africe," uvedl mluvčí společnosti BLUETTI James Ray.
Program LAAF dosud pomohl více než 60.000 lidem po celé Africe. Do budoucna budou BLUETTI a UN-Habitat nadále posilovat své partnerství, přinášet řešení v oblasti čisté energie do dalších afrických zemí a vytvářet širší společenskou a environmentální hodnotu. Očekává se, že pokračující spolupráce během pěti let přispěje ke snížení emisí uhlíku přibližně o 337,5 tuny a podpoří odolnější komunity a udržitelný rozvoj pro všechny.
O společnosti BLUETTI
BLUETTI jako technologický průkopník v oblasti čisté energie poskytuje spolehlivá řešení od domácích záložních bateriových systémů až po přenosné napájecí stanice pro dobrodružství v přírodě. BLUETTI, které důvěřuje více než 3,5 miliardy uživatelů ve více než 120 zemích a regionech, se i nadále zavazuje k dlouhodobé udržitelnosti a odpovědným inovacím
O UN-Habitat
Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) je hlavním orgánem OSN pro otázky urbanizace, který podporuje sociálně a environmentálně udržitelná města a komunity a celosvětově spolupracuje s partnery na podpoře inkluzivního a odolného rozvoje a současně na snižování nerovnosti, diskriminace a chudoby.
Kontakt: Leslie Teng, Brand Marketing-LAAF Program, leslie.teng@bluetti.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59150.