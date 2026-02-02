Čisté obce s NEVAJGLUJ 2025 mají vítěze. Proběhla první konference zaměřená na littering

Autor:
  15:42
Praha 2. února 2026 (PROTEXT) - Vyhlášení vítězů soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ 2025 proběhlo na odborné konferenci Littering?! Jak na čisté ulice. Ta se jako první v České republice komplexně věnovala problematice odhazování drobného odpadu ve veřejném prostoru i praktickým řešením pro obce.

Společnost NEVAJGLUJ a.s. vyhlásila výsledky 2. ročníku soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ 2025, jejímž cílem je podpora obcí a měst v osvětových aktivitách zaměřených na omezení litteringu – zejména odhazování drobných odpadků včetně cigaretových nedopalků .

Odborná porota společně s hlasováním veřejnosti vybrala z přihlášených projektů jedenáct nejlépe hodnocených. Nejúspěšnější obce si rozdělily finanční odměny v celkové výši 230 tisíc korun.

Vítězem se staly Dolní Zálezly

První místo obsadila obec Dolní Zálezly z Ústeckého kraje s projektem Neházej vajgly na zem ani do kanálu, který je založen na instalaci podzemních popelníků doplněných o vtipné a motivační nápisy. Cílem bylo upozornit na problém znečištění veřejného prostoru srozumitelnou a pozitivní formou. Starostka Dolních Zálezel Magda Pejšová k ocenění uvedla: „Projekt „Vajgly na zem ani do kanálu nepatří“ vznikl ve spolupráci obce Dolní Zálezly a studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Studenti se inspirovali řešeními z Nizozemska a na základě mapování problémových míst v obci byly za pomoci místních občanů instalovány podzemní popelníky, které přinesly viditelný výsledek – v těchto místech vajgly nekončí ani na zemi, ani v kanálech, ale skutečně v popelnících.“

Na druhém místě se umístilo město Havířov projektem Čisté město pro život, třetí příčku obsadila obec Onomyšl, která zaujala aktivním zapojením obyvatel do osvětových aktivit

První konference svého druhu v České republice

Vyhlášení soutěže se uskutečnilo v rámci konference Littering?! Jak na čisté ulice, která byla vůbec první odbornou akcí v Česku zaměřenou výhradně na problematiku litteringu, tedy odhazování odpadků. Program přinesl informace o příčinách litteringu, vlastnostech litteringových odpadů a jejich dopadech na životní prostředí. Zajímavé byly údaje o postojích obyvatel k odhazování odpadků. Na konferenci zazněly jak zkušenosti z terénu, tak odborný pohled na konkrétní opatření a nástroje, které omezují pohazování odpadků a udržují čistý veřejný prostor.

Miroslav Kubásek z iniciativy Ukliďme Česko upozornil na to, že problém zdaleka nekončí u estetiky veřejného prostoru a že obce potřebují praktické nástroje, které jim pomohou s prevencí i správou odpadu: „Na konferenci Littering?! Jak na čisté obce jsem si potvrdil, že problém litteringu není jen estetický, ale zásadně ovlivňuje životní prostředí i rozpočty obcí a vyžaduje systematická řešení. Oceňuji, že organizátoři dali prostor i praktickým nástrojům jako je náš projekt Kam s ním, který obcím i občanům přináší reálný přehled o odpadových místech a usnadní jejich správu. Věřím, že takovéto projekty a sdílení zkušeností pomohou posunout čistotu veřejného prostoru v Česku dál.“

Ředitelka společnosti NEVAJGLUJ a.s. Martina Vrbová zdůraznila význam společného jednání: „Naším cílem je propojit obce, odborníky, stát i výrobce a hledat funkční řešení, která povedou k dlouhodobě čistším ulicím. Littering není drobnost – má ekologické i finanční dopady a bez systematické prevence se situace nezlepší.“

Na potřebu řešit littering systematicky upozornil také ředitel společnosti SOVAK ČR Vilém Žák a připomněl, že drobné odpady mají přímý dopad na fungování technické infrastruktury: „Jako vodohospodář jsem nadšený z konference o litteringu, kterou uspořádala společnost Nevajgluj pro představitele měst a obcí. Mít příležitost ukázat laické veřejnosti, jak dalekosáhlé negativní dopady na provozování vodohospodářské infrastruktury mohou mít zdánlivě neškodné drobné odpady odhozené ve veřejném prostoru jsem velmi uvítal. Myslím, že přednáška na dané téma zaujala i publikum. Doufám, že nezůstane jen u této svého druhu první konference a budou následovat další. Pořadateli děkuji za ten nápad i možnost se podílet na jeho naplnění.“

Přestože byla konference z původního podzimního termínu přesunuta na leden 2026, zaznamenala vysoký zájem ze strany samospráv a do Prahy dorazili zástupci obcí z celé České republiky. „Jsem ráda, že se nám podařilo přivést špičkové odborníky i praktiky z terénu a nabídnout zástupcům obcí nejen vysvětlení podstaty problému, ale přinést i možná řešení. Z ohlasů jsme byli opravdu nadšeni. Ukázalo se, že littering je nutné vnímat jako důležitý prvek hodnocení kvality života, a jeho omezení je projevem vyspělosti každé společnosti. Téma jsme rozhodně nevyčerpali, takže uvažujeme o pokračování diskuze na dalším setkání, na přání některých účastníků třeba na Moravě.“, dodává s úsměvem Martina Vrbová.

Fotografie z konference jsou dostupné na webu www.cisteulice.cz, záznamy z odborných přednášek pak na YouTube kanále společnosti NEVAJGLUJ

Více informací o konferenci: https://cisteulice.cz a také na www.nevajgluj.cz

O společnosti

Společnost NEVAJGLUJ a.s. vznikla za účelem provozování kolektivního systému podle § 13 zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Tento kolektivní systém byl založen výrobci tabákových výrobků s filtry a pomáhá finančně obcím s náklady na úklid nedopalků a na jejich sběr do odpadkových košů. Usiluje také o zvýšení ochrany životního prostředí osvětovými aktivitami zaměřenými na omezení odhazování nedopalků. Více informací lze nalézt na www.nevajgluj.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Školy v Libereckém kraji zvýšily kapacity na čtyřletých gymnáziích a lyceích

ilustrační snímek

Střední školy v Libereckém kraji zvýšily pro letošní rok kapacity na čtyřletých gymnáziích a lyceích. K dispozici je pro první kolo přijímacího řízení 704...

2. února 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nemocnost v Libereckém kraji za minulý týden vzrostla skoro o pětinu

ilustrační snímek

Nemocnost v Libereckém kraji za minulý týden vzrostla skoro o pětinu. Na 100.000 lidí tak připadá 1435 nemocných s akutními respiračními chorobami. Z okresů v...

2. února 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:12,  aktualizováno  17:34

V Moravskoslezském kraji pokračuje chřipková epidemie, nemocnost dále rostla

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji pokračuje chřipková epidemie. Nemocnost v minulém týdnu vzrostla téměř o 12 procent. V přepočtu na 100.000 obyvatel nyní připadá 2465...

2. února 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Radnice

U Radnice

V Praze 1 na Starém Městě proběhla nějaká táborová hra.

vydáno 2. února 2026  17:21

Fotky Vánočních stromků.

vydáno 2. února 2026  17:20

Praha 9 Metro Černý Most

Praha 9 Metro Černý Most

Praha -metro Černý Most dnes nad schody sedící holub a asi hlídá co se kolem děje a nevadí mu ani hluk z metra ani lidi co chodí kolem po schodech

vydáno 2. února 2026  17:19

Ústí nad Orlicí bude mít letos příjmy 607 milionů a výdaje 670 milionů korun

ilustrační snímek

Rozpočet Ústí nad Orlicí letos počítá s příjmy 607 milionů a výdaji téměř 670 milionů korun. Schodek město pokryje ze zůstatků na účtech z roku 2025, z...

2. února 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Janáčkova filharmonie Ostrava se poprvé představí v Británii

ilustrační snímek

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) v únoru vyjede na první koncertní turné po Británii. Pod taktovkou budoucího šéfdirigenta a uměleckého ředitele Daniela...

2. února 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Ženy s nádorovým onemocněním prsu najdou v Brně podporu v novém centru

ilustrační snímek

Pomoc ženám v produktivním věku, které se léčí nebo mají za sebou léčbu spojenou s nádorovým onemocněním prsu, nabízí nově v Brně pacientská organizace Bellis....

2. února 2026  15:26,  aktualizováno  15:26

Intersucho: Na dvou třetinách území ČR je nyní v půdě méně vody, než je obvyklé

ilustrační snímek

Na dvou třetinách území Česka je nyní v půdě do jednoho metru méně vody, než je průměr pro toto období za roky 1961 až 2015. Na pětině území se dokonce...

2. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. a 90. let?

Rolling Stones a Václav Havel, srpen 1990

Vydejte se s námi do éry, které vládly walkmany a kazeťáky, cédéčka byla hotovým luxusem. Otestujte si, jak máte v merku hudební dění v letech kolem Sametové revoluce.

vydáno 2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.