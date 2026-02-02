Čisté obce s NEVAJGLUJ 2025 mají vítěze. Proběhla první konference zaměřená na littering

Společnost NEVAJGLUJ a.s. vyhlásila výsledky 2. ročníku soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ 2025, jejímž cílem je podpora obcí a měst v osvětových aktivitách zaměřených na omezení litteringu – zejména odhazování drobných odpadků včetně cigaretových nedopalků .
Odborná porota společně s hlasováním veřejnosti vybrala z přihlášených projektů jedenáct nejlépe hodnocených. Nejúspěšnější obce si rozdělily finanční odměny v celkové výši 230 tisíc korun.
Vítězem se staly Dolní Zálezly
První místo obsadila obec Dolní Zálezly z Ústeckého kraje s projektem Neházej vajgly na zem ani do kanálu, který je založen na instalaci podzemních popelníků doplněných o vtipné a motivační nápisy. Cílem bylo upozornit na problém znečištění veřejného prostoru srozumitelnou a pozitivní formou. Starostka Dolních Zálezel Magda Pejšová k ocenění uvedla: „Projekt „Vajgly na zem ani do kanálu nepatří“ vznikl ve spolupráci obce Dolní Zálezly a studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Studenti se inspirovali řešeními z Nizozemska a na základě mapování problémových míst v obci byly za pomoci místních občanů instalovány podzemní popelníky, které přinesly viditelný výsledek – v těchto místech vajgly nekončí ani na zemi, ani v kanálech, ale skutečně v popelnících.“
Na druhém místě se umístilo město Havířov projektem Čisté město pro život, třetí příčku obsadila obec Onomyšl, která zaujala aktivním zapojením obyvatel do osvětových aktivit
První konference svého druhu v České republice
Vyhlášení soutěže se uskutečnilo v rámci konference Littering?! Jak na čisté ulice, která byla vůbec první odbornou akcí v Česku zaměřenou výhradně na problematiku litteringu, tedy odhazování odpadků. Program přinesl informace o příčinách litteringu, vlastnostech litteringových odpadů a jejich dopadech na životní prostředí. Zajímavé byly údaje o postojích obyvatel k odhazování odpadků. Na konferenci zazněly jak zkušenosti z terénu, tak odborný pohled na konkrétní opatření a nástroje, které omezují pohazování odpadků a udržují čistý veřejný prostor.
Miroslav Kubásek z iniciativy Ukliďme Česko upozornil na to, že problém zdaleka nekončí u estetiky veřejného prostoru a že obce potřebují praktické nástroje, které jim pomohou s prevencí i správou odpadu: „Na konferenci Littering?! Jak na čisté obce jsem si potvrdil, že problém litteringu není jen estetický, ale zásadně ovlivňuje životní prostředí i rozpočty obcí a vyžaduje systematická řešení. Oceňuji, že organizátoři dali prostor i praktickým nástrojům jako je náš projekt Kam s ním, který obcím i občanům přináší reálný přehled o odpadových místech a usnadní jejich správu. Věřím, že takovéto projekty a sdílení zkušeností pomohou posunout čistotu veřejného prostoru v Česku dál.“
Ředitelka společnosti NEVAJGLUJ a.s. Martina Vrbová zdůraznila význam společného jednání: „Naším cílem je propojit obce, odborníky, stát i výrobce a hledat funkční řešení, která povedou k dlouhodobě čistším ulicím. Littering není drobnost – má ekologické i finanční dopady a bez systematické prevence se situace nezlepší.“
Na potřebu řešit littering systematicky upozornil také ředitel společnosti SOVAK ČR Vilém Žák a připomněl, že drobné odpady mají přímý dopad na fungování technické infrastruktury: „Jako vodohospodář jsem nadšený z konference o litteringu, kterou uspořádala společnost Nevajgluj pro představitele měst a obcí. Mít příležitost ukázat laické veřejnosti, jak dalekosáhlé negativní dopady na provozování vodohospodářské infrastruktury mohou mít zdánlivě neškodné drobné odpady odhozené ve veřejném prostoru jsem velmi uvítal. Myslím, že přednáška na dané téma zaujala i publikum. Doufám, že nezůstane jen u této svého druhu první konference a budou následovat další. Pořadateli děkuji za ten nápad i možnost se podílet na jeho naplnění.“
Přestože byla konference z původního podzimního termínu přesunuta na leden 2026, zaznamenala vysoký zájem ze strany samospráv a do Prahy dorazili zástupci obcí z celé České republiky. „Jsem ráda, že se nám podařilo přivést špičkové odborníky i praktiky z terénu a nabídnout zástupcům obcí nejen vysvětlení podstaty problému, ale přinést i možná řešení. Z ohlasů jsme byli opravdu nadšeni. Ukázalo se, že littering je nutné vnímat jako důležitý prvek hodnocení kvality života, a jeho omezení je projevem vyspělosti každé společnosti. Téma jsme rozhodně nevyčerpali, takže uvažujeme o pokračování diskuze na dalším setkání, na přání některých účastníků třeba na Moravě.“, dodává s úsměvem Martina Vrbová.
Fotografie z konference jsou dostupné na webu www.cisteulice.cz, záznamy z odborných přednášek pak na YouTube kanále společnosti NEVAJGLUJ
Více informací o konferenci: https://cisteulice.cz a také na www.nevajgluj.cz
O společnosti
Společnost NEVAJGLUJ a.s. vznikla za účelem provozování kolektivního systému podle § 13 zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Tento kolektivní systém byl založen výrobci tabákových výrobků s filtry a pomáhá finančně obcím s náklady na úklid nedopalků a na jejich sběr do odpadkových košů. Usiluje také o zvýšení ochrany životního prostředí osvětovými aktivitami zaměřenými na omezení odhazování nedopalků. Více informací lze nalézt na www.nevajgluj.cz.