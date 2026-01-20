Čištění dílů bez použití látek obsahujících VOC chrání zdraví i životní prostředí

Mnoho průmyslových podniků se spoléhá na čističe dílů na bázi rozpouštědel. Ty však často obsahují těkavé organické sloučeniny (VOC), které mohou výrazně zhoršovat kvalitu vzduchu ve výrobních halách a dílnách. "Vyšší koncentrace VOC dráždí oči a sliznice, mohou vyvolávat bolesti hlavy a závratě. Tyto sloučeniny jsou proto považovány za nebezpečné látky," uvádí Antonín Krejčí, jednatel společnosti Mewa v České republice. Kromě toho VOC při vysokých teplotách nebo požáru zvyšují riziko požáru na pracovišti. Podle směrnice EU jsou podniky proto povinny omezovat používání látek obsahujících VOC.
Vhodné i pro náročná odvětví
Na rozdíl od běžných zařízení na bázi studeného čištění pracují mycí stoly a vysokotlaké čističe dílů od společnosti Mewa s vodním čisticím roztokem, ve kterém jsou tuky a oleje biologicky rozloženy přírodními mikroorganismy. Tímto způsobem se čisticí roztok prakticky sám regeneruje a ve srovnání s chemickými rozpouštědly může být používán mnohem déle. "Kapalina není nebezpečná a neohrožuje zdraví, což přispívá k pohodlí zaměstnanců," zdůrazňuje Krejčí. Čisticí roztok zařízení společnosti Mewa je navíc certifikován podle směrnic NSF C1, což zajišťuje jeho vhodnost pro použití v potravinářském průmyslu, pokud nedochází k přímému kontaktu s potravinami. "Používání našich čističů dílů přispívá ke snížení bezpečnostních rizik na pracovišti," dodává Antonín Krejčí.
Efektivní a udržitelné řešení
Zákazníci si podle potřeby mohou vybrat mezi mycími stoly Mewa a vysokotlakými čističi dílů v různých velikostech. U vysokotlakých čističů dílů je účinek čisticího roztoku zesílen tlakem až 80 barů a teplota čištění dosahuje přibližně 40 stupňů, což umožňuje optimální čištění i silně znečištěných dílů se složitými tvary. "Naše zařízení čistí stejně účinně jako konvenční systémy, v některých případech dokonce lépe – a to bez zdravotních rizik pro uživatele," vysvětluje Krejčí. Čističe dílů Mewa jsou navíc součástí komplexního servisu, který zahrnuje uvedení do provozu na místě, pravidelnou údržbu a případné opravy.
