Čistý zisk společnosti SERES za první tři čtvrtletí dosáhl 5,312 miliardy jüanů a tato společnost se stane prvním výrobcem luxusních elektromobilů s kotací „A+H"

  7:26
Čchung-čching (Čína) 4. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost SERES zveřejnila 30. října své finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2025. Podle zprávy dosáhla SERES v prvních třech čtvrtletích tržeb ve výši 110,534 miliardy jüanů a čistého zisku připadajícího na akcionáře ve výši 5,312 miliardy jüanů, což představuje meziroční nárůst o 31,56 %.

Produktová řada AITO se dále rozšiřuje; model AITO M9 stanovil rekord v dodávkách v segmentu 500.000 jüanů

V letošním roce společnost AITO urychlila vývoj produktů a uvedla na trh několik nových modelů. Od nového modelu AITO M5 Ultra přes model AITO M9 edice 2025 až po rodinný model AITO M8 a zcela nový model AITO M7 – diverzifikovaná produktová řada byla dobře přijata jak trhem, tak zákazníky.

K dnešnímu dni překročil celkový počet dodávek všech modelů AITO 800 000 kusů. Jen model AITO M9 se za pouhých 21 měsíců prodal v počtu přes 250 000 kusů, čímž vytvořil rekord v segmentu vozidel v cenové kategorii 500.000 jüanů. Model AITO M8 překročil 100.000 dodávek a již čtyři měsíce po sobě si udržuje pozici nejprodávanějšího vozu v segmentu 400.000 jüanů. Zcela nový model AITO M7 dosáhl více než 20.000 dodávek během pouhých 36 dnů od uvedení na trh a rychle se stal výrazným hráčem na trhu.

Podle studie „Studie o zdraví značek vozidel na novou energii za první polovinu roku 2025" od Landroads Consulting se AITO umístilo na prvním místě v indexu důvěryhodnosti značky za první polovinu roku 2025. Model AITO M9 se také umístil na prvním místě v celkovém žebříčku Čistý index doporučení (NPS) pro modely vozidel s novými zdroji energie se skórem 85,2.

Díky inovacím se společnost stala prvním výrobcem luxusních elektromobilů s certifikací „A+H"

Trvalý úspěch společnosti AITO na trhu je výsledkem progresivního přístupu společnosti SERES k technologickým inovacím. Společnost se pevně zavázala k strategii softwarově definovaných vozidel a významně investuje do klíčových technologií, jako jsou elektrifikace a inteligentní systémy. Mezi klíčové inovace patří technologická platforma SERES MF, SERES Super Range Extender a SERES Intelligent Safety, které vesměs zvyšují konkurenceschopnost produktů.

Díky obnovené produktové řadě, neustálým inovacím a provozní dokonalosti získala společnost SERES ocenění „Golden Bull za nejvýhodnější investici roku 2024". V nejnovějším žebříčku 500 nejlepších čínských podniků se SERES posunula o 270 míst na 190. místo a stala se tak jednou z nejrychleji rostoucích společností v žebříčku.

Za zmínku stojí, že společnost SERES zahájila 27. října svou první nabídku akcií v Hongkongu a plánuje zapsat se 5. listopadu na hlavní burzu v Hongkongu. Po zápisu se SERES stane prvním výrobcem luxusních elektromobilů, který bude kótován jak v pevninské Číně, tak v Hongkongu (kótování „A+H"), což poskytne další impuls pro budoucí růst.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2811115/Media_reports.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2811116/Media_reports_1.jpg

KONTAKT: Lei Li, lei.li@bwcommunication.cn

 

Sídliště Solidarita

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

