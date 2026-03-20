Čistý zub se nezkazí. Prevence šetří miliardy, připomíná Světový den ústního zdraví

„Světový den ústního zdraví je příležitostí připomenout, že zdravé zuby nejsou samozřejmost,“ říká MUDr. Smažík. „Ústní zdraví ovlivňuje celkové zdraví a kvalitu života. Připomenutí tohoto dne pomáhá dostat téma prevence do veřejné debaty.“
Situace se v některých oblastech zlepšuje, ale stále existuje velká skupina lidí, kteří péči o zuby zanedbávají. „Kazivost zubů je v Česku stále poměrně vysoká a řešení následků komplikované a drahé,“ dodává. Trend „rozevírajících se nůžek“ mezi těmi, kdo prevenci dodržují, a těmi, kdo zanedbávají, je patrný.
Jednoduché pravidlo „Čistý zub se nezkazí“ shrnuje princip prevence: kaz vzniká, když na zubech zůstává bakteriální plak. Pravidelné a důkladné čištění chrání zuby. Důležitá je i role rodičů: děti si zuby správně vyčistí samy až kolem deseti let, do té doby je třeba je učit a kontrolovat.
Životní styl, například časté sladké nápoje a průběžné „uzobávání“, zvyšuje riziko vzniku kazu. Moderní technologie jako elektrické kartáčky mohou pomoci, ale klíčová je pravidelnost a důslednost.
Ve Švýcarsku snížily dlouhodobé preventivní programy kazivost dětských zubů až o 90 %. V Česku se podobné programy, například projekt Dětský úsměv, snaží děti a rodiče učit správným návykům, ale často závisí na soukromých dárcích a sponzorech. Podle MUDr. Smažíka by plošná prevence stála jen zlomek toho, co nyní vydáváme na řešení následků kazu.
Tipy pro rodiče – 3 nejčastější chyby při péči o dětské zuby:
- Dítě si čistí zuby samo příliš brzy – správně až kolem 10 let, rodiče by měli pomáhat
- Příliš krátké čištění nebo nesprávná technika – ideálně 2 minuty dvakrát denně, se zaměřením na všechny plošky zubů
- Sladké nápoje během dne – průběžné popíjení slazených nápojů vytváří kyselé prostředí a podporuje kaz
Fakta:
- Češi utratí za stomatologickou péči desítky miliard ročně
- Velké části problémů lze předejít prevencí
- Systematická prevence výrazně snižuje kazivost dětských zubů
- Ve Švýcarsku díky preventivním programům poklesla kazivost až o 90 %
