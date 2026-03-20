Čistý zub se nezkazí. Prevence šetří miliardy, připomíná Světový den ústního zdraví

Praha 20. března 2026 (PROTEXT) - Světový den ústního zdraví připadá na 20. března a upozorňuje na význam prevence a správné ústní hygieny. Podle stomatologa MUDr. Pavla Smažíka je prevence v Česku stále nedoceněná. Přestože výdaje na stomatologickou péči dosahují desítek miliard korun ročně, řadě problémů by bylo možné předejít už v dětství.

„Světový den ústního zdraví je příležitostí připomenout, že zdravé zuby nejsou samozřejmost,“ říká MUDr. Smažík. „Ústní zdraví ovlivňuje celkové zdraví a kvalitu života. Připomenutí tohoto dne pomáhá dostat téma prevence do veřejné debaty.“

Situace se v některých oblastech zlepšuje, ale stále existuje velká skupina lidí, kteří péči o zuby zanedbávají. „Kazivost zubů je v Česku stále poměrně vysoká a řešení následků komplikované a drahé,“ dodává. Trend „rozevírajících se nůžek“ mezi těmi, kdo prevenci dodržují, a těmi, kdo zanedbávají, je patrný.

Jednoduché pravidlo „Čistý zub se nezkazí“ shrnuje princip prevence: kaz vzniká, když na zubech zůstává bakteriální plak. Pravidelné a důkladné čištění chrání zuby. Důležitá je i role rodičů: děti si zuby správně vyčistí samy až kolem deseti let, do té doby je třeba je učit a kontrolovat.

Životní styl, například časté sladké nápoje a průběžné „uzobávání“, zvyšuje riziko vzniku kazu. Moderní technologie jako elektrické kartáčky mohou pomoci, ale klíčová je pravidelnost a důslednost.

Ve Švýcarsku snížily dlouhodobé preventivní programy kazivost dětských zubů až o 90 %. V Česku se podobné programy, například projekt Dětský úsměv, snaží děti a rodiče učit správným návykům, ale často závisí na soukromých dárcích a sponzorech. Podle MUDr. Smažíka by plošná prevence stála jen zlomek toho, co nyní vydáváme na řešení následků kazu.

Tipy pro rodiče – 3 nejčastější chyby při péči o dětské zuby:

  1. Dítě si čistí zuby samo příliš brzy – správně až kolem 10 let, rodiče by měli pomáhat
  2. Příliš krátké čištění nebo nesprávná technika – ideálně 2 minuty dvakrát denně, se zaměřením na všechny plošky zubů
  3. Sladké nápoje během dne – průběžné popíjení slazených nápojů vytváří kyselé prostředí a podporuje kaz

Fakta:

  • Češi utratí za stomatologickou péči desítky miliard ročně
  • Velké části problémů lze předejít prevencí
  • Systematická prevence výrazně snižuje kazivost dětských zubů
  • Ve Švýcarsku díky preventivním programům poklesla kazivost až o 90 %

 

Zdroj: WS CEE Communication Consulting

Zdroj: WS CEE Communication Consulting

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

