Citadel Securities otevírá pobočku v Amsterdamu

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  14:38
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Miami (USA) 23. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Globální tvůrce trhu nové generace rozšiřuje svou přítomnost v Evropě, aby mohl lépe sloužit institucionálním klientům a evropským kapitálovým trhům

Citadel Securities, technologicky orientovaný globální tvůrce trhu nové generace, dnes oznámil otevření nové pobočky v Amsterdamu, čímž zřizuje evropské centrum pro své obchodování s akciovými opcemi. Tato expanze odráží pokračující investice společnosti Citadel Securities do rozsáhlých a dynamických evropských kapitálových trhů.

V této pobočce budou spolupracovat týmy zabývající se obchodováním, technologiemi a kvantitativním výzkumem, aby podpořily rostoucí obchodní činnost společnosti v oblasti akciových opcí a zvýšily likviditu na evropských trzích s kótovanými deriváty.

Postavení Amsterdamu jako přední destinace pro akciové deriváty a jeho silná základna technických a obchodních talentů z něj pro nás činí přirozenou volbu pro rozšíření naší evropské působnosti," uvedl Dave Silber, vedoucí oddělení institucionálních akciových derivátů ve společnosti Citadel Securities. „Těšíme se na další investice do lidí, technologií a infrastruktury, které posilují odolnost trhu, zlepšují likviditu a podporují pokračující růst ekosystému evropských kapitálových trhů."

Citadel Securities patří mezi přední světové tvůrce trhu v oblasti akcií, akciových opcí, podnikových dluhopisů, státních dluhopisů, úrokových swapů a devizového trhu. Technologicky pokročilá platforma společnosti poskytuje likviditu tisícům institucionálních i retailových (drobných) klientů na celém světě a přispívá ke zvýšení efektivity trhu díky konzistentnímu oceňování, vysoké likviditě a spolehlivému provádění obchodů.

Expanze do Amsterdamu rozšiřuje rostoucí síť společnosti Citadel Securities, která v současné době čítá 15 poboček v Severní Americe, Evropě a v asijsko-pacifickém regionu, a podtrhuje závazek společnosti poskytovat služby klientům na celém světě.

O společnosti Citadel Securities

Citadel Securities je technologicky orientovaný globální tvůrce trhu nové generace. Institucionálním i retailovým investorům poskytujeme likviditu světové úrovně, konkurenceschopné ceny a plynulé provádění transakcí od začátku do konce v široké škále finančních produktů.

Naše týmy inženýrů, obchodníků a analytiků využívají špičkový kvantitativní výzkum a rostoucí výkon výpočetní techniky, strojového učení a umělé inteligence k posílení našich analytických schopností a řešení nejzávažnějších výzev trhu i našich klientů.

Společně utváříme budoucnost kapitálových trhů. Další informace najdete na CitadelSecurities.com.

 

Kontakt: Media@CitadelSecurities.com

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