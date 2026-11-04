Citlivost a originalita jsou charakteristikou soutěže Design Správné hračky

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Praha 3. listopadu 2026 (PROTEXT) - Důkazem smysluplnosti náplně činnosti je u Sdružení pro hračku a hru (SHH) i čtvrtý ročník soutěže Design Správné hračky. Podpora mladých lidí a talentů, kteří obohacují společnost, je bohulibá činnost. Mladí lidé, převážně studenti uměleckých škol, dokazují, že o nápady, originalitu, soucit s druhými nemají nouzi. A navíc disponují talentem, ve kterém jsou schopni tyto své přednosti zhmotnit. Vítězky soutěže – první Vendula Krieblová, druhá Linda Turbová a třetí Anežka Rösslerová, dokazují, že tradice designu české hračky má rozhodně své pokračovatele. Odborná porota v čele s emeritní ředitelkou Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Helenou Koenigsmarkovou letos ocenila tři prototypy. Vybírala ale celkově z rekordního počtu návrhů. Koncept soutěže zkracuje cestu od školního ateliéru k výrobním firmám. Za tento podnětný nápad je bezesporu potřeba Sdružení pro hračku a hru (SHH) poděkovat. Bez něho by nevznikl. Dětem přináší smysluplné hračky a firmám přehled talentů i konceptů, se kterými má smysl dál pracovat. Vendula Krieblová byla oceněna na půdě Uměleckoprůmyslového musea v Praze za svůj citlivý návrh projektu CUBBEX určený nejen pro nevidomé. Linda Turbová (finalistka již i v loňském roce) získala ocenění za projekt Afrika a Anežka Rösslerová za Stavebnici MUNO. Všem oceněným předal diplom nejenom předseda SHH pan Miroslav Kotík, ale i ředitel Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Radim Vondráček, Ph.D.

„Pro mne osobně je velice přínosné pozorovat, jak se s každým ročníkem stupňuje nejen počet, ale i promyšlenost a kvalita přihlášených hraček. Zde je jistě třeba pochválit i pedagogy těch středních škol, které ještě hračku mají jako samostatný obor a jejichž studenti získávají hlavní ceny," říká předsedkyně poroty a emeritní ředitelka UPM, PhDr. Helena Koenigsmarková. „Sledování a podpora dobrého designu je jednou z podstatných úloh UPM, proto se angažujeme i v této soutěži. Ideálem by bylo, kdyby se vybrané hračky dostaly do výroby a k dětem. Aby nezůstaly jen krásnými prototypy ve sbírkách, jak se to ostatně bohužel často dělo i v minulosti,“ dodává Helena Koenigsmarková.

„Mým záměrem bylo vytvořit herní soustavu pro společnou hru dětí. Hru, při které se rozvíjí společná komunikace a koordinace. Téma Afriky přímo vybízí k dobrodružství. V této hře surikaty utíkají před predátory a schovávají se v norách, anebo naopak krokodýlové unikají vychytralým surikatám. Soustava má i stavební prvek, u kterého děti rozvíjejí svou tvořivost a kreativitu skládáním stromů. Pomocí dřevěných válců, které spojují magnety, se dá vytvořit nekonečné množství variant. Stromy stojí na pískovcových kopcích a v nich se ukrývají nory. Surikaty jsou stylizované. Jsou drobné a malé, a tak jsem je zjednodušila do drobných kuželek. Surikaty se v norách ukrývají před krokodýly. Ti jsou mnohem větší a mají pohyblivou čelist. Při pohybu kol se pomocí elipsovité vačky zvedá tlama. Tím vzniká efekt predátora. Surikaty ale můžou být vychytralé a sednout si krokodýlům na záda. Celá herní soustava je vytvořena z lipového dřeva. Její barevnost jsem ponechala střídmou. Střídají se zde pouze odstíny tyrkysové, žluté, hnědé a výrazným kontrastem je barva červená,“ uvádí druhá oceněná Linda Turbová.

„První až třetí místo v soutěži Design Správné hračky je jen vrcholem ledovce. Letos se nám přihlásil rekordní počet třiceti uchazečů. Je to jasný důkaz, že mladá generace plnohodnotně navazuje na tradici českého designu, který uznával celý svět. Nechceme přitom jen hezké vizualizace – hledáme návrhy, které dávají dětem smysl, obstojí v běžném provozu domácnosti nebo školky a mají reálnou šanci projít přísným sítem technických i bezpečnostních požadavků,“ uvádí prezident SHH Miroslav Kotík. „V podobné činnosti vidím obrovský smysl, proto rád vedu celé Sdružení a věřím, že i díky těmto aktivitám dokážeme v nelehké době udržet tradici výroby kvalitních a originálních hraček přímo v Evropě. Všem přihlášeným bych chtěl velice poděkovat za jejich nápady a citlivý přístup, se kterým k tvorbě přistupovali. I oni tím nemalou měrou přispívají k rozvoji českého a potažmo celého evropského hračkářství,“ dodává Miroslav Kotík.

Linda Turbová - Afrika

Vendula Krieblová – 1. místo

Je absolventkou oboru Design hraček na Střední průmys­lové a umělecké škole v Opavě. V rámci její maturitní práce vznikla originální hra CUBBEX, která je určena nejen pro nevidomé a byla úspěšně otes­tována v praxi s odbornými pedagogy. Projekt Cubbex se skládá ze tří zábavných výukových her, které stimulují smysly a podporují vývoj a učení nevidomých i slabozrakých dětí: PEXESO PRO UŠI, CESTA a ABECEDA. Hry jsou vhodné pro skupinovou práci i pro jednotlivce. Celý komplet pomáhá hravou formou trénovat sluchovou i hmatovou paměť a pozornost.

Linda Turbová - 2. místo

Žije v Mlčechvostech. Vystudovala Vyšší odbornou školu textilních řemesel a Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově v Praze, kde navštěvovala obor Design herních předmětů. Během studia získala hluboký respekt k rukodělné práci, bez níž se podle ní umění neobejde. Ve své tvorbě se zaměřuje hlavně na dřevěné hračky, učí se pracovat se dřevem, ale ráda kombinuje i textil či plast a využívá počítačové grafické programy. Při navrhování herní soustavy z lipového dřeva nazvané AFRIKA bylo jejím hlavním cílem vtáhnout děti do dobrodružné hry, ve které se naučí nejen společně komunikovat, ale také rozvíjet svou fantazii. V této hře surikaty utíkají před predátory a schovávají se v norách, anebo naopak krokodýlové unikají vychytralým surikatám.

Anežka Rösslerová – 3. místo

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově v Praze, obor Design herních předmětů, kde se věnovala tvorbě převážně dřevěných hraček. Měla možnost pracovat také s dalšími materiály, jako jsou textil, papír či plast. Při práci propojuje klasické rukodělné techniky s moderními počítačovými programy. Stavebnice MUNO je její maturitní prací. Praktické řešení hračky vychází ze studia problematiky poruch učení, především dyslexie, a z potřeb dětí, které se začínají učit číst.

Český design hraček je regulérní národní bohatství – obor s více než stoletou kontinuitou a několika ikonami, které znají i v zahraničí. Jeho kořeny sahají k lidovým dřevěným a textilním hračkám z vesnických řezbářských oblastí – betlémům, koníkům, vozíčkům a jednoduchým figurkám. Tehdy ještě neexistoval pojem „designér“ v dnešním smyslu, ale základní pravidla byla stejná jako dnes. Jednoduchý tvar, čitelná silueta a funkce na první pohled, vysoká odolnost a dlouhá životnost, hračka, která „přežije“ dětství jednoho dítěte. Ve 20. století se tato tradice profesionalizovala. Na lidové hračky navázala modernistická tvorba Ladislava Sutnara, a především světově proslulé nafukovací a harmonikové hračky Libuše Niklové. Její kočky, buvoli, housenky nebo „harmoniková“ zvířata se vyráběly ve velkých sériích, vyvážely do desítek zemí a dodnes patří k ikonám světového designu. Typickým rukopisem české hračky se staly jednoduché geometrické objemy, výrazná barevnost, minimum detailu a maximální „charakter“. Na tuto „DNA“ navazují i poválečné a současné značky – od legendárního Merkuru přes Detou, Kovap, Směr, JAS až po figurku Igráčka (návrh Marie Krejchová), která srozumitelně otevírá dětem svět profesí a rolí dospělých. Soutěž Design Správné hračky na tuto tradici vědomě navazuje.

Soutěž, která propojuje školy, autory a výrobce

Soutěž Design Správné hračky vznikla v roce 2023 s cílem podpořit mladé autory, propojit je s praxí a dlouhodobě zvedat kvalitu toho, co se skutečně dostane do dětských rukou. Porota posuzuje prototypy podle několika klíčových parametrů, jako je tvar a tvarové řešení (funkčnost, ergonomie, estetika, bezpečnost), materiál (odolnost, ekologie, kvalita zpracování), barevnost (kultivovaný výraz, zdravotní nezávadnost), kreativita (originalita, práce s tradicí, didaktický přínos, udržitelnost), vyrobitelnost (technologická i ekonomická reálnost).

Výstava přihlášených prototypů probíhá každoročně na podzimním veletrhu FOR KIDS v Letňanech. Další možnost vidět soutěžní práce mají zájemci během července na zámku v Kamenici nad Lipou, kde má Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze svou sbírku hraček.

Členové odborné poroty soutěže Design Správné hračky

Předsedkyně: PhDr. Helena Koenigsmarková, emeritní ředitelka Uměleckoprůmyslového musea/ MgA. Adéla Bébarová, vedoucí ateliéru základy designu, Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze, MgA. Martina Deissová Víchová, vedoucí oboru Design interiéru a textilu Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, Mgr. Jitka Oboňová, vedoucí oboru Design hraček Střední škola průmyslová a umělecká Opava, MgA. Lenka Szwedová, Design hraček Střední škola průmyslová a umělecká Opava, Mgr. Gabriela Bernardová, Design hraček Střední škola průmyslová a umělecká Opava, Mgr. Barbora Jakůbková, vedoucí oboru Design herních předmětů Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Mgr. Renáta Vosecká, vedoucí oboru VOŠ Design herních předmětů Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Josef Záruba, Design herních předmětů Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, MgA. Ivan Pecháček, vedoucí oboru Průmyslový design Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Mgr. Marcela Vaškovicová, šéfredaktorka a grafička časopisu Hračka Sdružení pro hračku a hru, Pavel Veselý, restaurátor kovů Židovské muzeum v Praze.

Pořadatelem soutěže je Sdružení pro hračku a hru (SHH)

Sdružení pro hračku a hru – SHH z. s. je pořadatelem soutěže Design Správné hračky a garantem značky „Správná hračka – vybráno odborníky“. Předsedou SHH je od roku 2021 Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO-karton s.r.o., který navázal na práci zakladatele sdružení prof. Václava Kubáta.

Více naleznete na www.design-spravnahracka.cz

 

Zdroj: Sdružení pro hračku a hru (SHH)

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59915.

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