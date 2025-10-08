Clean tech produkty otevírají dveře českému exportu do zemí mimo EU

Praha 8. října 2025 (PROTEXT) - Zelené výrobky českých exportérů bodují v regionech mimo náš tradiční unijní trh více než ostatní český vývoz. Vyplývá to z nové analýzy vypracované Druhou ekonomickou transformací zaměřující se na teritoriální rozložení zeleného exportu v rámci unikátního projektu Mapa příležitostí. Ten zkoumá na podrobných celosvětových datech příležitosti pro český byznys v rámci megatrendu dekarbonizace. A ukazuje se, že český zelený export roste třikrát rychleji než celkový vývoz a Česko je také druhou nejlépe připravenou ekonomikou na to, aby ze zelené tranzice profitovala.

Patrná je vyšší důležitost českého clean tech například na perspektivních asijských trzích. Jejich podíl na českém zeleném vývozu je 9 procent, což představuje přes 100 miliard korun. U exportu ostatního zboží tyto trhy tvoří 7,2 procenta. A při pohledu pod povrch těchto celkových asijských vývozů se ukazuje, že v řadě exportně slibných asijských regionů je tento rozdíl ještě výraznější. Například jižní, východní a jihovýchodní Asie, včetně Indie a Číny, je cílovým trhem pro téměř 6 procent českých zelených vývozů (konkrétně 5,8 %) u ostatních výrobků je to "jen" 3,2 procenta.

Mezi úspěšné clean-tech výrobky, které bodují na trzích například v Indii, patří například čerpadla, zařízení pro analýzu čistoty plynů, která jsou důležitá pro kontrolu spalin, řada elektrických síťových prvků, ale také produkty pro železniční dopravu.

Železniční doprava prochází například v Indii obrovským rozmachem a řada českých výrobců dodávek pro železnici zemi úspěšně působí. Například Wikov, tradiční český výrobce průmyslových převodovek a komponentů pro kolejová vozidla, na začátku roku 2024 expandoval na indický trh. "Na začátku loňského roku jsme otevřeli montážní závod v indické Púně, odkud dodáváme převodovky právě pro kolejová vozidla. Reagovali jsme na to, že Indie je v současnosti jedním z největších potenciálních trhů z hlediska rozvoje železniční infrastruktury a metra," uvádí Martin Wichterle, majitel strojírenské skupiny Wikov a ambasador Druhé ekonomické transformace.

Další česká firma, DAKO-CZ, přední českých výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla, patřící do skupiny Czechoslovak Group, dokonce oznámila, že v Indii generuje zhruba třetinu svého obratu.

Ale nejde jen o Asii. Zelené výrobky si vedou lépe i v dalších neunijních regionech. Například na trzích evropských zemí mimo EU. Tam v zelených výrobcích Česko vyváží 9 procent exportní produkce, v nezelených je to 7,7 procenta.

Jednou z neunijních evropských zemí, která má na zeleném vývozu z Česka větší podíl než na exportu ostatních produktů, je Švýcarsko. Česká republika tam boduje zejména s vývozem elektroaut. Elektrická a hybridní auta tvoří skoro 40 procent (38,6 %) českého zeleného vývozu do Švýcarska. V roce 2024, stejně jako o rok dříve, byla Škoda Enyaq druhým nejprodávanějším elektromobilem ve Švýcarsku, hned po Tesle Y.

Úspěšnější jsou čeští vývozci produktů souvisejících se zelenou transformací oproti vývozcům ostatního zboží také v USA, kam český zelený export směřuje přes tři procenta své produkce. Do Spojených států se v rámci českého zeleného vývozu nejvíce exportují prvky elektrických sítí a rozvodů jako jsou rozvaděče, měniče, spínače či zařízení k ochraně elektrických obvodů.

Ale také plynové turbíny, které jsou do clean-tech zařazeny jako přechodová technologie na nízkoemisní výrobu elektřiny. Jejich významným exportérem z Česka je plzeňský Doosan Škoda Power, který v USA v posledních letech získal například kontrakt na dodávku turbíny pro paroplynovou elektrárnu do Lansingu v Michiganu. Investor a majitel elektrárny – společnost BWL – díky těmto technologiím v Lansingu plánoval postupný úplný odklon od spalování uhlí. A Doosan pak veřejně deklaroval, že je přesvědčen, že unikátnost jeho výrobků zajistí, že export nebude významně zasažen novými americkými cly.

Samozřejmě klíčovým trhem pro český export obecně, a to i ten zelený, jsou unijní země. Do nich směřuje 79,2 procenta "nezelených výrobků" a 75,7 procenta clean tech produktů, jak ukazují data z Mapy příležitostí.

"Je absurdní plýtvat politickou energií na snahu zrušit Grean Deal, čímž neříkám, že nepotřebuje úpravy. Ale mnohem více se nám vyplatí, když napřeme síly do zrušení bariér vnitřního trhu. Ta data ukazují, že v unii je o naše zboží zájem, přitom bariéry vnitřního trhu odpovídají u zboží více než 40procentním clům. Na jejich odstranění bychom extrémně profitovali, a pak by bylo významně snazší nést i náklady zelené tranzice, která prostě pokračovat bude," uvedl Petr Pudil, spoluzakladatel bpd partners a ambasador Druhé ekonomické transformace, v podcastu Velký Dobrý.

Data celkově pak dokládají, že Česko má jednu z nejlepších šancí profitovat na megatrendu dekarbonizace. V loňském roce investice do dekarbonizace a energetické tranzice poprvé překonaly hranici dvou bilionů dolarů celosvětově. A v rámci českého exportu již tvoří clean tech plnou pětinu objemu.

Celkově český vývoz mezi lety 2022 a 2023 narostl o 5,7 procenta. Oproti tomu výrobky v analýzách identifikované jako "clean tech" o 14,9 procenta, tedy bezmála 3krát více. Vyjádřeno nominálně v korunách šlo v roce 2023 o 5,5 bilionu korun v celkovém exportu zboží a 1,2 bilionu z toho představovaly zelené výrobky.

V clean-techu vidí budoucnosti i investoři. "Velké evropské VC a startupy věří, že clean-tech může být velký zdroj evropské přidané hodnoty a růstu. V ostatních oborech, a možná i v části zelených technologií (jako jsou baterky nebo soláry) nás už možná Čína vytěsnila, ale ve zbytku clean-techu můžeme pořád být světová špička. Je to jedna z možností, kde může Evropa a Česko hrát světový prim a vyrůst na tom," konstatuje Vít Horký, investor a spoluzakladatel Czech Founders VC a ambasador Druhé ekonomické transformace.

 

