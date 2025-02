Členství v EDFA: Hlas České republiky na evropské fintech scéně

Naší hlavní prioritou je zajistit, aby hlas českých fintech firem a jejich specifické potřeby byly slyšeny v kontextu dynamických změn, jako jsou například směrnice PSD3, regulace kryptoaktiv (MiCA) nebo nová pravidla v oblasti otevřeného bankovnictví. Zastupujeme zájmy nejen firem, ale i jejich zákazníků, kterým chceme zprostředkovat přístup k bezpečným a inovativním finančním službám.

Členství v EDFA nám umožňuje:

Ovlivňovat legislativu: Společným hlasem hájíme zájmy inovací a podnikatelského prostředí, které podporují konkurenceschopnost na evropském trhu. Přinášet know-how: Díky spolupráci s evropskými partnery máme přístup k aktuálním trendům, datům a osvědčeným postupům, které dále předáváme našim členům. Budovat síť kontaktů: Spojujeme české subjekty s klíčovými hráči z Evropy, což přináší nové příležitosti pro expanzi, spolupráci i investice.

EDFA sdružuje více než 19 členů z 16 zemí Evropy, včetně významných organizací, jako jsou: Holland Fintech, Fintech Poland, Lithuanian Fintech Hub, Swiss Finance Association a další.

“Z pozice v České fintech asociace a práv plynoucích z členství v EDFA jsme odhodláni nadále podporovat evropský dialog o digitálních financích a posilovat roli České republiky jako významného hráče na poli fintechu. Naši podnikatelé a inovátoři mají Evropě co nabídnout, a my se postaráme o to, aby jejich hlas nezůstal bez povšimnutí.”

Ondřej Machač

Výkonný manažer České Fintech Asociace a člen Supervisory Board v EDFA