ČLFA vítá schválení novely zákona o spotřebitelském úvěru českou vládou

„Členské společnosti České leasingové a finanční asociace poskytují financování odpovědně a s důrazem na dlouhodobou udržitelnost. Nová evropská pravidla, která se začnou promítat i do českého práva, vítáme jako příležitost dále posílit důvěru v trh a nastavit férové podmínky pro všechny účastníky,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.
Podíl členů ČLFA na trhu mimobankovního spotřebitelského financování dosahuje 83 %, což potvrzuje jejich dominantní roli v tomto segmentu.
Rok 2025 byl v oblasti legislativy zásadně ovlivněn právě transpozicí směrnice CCD2. V České republice probíhalo její projednávání prostřednictvím novely zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v rámci mezirezortního připomínkového řízení. ČLFA v tomto procesu vystupovala aktivně, a to ve spolupráci s Českou bankovní asociací i při diskusích s neziskovým sektorem. Jejím cílem bylo zajistit co nejpřesnější a nejvyváženější přenesení evropské úpravy do českého právního prostředí.
Jedním z klíčových témat byla oblast posuzování úvěruschopnosti, která je pro trh zásadní. Členské společnosti ČLFA i další poskytovatelé financování se v posledních letech potýkají s rostoucím počtem sporů týkajících se údajně nesprávného posouzení úvěruschopnosti. Asociace proto prosazovala takové nastavení pravidel, která zajišťují vysokou úroveň ochrany spotřebitele, ale zároveň zabrání formalistickému zneužívání legislativy a zachová dostupnost financování pro odpovědné klienty.
Součástí nové evropské úpravy jsou také úvěrové stropy, jejichž cílem je zabránit přemrštěným nákladům úvěrů a posílit ochranu spotřebitelů. Asociace vnímá evropské trendy v této oblasti. ČLFA dlouhodobě podporuje nastavení férových a předvídatelných pravidel, která chrání klienty před neúměrným zadlužením a zároveň umožňují poskytovatelům nabízet udržitelné produkty.
ČLFA dlouhodobě prosazuje odpovědné poskytování financování, vysokou míru transparentnosti a férový přístup ke klientům. Proto bylo její prioritou nastavit nové požadavky tak, aby posilovaly důvěru v trh, chránily spotřebitele a zároveň nevedly k neúměrnému růstu administrativní zátěže či omezení dostupnosti služeb.
Asociace však upozorňuje na vážné riziko spojené s účinností novely zákona o spotřebitelském úvěru, která má začít platit už v listopadu 2026. Podle ČLFA je časový prostor na přípravu příliš krátký – zejména s ohledem na rozsah změn, které novela přináší. Apeluje proto na zákonodárce, aby zvážili odklad účinnosti nebo přechodné období, které umožní hladkou a odpovědnou implementaci změn.
Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)