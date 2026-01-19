ČLFA vítá spuštění programu Expanze od NRB - nový impuls pro investice malých a středních podniků

„Spuštění programu Expanze potvrzuje, že spolupráce mezi finančním sektorem a státní rozvojovou institucí má konkrétní výsledky. Kombinace specializovaného financování a podpory Národní rozvojové banky vytváří stabilní prostředí pro investice, které české podniky dlouhodobě potřebují,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.
Program Expanze poskytuje bezúročné investiční úvěry malým a středním podnikům v kombinaci s komerčním financováním od partnerských finančních institucí NRB. Mezi tyto partnery patří také leasingové společnosti a úvěrové instituce sdružené v ČLFA. Česká leasingová a finanční asociace dlouhodobě podporuje využívání finančních nástrojů, které kombinují veřejné a soukromé zdroje. Program Expanze–úvěry OPTAK je příkladem efektivního řešení, které umožňuje podnikům realizovat investice, jež by bez zvýhodněného financování často nevznikly.
Celková alokace programu činí 5,13 miliardy Kč. Finanční nástroj je realizován v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) a financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. NRB začne přijímat žádosti o úvěry 2. února 2026.
Hlavní podmínky programu:
- podpora investičních projektů na území ČR mimo Prahu,
- úvěry ve výši 1–100 mil. Kč, splatnost až 15 let, odklad splátek až 3 roky,
- bezúročné a bez poplatků,
- financování pořízení strojů, technologií, softwaru, licencí, budov a modernizace provozů,
- krytí až 50 % investičních výdajů projektu,
- povinné spolufinancování komerčními úvěry partnerských bank a leasingových společností ve výši minimálně 20 % investičních nákladů.
O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)
ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu.
V současné době má 35 členů. Více na: http://www.clfa.cz
Zdroj: ČLFA