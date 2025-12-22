Cloudfresh získává ocenění GitLab Partner of the Year 2025 (EMEA) pro rozvíjející se trhy ve východní Evropě a Izraeli

Toto uznání odráží odhodlání celého týmu Cloudfresh, který společným úsilím podporuje rozvoj a expanzi moderních metodik DevSecOps a AI. Cloudfresh pomáhá organizacím v sektorech IT, vývoje softwaru, bankovnictví, fintech, telekomunikací, herního průmyslu a dalších bezpečnostně orientovaných odvětvích prostřednictvím komplexních profesionálních služeb GitLab. Ty zahrnují poradenství, implementace, audity, licencování, plánování nákladů a optimalizaci pracovních postupů (workflow). Kromě toho Cloudfresh pomáhá zajišťovat škálovatelnou, nákladově efektivní infrastrukturu s flexibilními licenčními možnostmi a platebními modely ve více měnách. Zároveň vede týmy při zavádění nástroje GitLab Duo, což jim umožňuje integrovat funkce řízené umělou inteligencí do každodenní práce a připravit se na budoucí aktualizace platformy.
„Získání ocenění GitLab Partner of the Year pro rozvíjející se trhy ve východní Evropě a Izraeli pro nás hodně znamená,“ uvedl Dmytro Irzhytskyi, COO a CTO ve společnosti Cloudfresh. „Pro mě to není ani tak o samotném ocenění, jako spíše o spolupráci, která za ním stojí: mezi GitLabem, Cloudfresh a našimi zákazníky. Ti všichni hrají klíčovou roli v tomto úspěchu. Jsem přesvědčen, že AI-native DevSecOps se stane pro silné inženýrské týmy skutečnou konkurenční výhodou. Toto ocenění odráží důvěru, kterou jsme si společně vybudovali, a úroveň podpory, kterou GitLab poskytuje, když pomáháme našim společným zákazníkům urychlit jejich transformaci. Jsme za toto partnerství vděční a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.“
„Cloudfresh a GitLab sdílejí společný cíl – přinášet hodnotu našim zákazníkům prostřednictvím bezpečného a efektivního vývoje softwaru,“ řekl Alex Picker, VP of Global Ecosystems ve společnosti GitLab. Jsme hrdí na to, že můžeme oslavit úspěchy společnosti Cloudfresh v uplynulém roce, a těšíme se na pokračování našeho partnerství.“
O společnosti Cloudfresh
Cloudfresh je GitLab Select & Professional Services Partner. Od roku 2017 společnost pomáhá organizacím všech velikostí s návrhem, implementací a optimalizací komplexních cloudových prostředí, od počátečního ověření konceptu (PoC) a systémové integrace až po inovace poháněné umělou inteligencí a dlouhodobou technickou podporu.
Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251217581885/cs/
Kontakt:
Mariia Tkachuk
CMO ve společnosti Cloudfresh
hi@cloudfresh.com
Zdroj: Cloudfresh