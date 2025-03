Cloudové ERP od SAP má novou AI funkci. Vymysleli ji Češi

Trh s cloudovými ERP systémy v posledních letech neustále roste. Analytická společnost Gartner odhaduje, že segment veřejného cloudu letos vzroste o 21,4 % a výdaje přesáhnou 723 miliard dolarů. Za jeden z hlavních trendů pro letošní rok označují analytici kromě umělé inteligence i zvýšenou poptávku po integrovaných řešeních, která podnikům pomáhají zefektivnit vývoj, procesy i samotný provoz.

„S příchodem umělé inteligence se v ERP systémech zásadně proměňuje i uživatelské rozhraní. Od softwaru, který vyžaduje detailní znalosti funkcí a databází, se přesouváme do éry zadávání dotazů tak, jako bychom si povídali s kolegou. Funkce, jako je Easy Filter, uživatelům šetří čas, který pak mohou využít pro jinou práci nebo vzdělávání,“ říká Martin Janáček, generální ředitel brněnského vývojového centra SAP Labs.

Spolehlivost je klíčová

Pracovníkům účetního oddělení nová funkce umožní zadat dotaz do vyhledávacího pole v aplikaci formou souvislé věty nebo jednotlivých požadavků na časový úsek, výši fakturovaných částek, status zaúčtování nebo zodpovědnou osobu, která údaje vkládala do systému. Podobně mohou experti v logistice generovat dokumenty nebo data od jednotlivých dodavatelů a rychle získat podklady pro své analýzy.

„Původní myšlenku vyvinout Easy Filter jsme měli už v roce 2022, ale v té době se vývoj generativní umělé inteligence ještě nenacházel na úrovni, která by zaručovala konzistentní výsledky. Právě vývoj a testování, které podnikům zaručí spolehlivost nové technologie, jsou klíčové pro širší využití AI,“ říká Jakub Djablik, seniorní UX designér SAP, který s kolegy Markem Halásem a Tomášem Ryšavým v minulém roce vyvinul první verzi nové AI funkce během interního hackathonu. Následně se do projektu zapojili vývojáři z Německa a USA. Beta verzi dokončili za pár měsíců.

Novou funkci od loňského srpna testovalo třicet podniků z celého světa, jejichž zpětnou vazbu SAP postupně zapracovával do finálního produktu. V současné době čeká Easy Filter na uznání patentu v USA a jedním z jeho plánovaných rozšíření je i ovládání hlasem. Kromě veřejného cloudu by se měla funkce rozšířit i do privátního.

V Brně má softwarová společnost přes 650 vývojářů, kteří se věnují nejen cloudovému ERP, ale také řešením pro řízení udržitelnosti nebo optimalizaci firemních procesů. „Od založení SAP Labs před devíti lety se náš tým rozrostl více než pětinásobně a i v následujících letech plánujeme nabírat další kolegy. Jsem hrdý na to, že s novou AI funkcí, která ovlivní práci milionů lidí po celém světě, přišli právě naši kolegové v Brně,“ doplňuje Martin Janáček.

Foto: Brněnský tým, který vyvinul AI funkci Easy Filter. (zleva) Jakub Djablik, Tomáš Ryšavý, Marek Halás zdroj: archiv SAP_webres