Cloudový účetní systém Evala umožňuje nově zpracovávat kompletní mzdovou agendu

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  11:45
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Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - Český cloudový účetní systém Evala společnosti Seyfor doplnil do nabídky funkce pro vedení mzdového účetnictví. Účetní kanceláře i samostatné účetní tak nově mohou zpracovávat mzdy svých klientů z jakéhokoli počítače přes internetový prohlížeč, bez instalace dalšího programu a ve stejném prostředí jako podvojné účetnictví či daňovou evidenci. Rozšíření využívá výhody cloudu také při spolupráci s klienty, kteří zadávají podklady online – připravené mzdy mohou snadno zkontrolovat a jejich zaměstnanci získají přístup k historii výplat. Systém umožňuje také zadávat změny, které nabydou platnosti až od určitého data a automatizuje výpočet srážek ze mzdy.

Kompletní mzdová agenda je nyní součástí systému Evala a nevyžaduje instalaci samostatného software. Řešení pokrývá běžné mzdové případy včetně souběhů pracovních vztahů, nerovnoměrných rozvrhů s vyrovnávacím obdobím či zaměstnání malého rozsahu, počet zpracovávaných zaměstnanců není omezen.

„Účetní kancelář potřebuje obsloužit různé klienty s odlišnými požadavky. Rozšíření o mzdy jí umožňuje převzít další agendu bez přecházení do jiného programu a předávání dat mezi dvěma systémy,“ říká Jan Štacha, zakladatel účetního systému Evala.

Účetní a klient spolupracují online, bez zbytečného přepisování podkladů

Rozšířený zákaznický portál systému Evala propojuje účetní kancelář s klientem i při zpracování mezd. Pověřená osoba na straně zaměstnavatele může evidovat pracovní dobu zaměstnanců přímo na zákaznickém portálu a tím odpadá nutnost dalšího předávání a přepisování na straně účetní. Odpadá jejich přepisování nebo import z dalších souborů. Stejně tak může před výplatou klient ve stejném prostředí připravené mzdy zkontrolovat a případně vrátit k dopracování.

Portál zpřístupňuje také předem definované informace zaměstnancům klientských firem. Ti v něm najdou historii svých výplat a přehled čerpání dovolené i benefitů, aniž by si tyto údaje museli jednotlivě vyžadovat.

„Při zpracování mezd je důležité mít jasno, zda jsou podklady kompletní a mzdy připravené k výplatě. Když spolu účetní a klient pracují v jednom prostředí, mohou případné nesrovnalosti vyřešit ještě před uzavřením mezd,“ vysvětluje Jan Štacha.

Změny zadáte předem, Evala je uplatní ve správný čas

Informace, které souvisí se zpracováním mezd, umožňuje Evala zadávat okamžitě s budoucím datem účinnosti s tím, že je systém ve stanovený čas automaticky uplatní. To se může týkat například změny zdravotní pojišťovny nebo navýšení mzdy. Účetní tak nemusí související agendu odkládat do okamžiku, kdy začnou změny platit.

Celá Evala funguje online, bez instalací na jednotlivé počítače

Evala je cloudový účetní systém, ve kterém uživatelé pracují prostřednictvím internetového prohlížeče. Účetní kancelář tak nemusí instalovat program na jednotlivé počítače, provozovat vlastní server ani zajišťovat komplikované instalace ani aktualizace verzí. K účetnictví, daňové evidenci i novým mzdovým funkcím může účetní přistupovat z kanceláře, domova nebo přímo z počítače u klienta.

Cloudové prostředí usnadňuje také spolupráci. Účetní a klient mají podle svých přístupových oprávnění dostupné aktuální informace v jednom systému. Tento způsob práce je ideální například při náhledech na interaktivní reporty nebo předávání a schvalování dokumentů. Rozšíření o mzdy na stejné prostředí navazuje.

„Účetní systém si kancelář vybírá na řadu let. Proto je důležité, aby mohla nové možnosti zapojovat postupně podle svých potřeb. Mzdy jsme začlenili přímo do Evaly, uživatel je aktivuje v prostředí, které už zná. Nemusí kvůli další agendě zavádět samostatný program,“ říká Jan Štacha.

Cena mzdového modulu činí 250 Kč za účtovaného klienta a zahrnuje zpracování deseti mezd. Další mzdy jsou zpoplatněny zvlášť, bez omezení počtu zaměstnanců. Podrobné cenové informace jsou dostupné na webu nebo na kontaktních kanálech Evaly.

Zdroj: Seyfor

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59856.

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