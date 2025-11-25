Člověk v tísni poškozuje nebankovní sektor, tvrdí FlexiFin a podává předžalobní výzvu

Praha 25. listopadu 2025 (PROTEXT) - FlexiFin dlouhodobě upozorňuje na chybnou metodiku Indexu odpovědného úvěrování. Systémové nedostatky Indexu nyní identifikoval ve své analýze i ekonom Lukáš Kovanda

Nebankovní poskytovatel úvěrů FlexiFin podal předžalobní výzvu organizaci Člověk v tísni kvůli metodice Indexu odpovědného úvěrování, který byl zveřejněn 20. listopadu 2025. Své argumenty FlexiFin opírá o nezávislou odbornou analýzu ekonoma Lukáše Kovandy, která identifikuje zásadní metodické nedostatky Indexu. Podle analýzy Index uvádí spotřebitele v omyl a vytváří nerovné podmínky pro hodnocené poskytovatele.

Předžalobní výzvou FlexiFin konkrétně požaduje stažení Indexu nebo okamžité odstranění údajů týkajících se společnosti. Společnost přitom v tomto vydání získala lepší hodnocení než v předchozím. „Myšlenku Indexu vítáme a podporujeme. Problém je v metodice postavené na smyšlených produktech a pravidlech, která se mění za pochodu. Požadujeme jasná, nezpochybnitelná kritéria, podle kterých lze férově porovnávat úvěrové produkty. Index může být užitečný, ale musí být sestaven kvalitně,“ říká Roman Bulguris, CEO společnosti FlexiFin.

 

Tři klíčové problémy

Ekonom Lukáš Kovanda ve své analýze metodiky Indexu odpovědného úvěrování identifikuje tři zásadní metodické problémy.

Míchání nesrovnatelných produktů

Podzimní Index 2025 hodnotí revolvingové úvěry podle modelového případu určeného pro splátkové produkty (úvěr 50 000 Kč se splatností 24 měsíců). „Zásadním metodickým nedostatkem Indexu je skutečnost, že se v rámci žebříčku hodnotí produkty, které nejsou ekonomicky ani funkčně porovnatelné,“ uvádí Kovanda v analýze. Podle ekonoma splátkové úvěry a revolvingy mají zásadně odlišnou konstrukci, způsob čerpání i splácení. „Parametr ‚Přeplaceno‘ je smysluplný ukazatel u splátkové půjčky, ale nesmyslný u revolvingu, který nemá pevnou délku ani výši čerpání,“ uvádí.

Nestabilní metodika

Kovanda v analýze upozorňuje, že Člověk v tísni na webu prezentuje Index jako stabilní nástroj s jasnými kategoriemi – červnové vydání hodnotí mikroúvěry, kreditní karty a kontokorenty, podzimní větší spotřebitelské půjčky. „Metodika se ale proměňuje mezi lety i mezi jednotlivými vydáními téhož roku,“ konstatuje ekonom. Příkladem je letošní podzimní Index, který nově zahrnuje všechny revolvingové úvěry, přestože některé z nich dříve patřily do jarního vydání.

„Tyto posuny zásadně narušují možnost srovnání. Pokud se struktura produktů v žebříčku změní, posun v pořadí neznamená změnu chování poskytovatele ani kvality produktu,“ vysvětluje Kovanda. „Pokud se však metodika, výběr produktů a jejich zařazení do červnového či listopadového vydání mění často, meziroční srovnatelnost je v praxi výrazně omezená.“

Nereprezentativní výběr poskytovatelů

Index nezahrnuje všechny licencované poskytovatele na trhu. „Výsledný žebříček nepředstavuje reálný obraz trhu, ale pouze jeho vybraný segment. Spotřebitel tak může nabýt dojmu, že porovnává celý trh, ačkoliv část relevantních poskytovatelů v Indexu chybí,“ upozorňuje Kovanda.

 

FlexiFin zjištění potvrzuje

Společnost FlexiFin zjištění této analýzy potvrzuje z vlastní zkušenosti s hodnocením. Společnost opakovaně upozorňovala autory Indexu na faktické chyby v metodice již v předchozích letech. K aktuálnímu podzimnímu vydání pak komunikace s Davidem Borgesem, analytikem Člověka v tísni, probíhala od 8. října 2025 formou emailů a dvou online schůzek. Na připomínky však autoři Indexu nereagovali adekvátně.

Zároveň FlexiFin zdůrazňuje, že si práce Člověka v tísni v terénu váží. „Tam, kde pracovníci pomáhají lidem v obtížné životní situaci, dělají důležitou a potřebnou práci. Tato předžalobní výzva se týká konkrétně Indexu odpovědného úvěrování, který má zásadní chyby,“ vysvětluje Bulguris.

FlexiFin ilustruje Kovandova zjištění na vlastní zkušenosti s letošním podzimním vydáním Indexu. Společnost nabízí produkt Flexi Splátkáč, který přesně odpovídá modelové situaci podzimního Indexu (úvěr 50 000 Kč na 24 měsíců). Autorům Indexu ale nestačilo, že společnost dodala údaje za tento produkt. Požadovali po FlexiFinu vyplnit parametry i pro Flexi Půjčku, tedy revolvingový úvěr, který je nabízen maximálně na 18 měsíců. Úvěr rozložený do 24 splátek má přitom zcela jiné parametry než revolvingový úvěr na 18 měsíců. Dopočítáním těchto údajů tak autoři do Indexu zahrnuli produkt, který FlexiFin vůbec nenabízí. Navíc podzimní vydání Indexu posuzuje revolvingový úvěr společnosti FlexiFin, přestože už byl hodnocen v jarním vydání.

Kromě toho, že Index hodnotí společně produkty, které se zásadně liší konstrukcí i účelem, FlexiFin vnímá jako slabinu i srovnávání bankovních a nebankovních produktů, které ale slouží různým cílovým skupinám s jinými potřebami. Bankovní klienti mají typicky přístup k širší nabídce finančních produktů, zatímco nebankovní sektor poskytuje služby těm, kteří z různých důvodů u banky neuspějí. Porovnávat tyto dvě kategorie bez zohlednění kontextu mate spotřebitele.

Dalším problémem je, že Člověk v tísni podle FlexiFinu netransparentně převzal data poskytnutá subjekty k jarnímu Indexu 2025 a použil je v podzimním vydání. Jarní modelový příklad byl přitom nastaven na půjčku 20 000 Kč se splatností 1 měsíc, zatímco podzimní na úvěr 50 000 Kč se splatností 24 měsíců. Použití dat z jednoho modelu pro hodnocení v úplně jiném modelu považuje FlexiFin za manipulaci.

 

Doporučené změny

Kovanda ve své analýze formuluje i doporučení, jak by měl být Index metodicky správně sestaven. Hlavními body jsou oddělení produktových kategorií do samostatných žebříčků, stabilní a předvídatelná metodika na delší období a transparentní výběr všech licencovaných poskytovatelů splňujících jasná kritéria.

"Aby mohl Index plnit roli objektivního nástroje pro spotřebitele, musí stát na jasně definovaných, dlouhodobě konzistentních pravidlech," uzavírá Kovanda v analýze.

„Věříme, že dojde k nápravě. Vždy je lepší se domluvit než se přít. Pokud by byla ochota opravdu přehodnotit principy Indexu, postavit jej na jasných pravidlech a porovnávat srovnatelné produkty, velmi rádi se zapojíme. Ale pokud dialog nefunguje, musíme použít jiné prostředky,“ uzavírá Roman Bulguris.

 

Zdroj: FlexiFin

 

 

