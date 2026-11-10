Co čeká obchodní letectví do roku 2035? Honeywell Aerospace zveřejnil prognózu

Letos prognóza zahrnuje také turbovrtulová letadla a proudová letadla pro osobní využití.
Mezi hlavní zjištění letošní studie Global Business Aviation Outlook patří:
- V letech 2026 až 2035 by mělo být dodáno přibližně 14.000 nových letadel v segmentu obchodního letectví, z toho 9950 business jetů a 4200 turbovrtulových letadel.
- Celosvětová flotila by se měla v příštím desetiletí rozšířit přibližně o 29 %, z přibližně 39.400 letadel v roce 2025 na téměř 51.000 v roce 2035.
- Celkový počet nalétaných hodin v obchodním sektoru by měl celosvětově vzrůst přibližně o 34 %. Vedle rozšiřování flotil k tomu přispěje také intenzivnější využívání letadel, zejména charterovými společnostmi a provozovateli letadel v podílovém vlastnictví.
- Devět z deseti provozovatelů očekává, že v roce 2027 nalétají stejně nebo více hodin než v roce 2026.
„V příštím desetiletí předpovídáme jedno z nejsilnějších období v historii obchodního letectví. Výrazný růst poptávky táhnou firmy, soukromé osoby, klienti charterových služeb i podíloví vlastníci letadel,“ uvedla Linnea Whisler, prezidentka divize Commercial Original Equipment společnosti Honeywell Aerospace. „Majitelé a provozovatelé letadel létají stále častěji, objednávají nové business jety, rozšiřují své flotily a investují do inovací, které podporují růst celého odvětví.“
Růst flotil táhne rozšiřování kapacit, nejen obměna letadel
Honeywell Aerospace očekává růst ročních dodávek z přibližně 1280 letadel v roce 2026 na více než 1500 v roce 2035. Hodnota nově dodaných letadel by na konci období měla přesáhnout 37 miliard dolarů ročně. Oproti loňské prognóze je odhad dodávek o 4,4 % vyšší.
Největší podíl na celkové hodnotě trhu si nadále udrží letadla s velkou kabinou. Jedno z nejrychlejších temp růstu se však očekává u středně velkých proudových letadel. Provozovatelé u nich oceňují kombinaci letových výkonů, pohodlí cestujících a provozních nákladů. Právě kategorie středně velkých proudových letadel by měla být hlavním tahounem rozšiřování flotil, následovaná letadly s velkou kabinou. Provozovatelé totiž stále více upřednostňují flexibilitu a možnost létat na delší vzdálenosti.
Do roku 2035 by měla celosvětová flotila podle Honeywell Aerospace zahrnovat přibližně 18.000 turbovrtulových letadel, 15.000 lehkých proudových letadel, 8200 středně velkých proudových letadel a 9700 proudových letadel s velkou kabinou. Počet středně velkých jetů by měl během sledovaného období vzrůst o 40 %, tedy nejrychleji ze všech kategorií. Důvodem je pokračující zájem o letadla schopná mezikontinentálních letů, která zároveň nevyžadují tak vysoké pořizovací a provozní náklady jako největší kategorie.
Analýza Honeywell Aerospace zároveň ukazuje, že odvětví se blíží významnému bodu obratu. Dlouhodobě rostoucí počet dodávek nových letadel v kombinaci s nízkým tempem vyřazování starších strojů urychluje rozšiřování celosvětové flotily. S tím poroste také poptávka po údržbě, modernizacích a dalších servisních službách pro letadla, která jsou již v provozu.
Intenzivnější využívání letadel vede k ještě rychlejšímu růstu letové aktivity
Podle prognózy bude vedle rozšiřování flotil zásadním impulzem růstu zejména intenzivnější využívání stávajících letadel. Letová aktivita tak může růst rychleji než samotná flotila.
Většinu letadel po celém světě nadále vlastní soukromí provozovatelé, zejména v kategoriích turbovrtulových a lehkých jetů. Charterové společnosti a provozovatelé letadel v podílovém vlastnictví, kteří ve větší míře využívají středně velké a velké proudové letouny, přitom zajišťují výrazně vyšší podíl na celkové letové aktivitě, než odpovídá jejich zastoupení ve flotile. Jejich letadla totiž tráví ve vzduchu výrazně více času.
Podílové vlastnictví se stále rozšiřuje do dalších regionů. Profesionálně spravované flotily a charteroví provozovatelé lépe využívají dostupnou kapacitu letadel a zpřístupňují obchodní letectví jednotlivcům i organizacím.
V důsledku těchto změn by měl celkový počet nalétaných hodin v letech 2025 až 2035 vzrůst přibližně o 34 %, a překonat tak tempo růstu samotné flotily.
Provozovatelé očekávají vysokou letovou aktivitu i v roce 2027
Poptávku podporuje příznivý makroekonomický výhled i výhody, které tento způsob dopravy nabízí – vyšší produktivita, flexibilita, soukromí a úspora času.
- Aktuální údaje o letovém provozu i odpovědi provozovatelů naznačují, že pozitivní trend posledních let bude pokračovat. Počet nalétaných hodin proudových letadel v segmentu business aviation zůstává nad historickým průměrem a od začátku roku vykazuje meziroční růst o 4 %.
- Nejoptimističtější výhled mají provozovatelé středně velkých a velkých jetů. V těchto kategoriích nadále roste poptávka po cestování na delší vzdálenosti a prémiové obchodní dopravě. Velké jety zaznamenávají v roce 2026 meziroční nárůst nalétaných hodin o 5 %, středně velké dokonce o 7 %.
- Průzkum Honeywell Aerospace také ukazuje, že téměř třetina provozovatelů plánuje v roce 2027 zvýšit svou letovou aktivitu. Podíl optimisticky naladěných provozovatelů je tak o čtyři procentní body vyšší než minulý rok.
Regionální výhled
Spojené státy a Kanada
Spojené státy zůstávají celosvětovým centrem obchodního letectví a nadále udávají tempo růstu celého odvětví. USA a Kanada představují přibližně 63 % celosvětových dodávek i velikosti flotil a podílejí se na téměř 68 % celkového počtu nalétaných hodin.
Poptávku v regionu podporují silné ekonomické základy, rostoucí počet majetných osob, rozsáhlá letištní infrastruktura a příznivé regulace. Severní Amerika je zároveň světovým lídrem ve sdíleném využívání letadel, zejména v oblasti podílového vlastnictví. Přibližně 83 % celosvětové letové aktivity v rámci podílového vlastnictví dnes připadá na lety začínající na letištích v USA nebo Kanadě.
Téměř třetina plánuje v příštích pěti letech rozšířit flotilu.
Latinská Amerika
Latinská Amerika má díky Brazílii a Mexiku druhou největší flotilu obchodních letadel na světě. Poptávku podporují investice do infrastruktury, hospodářský růst i rozvoj odvětví přírodních zdrojů.
Na Latinskou Ameriku připadá přibližně 14 % celosvětových dodávek jetů a 15 % světové flotily. Honeywell Aerospace očekává pokračování růstu díky zlepšujícím se ekonomickým podmínkám a posilování obchodní aktivity v regionu. Další příležitosti by mohl přinést také pokrok v obchodní dohodě mezi Evropskou unií a sdružením Mercosur, která by mohla podpořit služební cesty mezi Jižní Amerikou a Evropou a rozšířit možnosti provozovatelů zajišťujících mezinárodní lety.
Provozovatelé v Latinské Americe patří v průzkumu k nejčastějším zájemcům o rozšíření flotil, navzdory ekonomickým výkyvům.
Evropa
Evropa má přibližně 10 % světové flotily, ale připadá na ni 13 % letové aktivity. To odráží význam přeshraničního spojení i vysokou míru využití letadel.
Evropskou poptávku podporují volnočasové cesty a zájem o flexibilní dopravu. Roste i podílové vlastnictví, které nabízí předvídatelnou dostupnost letadel, soukromí a spolehlivost.
Růst současně brzdí regulatorní tlak, požadavky na udržitelnost a geopolitická nejistota. Provozovatelé přesto plánují rozšiřovat kapacitu flotil a obchodní letectví vnímají jako doplněk pravidelných linek.
Ostatní regiony světa
V dalších regionech růst podporují změny regulací, dostupnější správa a servis letadel i investice do infrastruktury.
Konflikt na Blízkém východě sice narušil provoz a některé investice, region však zůstává významným centrem prémiových leteckých služeb. Spojené arabské emiráty si drží pozici leteckého uzlu a Saúdská Arábie investuje do letecké infrastruktury.
V asijsko-pacifickém regionu pokračuje růst Indie, který podporují dostupnější modely využívání letadel a příznivá vládní opatření. Čína se nadále zaměřuje především na příležitosti v prémiovém segmentu a obnovu flotil. Afrika a Austrálie přispívají k poptávce zejména prostřednictvím letadel určených pro specifické úkoly, aktivit v odvětví přírodních zdrojů a servisních služeb.
Respondenti z těchto regionů vykazují nejvyšší zájem o nákup nových letadel.
Při nákupu letadel čím dál více rozhoduje výkon, pohodlí a náklady
Při výběru nového letadla rozhodují především dolet, užitečné zatížení, rychlost a výkonnost při vzletu a přistání. Důležité jsou také pohodlí, náklady a zákaznický servis.
Priority se však v jednotlivých regionech liší. Provozovatelé v Latinské Americe přikládají větší význam finančním faktorům, jako jsou možnosti financování, pořizovací cena a provozní náklady. Evropští zákazníci více zohledňují funkčnost kabiny a pohodlí cestujících. V ostatních regionech světa hrají při nákupu nového letadla významnější roli faktory spojené se značkou, například její pověst nebo dosavadní zkušenosti s produkty.
Udržitelné kroky se zaměřují na praktická řešení
Průzkum se zaměřil také na postoje provozovatelů k udržitelnosti a snižování emisí.
Respondenti označili za nejúčinnější strategii modernizaci flotil s ohledem na výrazné zvýšení efektivity, které přinášejí novější konstrukce letadel. Důležitou oblastí zájmu zůstávají také udržitelná letecká paliva (SAF). Provozovatelé zároveň považují sdílené využívání letadel a intenzivnější provoz za praktické způsoby, jak zvýšit efektivitu.
Další snižování emisí tak bude i záviset zejména na nových technologiích, obnově flotil a dostupnosti udržitelných leteckých paliv. Tyto kroky mají provozovatelům snižovat emise a současně zachovat produktivitu celého sektoru.
Zdroj: Honeywell Aerospace
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60008.