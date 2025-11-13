Co je české, to je hezké: Proč my Češi milujeme domácí produkty?

  16:39
Praha 13. listopadu 2025 (PROTEXT) - Když si v obchodě vybíráme mezi dvěma výrobky, často rozhodne jediná věta na obalu – vyrobeno v Česku. Našinci si totiž na domácí původ potrpí. A podle průzkumu PENNY nejde jen o nostalgii nebo národní hrdost.

"Zákazníci chtějí jasně vědět, odkud jejich potraviny pocházejí. A české produkty jsou pro ně zárukou kvality i čerstvosti. Šest z deseti Čechů dává při nákupu přednost českým výrobcům, a pro více než polovinu nakupujících je tuzemský původ potravin zásadní," říká Petr Chvojka, Vedoucí oddělení nákupu PENNY ČR.

"Made in Czechia" táhne

Zákazníci si podle něj vybírají české zboží nejen proto, že chtějí podpořit domácí výrobce, ale také proto, že mu jednoduše více věří. "Vidíme, že obliba českých produktů je dlouhodobý trend. Lidé chtějí vědět, odkud jídlo pochází, a dávají přednost poctivé kvalitě, kterou znají," dodává.

A proč vlastně Češi nedají na českost dopustit? Primární motivací je dle průzkumu sounáležitost s českými dodavateli. Lhostejná nám není ani tuzemská ekonomika, kterou svými nákupy aktivně podporuje více než polovina z nás. Důležitá je také ekologie – fakt, že české potraviny nemusejí cestovat přes půl planety, hraje roli pro 38 % zákazníků.

Karlova koruna: česká kvalita pod jednou střechou

Omezovat českost pouze na vlaječku na obalu by proto bylo zavádějící. Vše stojí a padá na dobrých vztazích s lokálními dodavateli. PENNY proto dlouhodobě sází na domácí výrobce mléka a sýrů, pěstitele ovoce a zeleniny nebo třeba tradiční české sladkosti.

Najít v regálech PENNY české potraviny je nyní ještě snazší. Všechno v Česku vyrobené zboží totiž řetězec sdružil pod značku Karlova koruna. Více než 200 produktů od 30 českých dodavatelů navíc kopíruje kategorie zboží, u kterých je pro Čechy lokální původ nejdůležitější.

Podle zmíněného průzkumu nejčastěji saháme po českém pečivu (70 %), mléku a mléčných výrobcích (53 %), pivu (51 %) nebo vejcích (48 %). Trikoloru symbolizující zboží z řady Karlova koruna proto lze najít na jogurtech, sýrech, chlebu, koblihách nebo nápojích. Nechybí ale ani poctivé české ovoce a zelenina, majonézy nebo třeba přísady na pečení. Součástí změny je i nový, moderní design obalů a rozšířená nabídka napříč kategoriemi.

Českost jako dílek skládačky

Jakkoli je tuzemský původ pro nás Čechy zásadní, o tom, co skončí v košíku, rozhodují i další okolnosti. "Českost nikdy nemůže být tím jediným faktorem. Vždy s ní musí jít ruku v ruce i kvalita a příznivá cena. A jsme pochopitelně rádi, že nás zákazníci vnímají jako obchod s nejlepší nabídkou – tedy s nejnižšími cenami a nejvyšší možnou kvalitou," uzavírá Petr Chvojka, Vedoucí nákupu PENNY ČR.

 

Zdroj: Penny

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

