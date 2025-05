„Co mám teď dělat?“ ptá se Celeste v nové skladbě

Celeste Buckingham – What Do I Do Now: https://youtu.be/RAu_QHO2N2o

Po energickém singlu Pretty Girls, kterým loni na podzim upozornila na nutnost komunikace s teenagery o duševní pohodě, a březnovém coveru perské balady Soltane Ghalbha přichází zpěvačka s novou písní, jež opět nese hlubší poselství. „Hlavou mi proběhla otázka: Co mám teď sakra dělat? Díky pár lidem, kteří ve mně věřili, když jsem sama sobě věřila nejméně, jsem pochopila, že hudbu musím dělat s láskou – ne proto, abych byla nejúspěšnější, ale aby dávala smysl,“ řekla Celeste Buckingham ke vzniku skladby What Do I Do Now. Na hudbě se opět podílel její dlouholetý spolupracovník Matěj Vávra.

Videoklip k What Do I Do Now se natáčel v polovině dubna na několika místech v Bratislavě. V záběrech s hororovým až klaustrofobickým nádechem kamera sleduje Celeste, jak bloudí, utíká a hledá, až postupně znovuobjeví svou vnitřní jistotu ztvárněnou vizuální metaforou – nasvíceným koncertním prostorem s kapelou King Shaolin. Režiséru Michalu Nemtudovi se podařilo zachytit radost a spokojenost, tedy emoce, jimiž zpěvačka v této době doslova září.

„Celeste je pro mě jedna z nejlepších zpěvaček, které tu máme i co se týká performance,“ říká režisér videoklipu Michal Nemtuda. Při tvorbě klipu jej inspirovala právě její emoce. „Spolupráce s ní je vždy skvělá. Stačí jí říct minimum a hned ví, co má dělat. Vyniká nejen ve zpěvu, ale i v tom, jak umí příběh přenést do videoklipu,“ dodává.

Nový singl dal zároveň jméno i debutové knize What Do I Do Now aneb Playlist mého života. Ta vyjde 21. května 2025 ve vydavatelství IKAR a předobjednat si ji lze na stránkách martinus.sk. Celeste Buckingham knihu představí veřejnosti o den později v knihkupectví Martinus v Bratislavě.

Celeste Buckingham začala pociťovat syndrom vyhoření přibližně v roce 2018, kdy měla za sebou téměř deset let nepřetržitého koncertování. V rozhovorech opakovaně přiznala, že trvalo několik let, než si uvědomila, že potřebuje pomoc. Po přestěhování na Madeiru a díky práci na sobě opět našla radost z hudby – výsledkem jsou nedávné singly, album Life, dvě perské písně a nynější novinka What Do I Do Now.

Foto zdroj: Buckingham Entertainment Group, Andrej Hrušovský

