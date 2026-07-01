Co s přebytkem úrody? Zavařujte, sušte a proměňte léto v zásobu na celý rok

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  10:28
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Praha 1. července 2026 (PROTEXT) - Každý rok je to stejné. Nejdřív netrpělivě čekáme na první jahody, třešně nebo meruňky, a pak najednou nevíme, co s nimi. Mísa na kuchyňské lince se plní rychleji, než stačíme péct koláče, sousedé už další košík ovoce odmítají a v lednici začíná být těsno. Zavařování a sušení už dávno není jen vzpomínkou na spíže našich babiček. V době, kdy se snažíme neplýtvat potravinami a žít udržitelněji, se k těmto tradičním metodám stále častěji vracíme a dobrou zprávou je, že k tomu nepotřebujete speciální vybavení, zavařovat i sušit lze pohodlně i v běžné troubě.

Než se ale pustíte do prvních sklenic, vyplatí se na chvíli zastavit a promyslet, jak s úrodou naložit. Ne všechno ovoce a zelenina totiž vyžadují stejný způsob zpracování. Přezrálé ovoce se skvěle hodí na džemy a marmelády, pevnější plody na kompoty a bylinky, rajčata nebo chilli papričky zase k sušení. Správné rozdělení surovin podle jejich stavu a typu vám pomůže vytěžit z každé suroviny maximum a zároveň usnadní další práci v kuchyni.

Zavařování bez zavařovacího hrnce

Domácí marmelády, džemy nebo kompoty mají jednu velkou výhodu. Přesně víte, co obsahují, a můžete si je přizpůsobit vlastní chuti. Méně cukru, více ovoce nebo třeba netradiční kombinace chutí? Fantazii se meze nekladou. Pokud vás od zavařování odrazovala představa velkého hrnce a složité přípravy, možná vás překvapí, že si vystačíte i s troubou. Sklenice stačí naplnit, dobře uzavřít a postavit na hlubší plech s trochou vody. Moderní trouby, například modely značky MORA, umožňují přesné nastavení teploty a rovnoměrné zahřívání, což je pro úspěšné zavařování zásadní.

Ještě před samotným zavařováním zkontrolujte stav sklenic a víček. Sklenice by měly být dokonale čisté, bez prasklin a s nepoškozenými uzávěry. Vyplatí se také používat sklenice podobné velikosti, aby se jejich obsah prohříval rovnoměrně. Při zavařování v troubě je důležité dodržet doporučenou teplotu podle typu potravin a mezi jednotlivými sklenicemi nechat dostatek prostoru pro cirkulaci tepla. Měkké ovoce a zelenina se zpravidla zavařují kratší dobu než tvrdší druhy, které potřebují více času, aby se dostatečně prohřály. U ostatních potravin se můžete řídit stejnými doporučeními jako při klasickém zavařování ve vodní lázni.

Sušení jako moderní způsob uchování potravin

Zatímco zavařování zachovává šťavnatost ovoce a zeleniny, sušení dokáže jejich chuť ještě zvýraznit. V létě se vyplatí usušit především bylinky, rajčata, chilli papričky nebo meruňky. Výsledkem jsou zásoby, které se budou hodit ještě dlouho po skončení sezony. Základem úspěchu je nízká teplota a dostatek času. Pomalé sušení pomáhá zachovat aroma i charakteristickou chuť jednotlivých surovin, takže trouby s možností přesného nastavení teploty tak mohou snadno nahradit samostatnou sušičku.

K sušení vybírejte pouze pevné, zdravé a nepoškozené plody. Předem je důkladně omyjte, osušte a nakrájejte na podobně velké kousky, aby se vysušily rovnoměrně. Poté je rozložte v jedné vrstvě na pečicí papír nebo rošt tak, aby se jednotlivé kusy nepřekrývaly. Při sušení v troubě se doporučuje začít na nižší teplotě kolem 40 °C. Po několika hodinách lze teplotu zvýšit na 50 až 60 °C, aby se proces urychlil, a ke konci ji opět snížit. Kdo chce zachovat maximum vitamínů a přirozené chuti, může po celou dobu sušit při teplotě 40 až 50 °C.

Doba sušení se nedá přesně určit. Záleží na druhu surovin i velikosti jednotlivých kousků. Jemné bylinky budou hotové výrazně dříve než šťavnatá rajčata nebo meruňky. Jakmile jsou dostatečně vysušené, nechte je vychladnout a uložte do dobře uzavíratelných nádob. Pokud se k nim nedostane vlhkost, vydrží v dobré kvalitě i několik měsíců a budou připravené k použití ve chvíli, kdy čerstvé suroviny nebudou po ruce.

Když trouba zvládne víc než jen pečení

Pokud vás letos láká pustit se do zavařování, sušení nebo domácího pečení častěji, vyplatí se vybírat troubu, která nabídne více než jen základní funkce. Zajímavou volbou je například multifunkční trouba MORA VTPS 786 DB s objemem 77 litrů, funkcí páry a 22 automatickými programy. Díky přesné regulaci teploty ji využijete nejen při pečení, ale také při sušení ovoce nebo bylinek a zpracování sezonní úrody. Praktickým pomocníkem je také parní funkce, která pomáhá zachovat přirozenou šťavnatost pokrmů, nebo pyrolytické čištění, při němž se nečistoty při vysoké teplotě promění v jemný popel, který stačí setřít hadříkem. Program Pizza s teplotou až 300 °C, horkovzdušné fritování bez tuku nebo možnost pomalého pečení z ní navíc dělají všestranného pomocníka, kterého využijete nejen během letní sezony, ale po celý rok. 
Více informací na www.mora.cz, cena 12.990 Kč.

O značce MORA

Značka MORA je již od roku 1825 pevnou součástí českých domácností a po generace provází každodenní život v kuchyni. Na své bohaté historii staví i dnes, kdy tradiční hodnoty přirozeně propojuje s moderními technologiemi, kvalitou a designem. Jako součást mezinárodní skupiny Hisense, působící ve více než 160 zemích světa, tak může dále rozvíjet svou nabídku a přinášet řešení, která odpovídají potřebám současného bydlení.

Zdroj: MORA  
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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