Co si dnes Češi nejvíce přejí? Allwyn přináší pohled 66 tisíců přání napříč ČR

Aby se přání mohla splnit, musí být nejprve vyslovena. Právě k tomu Čechy vybídla společnost Allwyn, přejmenovaná z původní Sazky. Změna názvu sebou pro zákazníky nese mimo jiné ještě vyšší šance na výhru – projekt Něco si přej byl příležitostí k tomu, aby změnu na vlastní kůži zažili a vyzkoušeli si, že štěstí může být na dosah.
Projekt „Něco si přej“ byl spuštěn s cílem lépe porozumět snům a přáním lidí napříč republikou. „Jsme nadšeni obrovským zájmem, který mezi lidmi vyvolal. Každé přání je jedinečný příběh a tyto informace nám pomáhají pochopit, co hýbe českou společností,“ říká Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů Allwyn Česko. „Plnění snů patří dlouhodobě k tomu, co děláme – jen za uplynulý rok jsme pomohli splnit milionový sen bezmála 600 lidem. Projekt Něco si přej nám zároveň umožňuje jít ještě dál, navázat dialog s lidmi a ukázat, že téměř jakékoli přání je s Allwynem skutečně na dosah ruky,“ doplňuje.
Celorepubliková data ukazují, že mezi nejčastější přání v Česku patří dovolená, která tvoří přibližně 17,5 % všech přání, následovaná penězi (12,7 %) a technologiemi či elektronikou. Celkově tak dominují přání spojená s odpočinkem, financemi a spotřebními věcmi. Zajímavé rozdíly se objevily při srovnání online přání a těch, která lidé nahráli jako osobní vzkaz ve fyzických budkách přání. Online přání výrazně dominují v materiální kategorii (44 %), zatímco v budkách se častěji objevují osobnější a hlubší témata jako zdraví (12,3 %) a láska či vztahy (8,7 %).
Regionální data ukázala, že přání lidí se v jednotlivých částech Česka výrazně liší. Zatímco v Praze (24,7 %) a zejména v Olomouci (36,6 %) dominovala touha po cestování a „úniku“ z každodennosti, v Pardubicích se nejčastěji objevovala přání spojená se zdravím (27,6 %). Brno naopak vyčnívalo kombinací praktičtějších i emotivnějších témat, nadprůměrně zde rezonovala auta (11,4 %) i vztahy a láska (11,5 %). Silný důraz na mezilidské vztahy byl patrný také v Ostravě (13,7 %) a Liberci (12,6 %). Zajímavý trend přinesly i České Budějovice, kde se ve srovnání s ostatními regiony výrazně častěji objevovaly sportovní motivy a aktivní trávení volného času.
Kromě obecných trendů projekt odhalil i řadu kuriózních, dojemných či velmi specifických přání. Lidé si přáli setkání s mimozemšťanem, draka, let do vesmíru nebo šnorchlování se žralokem obrovským. Na druhé straně se objevila i celá řada altruistických přání, jako je rehabilitace pro babičku, příspěvek na podporu nemocných dětí nebo pomoc pejskům v útulku. Mezi konkrétními přáními nechyběly specifické sady LEGO, herní počítače, auta, VIP vstupenky nebo dokonce rekonstrukce kostela za 200 milionů korun.
Allwyn přání postupně vylosoval a příjemce obdržel 10 tisíc korun na splnění svého snu. Celkem se rozdělilo mezi 1000 lidí 10 milionů korun.
Některá přání, která mají silný lidský rozměr nebo společenský přesah, bude Allwyn během letošního roku plnit kompletně. Mezi nimi je například pořízení bionické ruky pro pána z Jihočeského kraje nebo podpora terapeutického tábora pro mladé dospělé z dětských domovů ve spolupráci s Nadačním fondem Veroniky Kašákové. Allwyn se zapojí také do pomoci lidem bez domova prostřednictvím neziskové organizace Nový Prostor, podpoří i aktivity zaměřené na duševní zdraví ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje. Další konkrétní přání, která Allwyn pomůže zrealizovat, jsou aktuálně ve fázi výběru a příprav.
