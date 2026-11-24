Většina z nás má v telefonu aplikace, které používá téměř automaticky. Když potřebujeme někam dojet, otevřeme mapy. Když chceme vědět, co se děje, podíváme se na zprávy. A když dostaneme hlad, objednáme si jídlo přes Wolt. Jenže co když bychom stejnou aplikaci otevřeli i ve chvíli, kdy sháníme vánoční dárky? Možná by nás překvapilo, kolik položek z nákupního seznamu bychom si mohli rovnou odškrtnout.
Obchodní dům v kapse
Představte si klasický obchodní dům. V přízemí kosmetika a drogerie, o patro výš elektronika, vedle hračkářství a někde v dalších uličkách specializované obchody, do kterých se běžně dostanete jen párkrát do roka. Přesně tak dnes může vypadat i procházení nabídky Woltu, jen místo eskalátorů přecházíte mezi jednotlivými obchody v aplikaci. Ta už dávno neslouží pouze k objednávání jídla z restaurací. Postupně se rozrostla o celou řadu partnerských prodejen a dnes v ní najdete vše od potravin a drogerie přes kosmetiku až po elektroniku, hračky nebo potřeby pro domácnost.
LEGO pro děti, iPhone pro technologické nadšence
Začněme tím, co se pod vánočním stromečkem objevuje nejčastěji. Děti si přejí hračky, starší potomci elektroniku a dospělí často ocení něco praktického, co jim udělá radost i dlouho po svátcích. Na Woltu můžete vybírat například hračky a stavebnice LEGO z nabídky Bambule nebo mobilní telefony, sluchátka a další elektroniku od iStyle, který se k partnerským obchodům připojil letos v říjnu. Tím ale výběr zdaleka nekončí. V nabídce najdete také kosmetiku, voňavé dárkové sady, produkty pro péči o tělo nebo drobnosti do domácnosti. Konkrétní sortiment závisí na dostupnosti obchodů ve vaší lokalitě, vánoční dárky tak ale můžete pořídit pohodlně z domova, bez obcházení přeplněných prodejen, klidně i na poslední chvíli.
Dárek pro partnera? Klidně trochu odvážnější
Vánoce jsou také příležitostí darovat něco nečekaného. Něco, co pobaví, překvapí nebo zpříjemní společné chvíle. Vedle klasických parfémů, kosmetiky a módních doplňků se tak na seznamu mohou objevit i intimnější dárky. V nabídce specializovaných partnerských obchodů totiž nechybí ani erotické pomůcky a další produkty pro intimní život. Vybírat je přitom možné pohodlně a v soukromí, bez nutnosti osobní návštěvy prodejny.
Když potřebujete doplnit každodenní nezbytnosti
Předvánoční období s sebou přináší zvýšené nároky na organizaci času i běžný chod domácnosti. Vedle nákupu dárků a příprav na svátky je proto potřeba myslet také na praktické nákupy. Chybí prací prostředek, kosmetika, oblíbený krém nebo kontaktní čočky? I tyto produkty mohou v předvánočním shonu nečekaně dojít. Ani kvůli takovým nákupům nemusíte automaticky vyrážet do obchodu. Na Woltu lze podle nabídky partnerských prodejců pořídit také drogerii, běžné potřeby pro domácnost nebo produkty z oblasti péče o zrak. Kontaktní čočky tak mohou skončit na stejném nákupním seznamu jako vánoční dárky, i když je objednáte z jiného obchodu. Celý princip je jednoduchý. Otevřete aplikaci, prohlédnete si dostupné obchody ve svém okolí a vyberete, co potřebujete. Jednotlivé objednávky pak doručují kurýři podle aktuálních možností služby.
Nakupování, které se přizpůsobí vašemu dni
Jednou z největších výhod podobného nakupování je možnost vyřídit nákupy ve chvíli, kdy se vám to hodí. Třeba během polední pauzy, po návratu z práce nebo večer, kdy konečně máte čas projít si seznam dárků. Každý partnerský obchod má svou otevírací dobu a vlastní nabídku, proto se možnosti objednání i doručení mohou lišit podle města, konkrétní prodejny nebo denní doby. Aktuální dostupnost i předpokládaný čas doručení najdete přímo v aplikaci. Během vánočních svátků je dobré počítat také s případnou úpravou provozní doby jednotlivých obchodů. Výhodou je, že si můžete předem prohlédnout sortiment a zjistit, zda je hledané zboží dostupné. Bez cestování mezi prodejnami a zjišťování, že poslední kus někdo koupil těsně před vámi.
Vánoční nákupy trochu jinak
Předvánoční období tradičně provází zvýšený zájem o nákupy, hledání dárků i přípravy na sváteční dny. Vedle návštěv obchodů a vánočních trhů však stále větší roli hraje pohodlí, rychlost a možnost vyřídit nákupy bez zbytečného cestování a čekání ve frontách. Praktickým řešením mohou být rozvážkové služby, jejichž nabídka dnes výrazně přesahuje doručování hotových jídel. Umožňují objednat dárky, kosmetiku, drogerii i další zboží každodenní potřeby s doručením přímo domů nebo do kanceláře. V hektickém předvánočním období tak představují další možnost, jak si nákupy zjednodušit a lépe hospodařit s časem.
Zdroj: Wolt
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60202.