Co spojuje tisíce lidí po celé ČR? Miminka do dlaně. Nejdojemnější charitativní akce roku startuje letos 4. května!

Zapojit se může každý – kdekoli, kdykoli a jakkoli během dne. Můžete se vydat na procházku, běh, projížďku s kočárkem nebo venčení se psem. Novinkou je možnost připojit se k jedné ze 17 regionálních akcí a osobně se setkat se zástupci Nedoklubka i zdravotníky neonatologických oddělení. Společným cílem je vyjádřit podporu těm, kdo přišli na svět příliš brzy a také těm, kdo o ně pečuje.

Výtěžek akce pomůže financovat vybavení podporující kontakt rodičů a miminek psychosociální podporu rodin a vzdělávání zdravotníků. Každý krok a dar pomáhá těm nejmenším dostat se do cíle…

Stačí se zaregistrovat na stránkách www.miminkadodlane.cz, zvolit jedno z 27 neonatologických pracovišť v ČR (nebo podpořit přímo Nedoklubko) a uhradit startovné od 200 Kč. Přispět však můžete jakoukoliv částkou.

"Už pět let první květnovou neděli běháme nebo chodíme na procházku, abychom vyjádřili sounáležitost rodinám, které právě teď tráví čas v nemocnici se svým křehkým miminkem, poděkovali zdravotníkům za jejich celoroční péči a podpořili neonatologická oddělení," říká Lucie Žáčková, ředitelka a předsedkyně Nedoklubka.

"Aktuálně evidujeme už více než 5000 registrovaných účastníků a počty rostou každým dnem rychleji. Stále máme více přihlášených i vyšší celkový výtěžek, než touto dobou vloni," doplňuje Markéta Řehořová, projektová manažerka akce.

Za uplynulé čtyři roky se do akce zapojilo více než 23 tisíc účastníků a podařilo se rozdělit téměř 4,5 milionu korun.

Běh a procházka pro MIMINKA DO DLANĚ ČESKÉ REPUBLIKY 2025

Kdy: 4. května 2025, kdykoli během dne

Kde: Kdekoli v ČR i ve světě

Co: Běh, procházka, aktivní vyjádření podpory

Více informací a registrace: www.miminkadodlane.cz

Startovné: 200 Kč/účastník

Kontakt: Lucie Žáčková, předsedkyně a výkonná ředitelka Nedoklubka

608 888 778 / zackova@nedoklubko.cz

O Nedoklubku

Nedoklubko bylo založeno v roce 2002. Spolupracuje se všemi neonatologickými pracovišti v ČR, poskytuje psychosociální, informační i materiální podporu rodičům, vydává publikace, organizuje osvětové kampaně a podporuje výzkum příčin a prevence předčasného porodu. Je zakládajícím a aktivním členem GFCNI (Global Foundation for the Care of Newborn Infants) a dále členem Akademie pacientských organizací, Asociace společenské odpovědnosti a Asociace veřejně prospěšných organizací. V roce 2024 obhájilo Značku spolehlivosti AVPO.