Co ženy (ne)chtějí k MDŽ: Květiny i chvíle pro sebe, ukazuje průzkum Billy

V přáních žen se tradice mísí s touhou po chvíli pro sebe. Květinu by si jako dárek k MDŽ vybralo 31 % žen, ale stejně silně zaznívá potřeba volného času a klidu (18 %) nebo zážitku, který je vytrhne z běžného dne (18 %). Každá šestá žena by nejraději uvítala večeři, kterou někdo připraví za ni (16 %), a sladkost či šperk by si zvolila jen menší část žen (8 % a 7 %).
Realita je ale mnohem tradičnější. Nejčastějším dárkem zůstává květina, kterou dostává 65 % žen, a sladkost (23 %). Na osobnější pozornost dochází jen výjimečně: pozvání do restaurace nebo pokrm připravený partnerem zažívá 5 % žen, chvíli klidu či volný čas dostanou 3 % a zážitkový dárek dokonce jen 1 %.
„Rozdíl mezi tím, co se běžně dává, a tím, co by ženy skutečně potěšilo, je překvapivě velký. Data ukazují, že většina žen dostane květinu nebo sladkost, ale jen minimum z nich zažije něco osobnějšího. Pro mnoho žen je přitom tím nejcennějším dárkem malý prostor nadechnout se, zkrátka chvíle, kdy nemusí nic a mohou být samy se sebou,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA Česká republika.
Květiny jednoduše při každém nákupu
Květiny proto zůstávají přirozenou součástí nabídky prodejen BILLA po celý rok. Zákazníci je najdou napříč sítí prodejen bez nutnosti speciální návštěvy květinářství – ať už jde o rychlé gesto pozornosti, poděkování, nebo drobnou radost jen tak.
Sezónní kytice, řezané květiny i dekorativní rostliny doplňují běžný nákup a umožňují spontánně potěšit blízké nebo zpříjemnit domov. Právě jednoduchá dostupnost je podle BILLY důvodem, proč květiny zůstávají nejoblíbenějším dárkem k MDŽ.
MDŽ jako malá pauza, ne velké gesto
Když se ženy dostanou k volné hodině navíc, jejich odpovědi jsou výmluvné. Téměř polovina (48 %) by ji věnovala relaxaci – tichému posezení, koupeli nebo chvíli s něčím dobrým. Čtvrtina (26 %) by sáhla po svých koníčcích a pětina (21 %) by volný čas využila aktivně, například sportem nebo procházkou. Dohánění restů volí jen minimum žen.
MDŽ tak pro mnoho žen není o tom „dostat něco“, ale spíš o tom „na chvíli nic nemuset“. A neděle je na to ideální.
Hezký večer? Delikatesy jako jasný favorit
Pro většinu žen znamená hezký večer hlavně jednoduchost. 52 % z nich si jako ideální pohoštění vybírá studený talíř s delikatesami – výběrové sýry, olivy, uzeniny nebo oříšky. Žádné složité vaření, žádné velké přípravy. Jen dobré suroviny a chvilka, která patří jen jim.
Ukazuje se, že ženy nepotřebují velká gesta. Potřebují prostor. Malý rituál, který si mohou užít samy nebo s někým blízkým. A právě kvalitní jídlo v takových chvílích hraje překvapivě velkou roli. Prémiové potraviny si jako malou odměnu kupuje 29 % žen a 23 % je využívá při pohoštění návštěv.
Jarní sezóna plná chutí: od MDŽ až po velikonoční stůl
Mezinárodní den žen, blížící se Velikonoce i první jarní setkání přinášejí řadu příležitostí dopřát si něco dobrého – pro sebe i své blízké. Právě pro tuto sezónu BILLA od 4. března do 6. dubna rozšiřuje nabídku své privátní značky BILLA Premium na více než 140 specialit.
V prodejnách se objeví širší nabídka výběrových sýrů, oliv, uzenin, dezertů i vín včetně produktů oceněných v soutěži European Private Label Awards. Inspiraci přináší také nový katalog BILLA Premium dostupný v tištěné podobě přímo v prodejnách, v aplikaci BILLA klub i online na https://www.billa.cz/akcni-letaky/katalog-premiove-delikatesy .
Ať už jde o květinu pro radost, malou oslavu, nebo klidný večer s delikatesami, zákazníci v BILLE najdou vše pohodlně na jednom místě.
Průzkum pro BILLA ČR byl realizován v únoru 2026 prostřednictvím Instant Research výzkumné agentury IPSOS na vzorku 315 respondentek ve věku 18–65 let.
Zdroj: BILLA