Co zůstává skryté: dvě výstavy o těle, identitě a obrazu

Lucie Rosická a Nikola Emma Ryšavá, spojují své síly na výstavě Soft Touches, která zkoumá, co se děje s lidským tělem a osobní identitou v éře sociálních sítí a digitálních obrazů. Textilní umělkyně Lucie Rosická se v loňském roce umístila v žebříčku Forbes „30 pod 30". Jehlou a nití zachycuje všední okamžiky ženského těla, jež by jinak zůstaly skryté. V nejnovější práci staví vedle sebe staré pohádkové zrcadlo a obrazovku smartphonu jako místa, kde se dnešní já neustále přetváří.
Ryšavá tvaruje sochy na hranici mezi člověkem a něčím jiným. Její díla nepřipomínají cizí bytosti, ale zrcadlí nás samotné. Ukazují masky, které nosíme jen proto, abychom společnosti imponovali a byli přijati.
Autorky míří na velmi konkrétní a palčivý problém současnosti: tlak na neustálou viditelnost, který doléhá zejména na mladou generaci. Být online dnes znamená vystavovat se srovnávání a cizím očekáváním. Právě v tomto napětí mezi tím, co ukazujeme ven, a tím, co skutečně prožíváme uvnitř, se Soft Touches pohybuje.
Výstava Neznámé město představuje tvorbu etablovaného malíře Tomáše Němce, který se dlouhodobě věnuje figurální malbě, zátiší a krajině. Jeho obrazy vycházejí z všedního prostředí, ale zároveň do nich vstupují fragmenty nočního života, vzpomínek a náhodných setkání.
Němcova malba se pohybuje ve vzájemně se doplňujících rovinách. Na jedné straně stojí soustředěné, téměř meditativní obrazy květin a zahrad, nesoucí motiv pomíjivosti. Na straně druhé se objevují figurální scény a portréty, které zachycují intimitu a tělesnost. „Ve výstavě je přítomná jak láska duševní, tak tělesná,“ říká kurátor Pavel Liška. Právě vztah těchto rovin vytváří základní strukturu jeho práce.
Název výstavy odkazuje k písni La Ville inconnue od Edith Piaf a tematizuje zkušenost bloudění, nejistoty a hledání vlastní pozice. „Neznámé město“ zde neznamená konkrétní místo, ale stav, v němž se prolíná osobní prožitek, záznam a paměť.
O nás:
Gočárova galerie je sbírkotvorná kulturní instituce zřízená Pardubickým krajem. V rámci
Pardubického kraje i v kontextu celé České republiky patří se svou sedmdesátiletou tradicí (do 31. prosince 2022 Východočeská galerie v Pardubicích) k předním galeriím. Gočárova galerie se primárně zaměřuje na prezentaci svých rozsáhlých uměleckých sbírek mapujících české výtvarné umění od konce 19. století po současnost a umělecké tvorby současných výtvarných umělců.
