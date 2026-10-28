CoCo expanduje na rozvíjející se trhy s bubble tea. Otevřela pobočky v Maďarsku a Arménii a chystá se vstoupit na ukrajinský trh.

Společnost CoCo zaznamenává na zmíněných trzích rostoucí zájem o mezinárodní koncepty v oblasti potravin a nápojů a o nápoje inspirované asijskou kuchyní, a to zejména mezi mladšími spotřebiteli. Společnost se domnívá, že dlouhodobý růst této kategorie může podpořit možnost přizpůsobení nápojů na míru, objevování nových produktů prostřednictvím sociálních médií a neustálý rozvoj kavárenské kultury. Společnost Persistence Market Research odhaduje, že evropský trh s bubble tea, který v roce 2026 dosahuje 727,2 milionu dolarů, vzroste do roku 2033 na 1,26 miliardy dolarů a že poptávku budou podporovat inovativní a přizpůsobitelné nápoje.
Znalosti místního prostředí ovlivňují tržní expanzi
První pobočka společnosti CoCo v Maďarsku otevřela 20. května na adrese Dohány utca 28, Budapešť, 1074. Tato pobočka nabízí evropské menu společnosti CoCo. Součástí zahájení provozu byl obsah v maďarštině publikovaný na Facebooku a Instagramu a limitovaná série reklamních předmětů určená pro první zákazníky. Ze zmíněné pobočky je také možné objednat si zboží prostřednictvím služby Wolt. Tyto aktivity propojují globální platformu značky CoCo s relevantními způsoby, jak lze na konkrétním trhu představit nabídku a oslovit lokální spotřebitele.
Prodejna v Jerevanu otevřela 15. července ve druhém patře budovy na adrese ulice Hin Yerevantsi 2. Místní tým využívá Facebook a Instagram k představování produktů, sdílení zákaznických zkušeností a podněcování zákazníků k psaní recenzí a zpětné vazby. Společnost CoCo rovněž poskytuje prodejně v Jerevanu provozní podporu přímo na místě.
Na nových trzích spolupracuje CoCo při analýze konkurenčního prostředí a preferencí spotřebitelů s místními franšízovými partnery. Značka nabízí své klasické nápoje a zároveň podle potřeby upravuje sortiment. To může v závislosti na místní poptávce zahrnovat širší výběr ovocných čajů, osvěžujících příchutí nebo kávových nápojů. Zpětná vazba po otevření může posloužit jako podklad pro další úpravu nabídky a marketingových strategií.
Společnost CoCo rovněž připravuje otevření své první prodejny na Ukrajině, a to v Kyjevě. Tržní strategie zde zahrnuje prodejny umístěné v nákupních centrech a kiosky s možností samoobslužné objednávky. Maďarsko a Ukrajina představují pro společnost CoCo prioritní trhy pro další rozvoj ve střední a východní Evropě. Arménie zase slouží jako základna pro zkoumání dalších příležitostí na jižním Kavkazu a sousedních trzích západní Asie.
Provoz v Maďarsku a přípravy na otevření pobočky na Ukrajině probíhají hladce díky evropské síti skladů společnosti CoCo i jejímu dodavatelskému řetězci. Zmíněná síť zajišťuje dodávky surovin a provoz prodejen v celém regionu. V Arménii se podpora poskytuje na místní úrovni. Místní regionální kapacity jsou propojeny se zavedenými systémy společnosti CoCo v oblasti školení, vývoje produktů a řízení prodejen.
Společnost CoCo plánuje časem na každém ze tří zmíněných trhů otevřít alespoň tři prodejny. Za účelem urychlení regionálního růstu značka aktivně hledá kvalifikované partnery pro master-franšízu. Vítá zejména zavedené provozovatele maloobchodních řetězců a podniků v oblasti stravování s prokazatelnými zkušenostmi na trhu. Společnost CoCo rovněž aktivně zkoumá možnosti dalšího rozvoje na trzích ve střední a východní Evropě, na Blízkém východě a v Jižní Africe.
Podnikatelé a provozovatelé, kteří mají zájem o franšízové příležitosti, se o nich mohou dozvědět více na stránkách https://www.coco-tea.com/Franchise.
O společnosti CoCo Bubble Tea
Společnost CoCo Bubble Tea byla založena v roce 1997. Je globálním lídrem v odvětví bubble tea. Její síť zahrnuje více než 5 000 prodejen na hlavních trzích po celém světě, a to včetně Severní Ameriky, Evropy, Asie a Oceánie. Společnost CoCo brzy oslaví 30. narozeniny. Díky svému prémiovému řemeslnému zpracování čaje, důsledným standardům přípravy a neustálým inovacím v oblasti nápojů se značka těší uznání. Značka nadále rozšiřuje svou mezinárodní působnost díky silným kapacitám dodavatelského řetězce, vlastním vlajkovým provozovnám a strategickým partnerstvím v rámci master-franšízy. Více informací naleznete na stránkách https://www.coco-tea.com/.
Kontakt: TeamBD, bd@coco-intl.com, 0228821826
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59834.