CoCo uzavírá strategické partnerství v Belgii, chce urychlit růst v Evropě

Společnost Bubble Bar, založená v roce 2014 v Antverpách, je obecně považována za průkopníka bublinkového čaje (bubble tea) na belgické scéně. „Od samého začátku se snažíme belgickým zákazníkům přiblížit kreativitu a kvalitu, které za bublinkovým čajem stojí. Partnerství se společností CoCo nám umožňuje tuto vizi rozvíjet a zároveň zachovat místní specifika, která nás charakterizují," uvedl ředitel společnosti Bubble Bar.
Díky spolupráci s důvěryhodným regionálním partnerem propojuje společnost CoCo své globální provozní systémy a schopnosti v oblasti vývoje produktů s praktickými poznatky o spotřebitelích, čímž podporuje přizpůsobivější a na zákazníka orientovaný model expanze a posiluje svou pozici na trhu.
Mapování růstu společnosti CoCo v Evropě a sílící dynamiky trhu
Společnost CoCo vstoupila na trh Beneluxu před třemi lety a v současnosti provozuje pět prodejen v Nizozemsku. Firma plánuje jejich počet v zemi zvýšit na 17. V Belgii provozuje CoCo tři provozovny v Bruselu, Antverpách a Lovani, přičemž očekává, že jejich počet dosáhne 14. Mimo Benelux otevřela CoCo prodejny v Berlíně a Düsseldorfu, navíc na první polovinu roku 2026 je plánováno otevření provozovny ve Frankfurtu, což odráží stabilní pokrok na německém trhu.
Mezi další lokality, kde je plánováno otevření poboček v polovině roku, patří Budapešť, Bijlmer v Amsterdamu a Malaga ve Španělsku. Společnost CoCo letos vstoupila také do Arménie a Egypta, čímž dále rozšířila svou mezinárodní působnost.
Podle společnosti Research & Markets se očekává, že evropský trh s bublinkovým čajem vzroste z 686 milionů USD v roce 2025 na 1,22 miliardy USD do roku 2032, přičemž průměrný roční růst (CAGR) dosáhne 8,6 %. Společnost Persistence Market Research označuje Německo, Francii, Spojené království a Nizozemsko za nejdynamičtější trhy, kde nápoje v asijském stylu získávají na popularitě. Analytici také poukazují na roli generace Z, která podporuje poptávku po vizuálně atraktivních, přizpůsobitelných a sdílených nápojích, což posouvá bublinkový čaj do hlavního proudu.
„Jsme povzbuzeni dynamikou trhu a věříme v naši dlouhodobou vizi pro Evropu," uvedl Warren Chen, generální manažer společnosti CoCo Bubble Tea. „Spoluprací se zavedenými regionálními partnery budujeme síť, která stojí na kulturní blízkosti zákazníkům a provozní kvalitě."
Expanze společnosti CoCo stojí na globálním dodavatelském řetězci a místních inovacích
Společnost CoCo podporuje svou expanzi prostřednictvím integrovaného globálního dodavatelského řetězce a regionální optimalizace. Centralizované celní a distribuční centrum v Nizozemsku pomáhá zvyšovat nákladovou efektivitu, plnit evropské potravinářské normy a udržovat stabilní obrat zásob. V současné době pokrývá logistická a dodavatelská síť společnosti CoCo většinu Evropy a je dobře připravena podporovat pokračující expanzní plány společnosti. Společnost také investuje do budování místních kapacit. Specializované školicí centrum v Nizozemsku poskytuje provozní školení a školení baristů, aby partneři mohli uplatňovat osvědčené postupy a udržovat konzistentní kvalitu služeb.
Rozmanitost produktů zůstává klíčovou silnou stránkou. CoCo nabízí širokou škálu nápojů, včetně nápojů s praskajícími kuličkami, mléčných čajů a ovocných čajů. Její týmy pro výzkum a vývoj kombinují globální inovace s přizpůsobením chutí místním zvyklostem, což značce pomáhá oslovovat spotřebitele z různých kulturních prostředí.
O společnosti CoCo Bubble Tea
Společnost CoCo Bubble Tea, založená v roce 1997, je globální značkou bublinkového čaje, která je známá důrazem na kvalitní suroviny, jednotné standardy přípravy a neustálé inovace produktů. Společnost nadále rozšiřuje svou mezinárodní působnost kombinací vlastních provozoven a franšízových partnerství. Více informací najdete na https://www.coco-tea.com/.
Zdroj: CoCo Bubble Tea