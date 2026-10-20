Codexis AI využívá resort Ministerstva spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti České republiky využívá Codexis AI od společnosti Atlas Group. Právní informační systém s prvky umělé inteligence je dostupný pro práci všem složkám a pracovníkům resortu justice. Nasazení představuje pro Atlas Group významný úspěch a potvrzuje uplatnění technologií Codexis ve veřejné správě.
Resort Ministerstva spravedlnosti se tak připojuje k tisícům uživatelů právního informačního systému Codexis. Podle Atlas Group předcházelo nasazení splnění řady náročných požadavků, včetně bezpečnostních testů. Společnost uvádí, že Codexis AI je v resortu nasazen jako jediný právní informační AI systém pro potřeby justice.
Co přináší Codexis AI právní praxi
Codexis AI navazuje na právní informační systém Codexis a podporuje práci s právními informacemi. Pro právní profesionály je důležitý zejména přístup k legislativě, judikatuře a dalším odborným podkladům, které potřebují při rešerších a posuzování právních otázek.
Technologie jako podpora odborného rozhodování
Digitalizace právní agendy může zjednodušit vyhledávání a zpracování podkladů. Technologie přitom slouží jako podpora odborníků, nikoli jako náhrada jejich právního úsudku. Při práci s právními informacemi zůstává zásadní kontrola aktuálnosti a správnosti použitých zdrojů.
O společnosti Atlas Group
Atlas Group je česká softwarová skupina, která se od roku 1992 věnuje vývoji a distribuci software s umělou inteligencí pro právníky, firmy, podnikatele i veřejnou správu. Jejím cílem je usnadňovat odborníkům každodenní práci prostřednictvím moderních technologií a přístupu k relevantním informacím. Mezi její produkty patří právní informační systém Codexis, správce datových schránek Onepost a digitální kancelář Datify.Více informací na www.atlasgroup.cz
Zdroj: Atlas Group
Kontakt:
Silvie Staniková
Customer Experience and Marketing Manager
E-mail: marketing@atlasgroup.cz
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59670.