Codexis AI využívá resort Ministerstva spravedlnosti ČR

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  9:30
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Praha 20. října 2026 (PROTEXT) - Systém prošel náročným bezpečnostním posouzením

Ministerstvo spravedlnosti České republiky využívá Codexis AI od společnosti Atlas Group. Právní informační systém s prvky umělé inteligence je dostupný pro práci všem složkám a pracovníkům resortu justice. Nasazení představuje pro Atlas Group významný úspěch a potvrzuje uplatnění technologií Codexis ve veřejné správě.

Resort Ministerstva spravedlnosti se tak připojuje k tisícům uživatelů právního informačního systému Codexis. Podle Atlas Group předcházelo nasazení splnění řady náročných požadavků, včetně bezpečnostních testů. Společnost uvádí, že Codexis AI je v resortu nasazen jako jediný právní informační AI systém pro potřeby justice.

Co přináší Codexis AI právní praxi

Codexis AI navazuje na právní informační systém Codexis a podporuje práci s právními informacemi. Pro právní profesionály je důležitý zejména přístup k legislativě, judikatuře a dalším odborným podkladům, které potřebují při rešerších a posuzování právních otázek.

Technologie jako podpora odborného rozhodování

Digitalizace právní agendy může zjednodušit vyhledávání a zpracování podkladů. Technologie přitom slouží jako podpora odborníků, nikoli jako náhrada jejich právního úsudku. Při práci s právními informacemi zůstává zásadní kontrola aktuálnosti a správnosti použitých zdrojů.

O společnosti Atlas Group

Atlas Group je česká softwarová skupina, která se od roku 1992 věnuje vývoji a distribuci software s umělou inteligencí pro právníky, firmy, podnikatele i veřejnou správu. Jejím cílem je usnadňovat odborníkům každodenní práci prostřednictvím moderních technologií a přístupu k relevantním informacím. Mezi její produkty patří právní informační systém Codexis, správce datových schránek Onepost a digitální kancelář Datify.Více informací na www.atlasgroup.cz

Zdroj: Atlas Group

 

Kontakt:

Silvie Staniková

Customer Experience and Marketing Manager

E-mail: marketing@atlasgroup.cz

atlasgroup.cz

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59670.

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